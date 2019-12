Comment cette ancienne superstar de la NBA a décroché un rôle principal dans “ Uncut Gems '' d'Adam Sandler

Parfois, des athlètes éminents et célèbres sont recrutés pour rejoindre Hollywood sur grand écran. Prêter des talents notables ou des références à diverses légendes sportives peut être juste le coup de pouce supplémentaire dont un film a besoin. Mais, les athlètes ne sont pas des acteurs, et généralement, ça se voit. Nous sommes généralement d'accord avec cela et gardons à l'esprit que les athlètes sont à leur meilleur sur le terrain ou sur le terrain, pas à l'écran. Cependant, avec un récent film d'Adam Sandler, un joueur de basket-ball populaire reçoit tous les éloges pour sa représentation de lui-même à l'écran. Avec tout le buzz autour du film lui-même, ainsi que les performances de cette superstar de la NBA, nous avons dû intervenir pour en savoir plus.

Le dernier film d'Adam Sandler n'est pas un film typique d'Adam Sandler

Julia Fox, Kevin Garnett, The Weeknd et Adam Sandler | Rachel Luna / WireImage

Habituellement, les performances d'Adam Sandler font rire le public, alors quand nous le voyons jouer dans un nouveau film, il est facile de supposer qu'il est là pour nous faire rire. Cependant, Uncut Gems est loin d'être digne de rire. C'est un conte sur Howard (Sandler), un homme obsédé par le basket-ball, le jeu et sa descente sans fin dans sa malédiction et son amour de la victoire.

C'est un rôle rare pour Sandler, et il y a un buzz d'Oscar autour de sa performance. Animé par les frères Safdie, les fans inconditionnels de la NBA et les jeunes producteurs de films, Uncut Gems est un véritable joyau qui lui est propre.

Historiquement, les athlètes sont les meilleurs sur le terrain, pas à l'écran

Les célébrités ne sont pas seulement dans les films. Les athlètes professionnels apportent notoriété et performance à leurs terrains et terrains respectifs. Leur popularité les rend parfois attractifs pour le grand écran aussi. Historiquement, cependant, les athlètes ne font pas toujours grande impression dans les films. Après tout, ils sont passionnés par leur sport, pas par leur jeu.

En ce qui concerne le rôle de superstar de la NBA dans Uncut Gems, les frères Safdie ont déclaré à The Ringer qu'ils avaient appris à quel point il était difficile de trouver un joueur digne d'un film. Ils ont perdu quelques candidats NBA très tôt. On ne pouvait pas s'engager en raison des exigences du calendrier de la saison régulière. Un autre joueur de la NBA qui avait exprimé son intérêt a refusé de raser ses dreadlocks pour le rôle. Kobe Bryant n'était pas intéressé par le théâtre et ne monterait à bord que s'il pouvait diriger à la place.

Quel joueur de la NBA reçoit tous les hochements de tête?

Comme pour l'histoire de Goldilocks, les frères Safdie ont finalement trouvé un joueur de la NBA qui avait raison. Il était assez contemporain pour avoir une reconnaissance immédiate. Il a interviewé beaucoup différemment des athlètes qui l'ont précédé.

Au début, Josh Safdie a dit qu'il n'était pas intéressé, mais il a réalisé plus tard à quel point ce joueur se sentait passionné par tous les projets portés devant lui. Il était totalement déterminé à aborder son rôle avec la même vigueur et la même passion profonde qu'il appliquait régulièrement à son jeu sur le terrain. Cette perspective pourrait être la raison même pour laquelle Kevin Garnett était parfait pour ce film.

Pourquoi sa performance est-elle si remarquable?

Selon les frères Safdie, Kevin a apporté un niveau d'engagement authentique à ce rôle. Uncut Gems propose des séquences de jeu réelles, de vrais joueurs, et lorsque Kevin a travaillé dur, vous pouvez le voir par la quantité de sueur qui coulait de lui. Il était déterminé à bien faire les choses et à les garder réelles. Kevin voulait conquérir quelque chose de nouveau pour lui et s'est préparé à apporter son meilleur dans la livraison de chaque ligne.

Ce n'est pas souvent que les athlètes professionnels obtiennent bien plus qu'une mention de nom dans les promos de films et les crédits de fin. Pour ce dernier film d'Adam Sandler, cependant, les critiques délirent. Ils sont touchés par l'histoire et la production. Tout le monde est impressionné par la performance d'Adam Sandler d'un homme qui ne veut pas arrêter. Ils chantent même les louanges de l'ancienne superstar de la NBA, Kevin Garnett. Ce n’est pas tous les jours qu’un athlète excelle à l’écran comme il le fait sur le terrain.