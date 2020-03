Comment Beth réagira-t-elle à ce moment Randall et Rebecca?

[Spoiler alert: This Is Us Season 4, Episode 17.] La récente séance de thérapie de Randall (Sterling K. Brown) dans This Is Us Season 4 a souligné deux choses à propos du conseiller municipal. D’une part, il a encore des problèmes non résolus avec Rebecca (Mandy Moore). Pendant ce temps, peu importe le calendrier ou le scénario, Beth (Susan Kelechi Watson) sera toujours son rocher. Mais à la fin de l’épisode du 17 mars, Randall a donné un ultimatum à Rebecca. Et maintenant, il semble que la plupart des fans pensent que Beth n’approuvera pas. Alors, comment Beth réagira-t-elle aux remarques de Randall à Rebecca dans la finale de This Is Us Season 4? Il y a beaucoup de couches à dérouler dans “Strangers: Part Two”.

Qu’est-il arrivé à Randall et Rebecca dans «This Is Us» Saison 4, épisode 17?

Dans This Is Us Season 4, Randall trouve un essai clinique pour la maladie d’Alzheimer à St. Louis, Missouri. Il est déterminé à mettre Rebecca à l’épreuve. Cependant, Kevin (Justin Hartley) n’aime pas l’idée, car cela éloignerait leur mère de leur famille. Mais quoi qu’il en soit, après avoir proposé l’idée à New York, Rebecca décide qu’elle ne veut pas faire le procès.

Ensuite, l’épisode This Is Us intitulé “After the Fire” se penche sur les motivations de Randall. Il révèle qu’il se demande constamment ce qu’il aurait pu faire pour sauver Jack (Milo Ventimiglia) ainsi que la vie que la famille Pearson aurait pu avoir. Mais après avoir exploré les meilleurs et les pires scénarios pendant la thérapie, Randall découvre qu’il a toujours des problèmes avec Rebecca parce qu’elle a gardé son père biologique, William (Ron Cephas Jones), un secret.

En conséquence, le thérapeute de Randall, le Dr Leigh (Pamela Adlon) dit qu’il devrait envisager de confronter sa mère avant qu’il ne soit trop tard. Cependant, Randall rejette l’idée parce qu’il ne veut pas rouvrir la blessure pour Rebecca. Il dit ensuite que perdre Rebecca le briserait, alors il fera tout ce qu’il faut pour que cela ne se produise pas.

Plus tard, Beth dit à Randall qu’elle est fière de lui pour avoir suivi une thérapie. Mais comme prévu, le conseiller municipal ne fait pas un 180 complet après une session et son besoin de contrôle prend le dessus. Randall appelle Rebecca pendant une soirée de jeu avec Kevin, Kate (Chrissy Metz), Miguel (Jon Huertas), Toby (Chris Sullivan) et bébé Jack. Randall supplie alors sa mère de faire le procès à Saint-Louis.

“J’ai été un bon fils, maman”, plaide Randall. “Je ne vous ai jamais rien demandé, mais je vous le demande maintenant.” Il continue de répéter des phrases similaires au téléphone jusqu’à ce que Rebecca soit d’accord.

L’équipe ‘This Is Us’ taquine comment Beth répondra à Randall ultimatum à Rebecca

Après l’épisode du 17 mars de This Is Us Saison 4, les téléspectateurs ont exprimé leur déception face à l’ultimatum de Randall à Rebecca. Pendant ce temps, d’autres fans espéraient que Beth serait celle qui lui donnerait un certain sens, compte tenu de tout le soutien qu’elle lui avait apporté par le passé.

“J’espère qu’elle lui donne un coup de pied ** et tient également sa main (pas en même temps)”, a écrit un fan sur Reddit. “Il a besoin des deux.”

“J’espère que Beth le mettra en forme”, a écrit un autre fan. “Dans son scénario parfait, Beth est celui qui le tire de côté et dit pardonne à ta mère parce que la vie est courte et perdre un parent est nul.”

Pendant ce temps, les producteurs exécutifs de This Is Us Elizabeth Berger et Isaac Aptaker ont fait allusion à la réaction de Beth envers Randall lors d’une interview avec Entertainment Weekly publiée le 17 mars. “Elle a certainement une réaction”, a déclaré Aptaker.

Puis Berger a ajouté: «Elle connaît aussi son mari probablement mieux que quiconque dans le monde et sait dans une certaine mesure quand il est un train en fuite. Elle peut donc avoir une réaction, mais elle peut aussi réaliser que Randall va suivre sa propre voie, quoi qu’elle fasse. Nous la verrons lutter avec ça dans le prochain épisode. “

Nous avons maintenant un aperçu de Beth aux prises avec la situation de Randall et Rebecca dans la finale de This Is Us Saison 4. Dans un clip d’E! News, il semble que la famille de Randall se rende pour fêter l’anniversaire de bébé Jack. Mais avant de partir, Randall fait un commentaire au sujet d’apporter des livres de voyage sur Saint-Louis pour Rebecca.

Beth marmonne alors quelque chose et Randall pense que c’est chargé, rien n’est le même bruit qu’elle fait chaque fois qu’il évoque le procès de Rebecca à St. Louis.

“Beth, ne pensez-vous pas que l’essai clinique est une bonne idée?” Dit Randall.

«Je pense que ta mère a pris sa décision», dit Beth. «Je pense que les tactiques que vous avez utilisées pour lui faire changer d’avis sont… hmm. Je veux dire, a-t-elle même dit à ton frère qu’elle avait changé d’avis? Parce que ça va être quelque chose. “

Néanmoins, la confrontation de Beth n’est pas exactement le moment cathartique que les fans de This Is Us espéraient. Et à la fin, Beth fait confiance à Randall. «Écoutez, j’espère juste que vous savez ce que vous faites», dit-elle. “Mais vous le faites habituellement.”

Pour le moment, nous devrons simplement attendre et voir comment l’histoire se déroule dans la finale de This Is Us le 24 mars. Mais même si Beth ne plonge pas plus profondément dans les problèmes de Randall et Rebecca, ses observations sont pertinentes.

