Comment Carolyn Bessette Kennedy a utilisé ses vêtements pour repousser les paparazzis

Grâce à son mariage avec John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette Kennedy est devenue un sujet d’intérêt pour la presse pratiquement du jour au lendemain.

N’ayant pas l’habitude de documenter tous ses mouvements, Bessette Kennedy ne se sentait pas à l’aise avec les paparazzis qui la suivaient et faisait ce qu’elle pouvait pour les dissuader. Une de ses méthodes? Portez la même tenue. À venir, découvrez ce que Bessette Kennedy portait au début de sa relation avec JFK Jr. et pourquoi elle pensait que cela la rendrait moins intéressante pour les photographes.

Les paparazzis terrifient Carolyn Bessette Kennedy

L’épouse de JFK Jr. n’a pas grandi dans l’œil du public comme lui et n’était donc pas aussi à l’aise avec l’attention des médias 24/7. Kathy McKeon, qui travaillait comme assistante de la mère et ancienne première dame de JFK Jr., Jacqueline Kennedy, a rappelé les difficultés de Bessette Kennedy avec la presse dans son livre de 2017, Jackie’s Girl: My Life with the Kennedy Family. McKeon a raconté une conversation qu’elle avait eue une fois avec la femme de JFK Jr. où elle a parlé de sa peur des paparazzi.

“Elle ne pouvait pas le supporter. Elle n’a pas été élevée avec ça. John l’était, Carolyn ne l’était pas », a écrit McKeon dans son livre. “Elle a dit:” Je suis terrifiée par eux. “”

JFK Jr. et Carolyn Bessette Kennedy au Whitney Museum le 4 novembre 1996 | Andrew Savulich / NY Daily News Archive via .

Peu de temps après le début de sa relation avec JFK Jr., Bessette Kennedy a abandonné sa carrière chez Calvin Klein. L’attention des médias l’a empêchée de faire son travail. Elle se retirait souvent dans l’appartement du couple à New York pour se réfugier.

Elle portait la même tenue pour tenir les paparazzis à distance

Carole Radziwill, belle-sœur de Bessette Kennedy, a écrit dans son mémoire de 2005, What Remains, pourquoi elle portait des vêtements simples, selon le Wall Street Journal. Elle a expliqué que les deux avaient élaboré un plan centré sur un uniforme, donc lorsque Bessette Kennedy s’est fait prendre en photo, ils se ressemblaient tous.

«Nous avons eu l’idée… qu’elle porterait la même tenue tous les jours – un jean et une chemise blanche, avec ses cheveux en queue de cheval et des lunettes de soleil – et ensuite les images auraient toutes la même apparence. Et ils cesseraient de les prendre », a écrit Radziwill.

Leur idée n’a pas fonctionné. Les paparazzi et l’intérêt du public pour Bessette Kennedy n’ont jamais faibli.

La mort de la princesse Diana a accru sa peur de la presse

Lorsque la princesse Diana est décédée en 1997 à la suite d’un accident de voiture impliquant des paparazzis, la presse est devenue une source de peur encore plus grande pour Bessette Kennedy. RoseMarie Terenzio, assistante de JFK Jr.au magazine George, a rappelé en 2017 que la peur de Bessette Kennedy à l’égard des paparazzis avait augmenté après la mort de Diana.

Carolyn Bessette Kennedy et JFK Jr. assistent au deuxième anniversaire du magazine George le 5 novembre 1997 | Collection Ron Galella / Ron Galella via .

“À l’époque, John et Diana étaient les deux personnes les plus célèbres au monde”, a déclaré Terenzio. “Carolyn a été horrifiée par la mort de Diana. Elle s’inquiétait pour ses enfants et comment ils grandiraient sans leur maman. “

Alors que Bessette Kennedy était inquiète pour le prince William, le duc de Cambridge et le prince Harry, le duc de Sussex, elle craignait qu’elle et JFK Jr. ne soient encore plus intensément traqués en l’absence de Diana.

“Elle a également été secouée par le fait que cela pourrait arriver à John – que cela pourrait lui arriver”, a ajouté Terenzio. “Elle craignait,” Maintenant, ils vont se concentrer encore plus sur nous parce qu’ils ne l’ont pas. “”

Bessette Kennedy est décédée dans un accident d’avion en 1999 avec JFK Jr. et sa sœur, Lauren Bessette.