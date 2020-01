Comment Channing Tatum et Jenna Dewan montrent leur maturité avec un accord de garde récent

Jenna Dewan et Channing Tatum sont sur le point de devenir légalement célibataires. Dewin a déposé une demande de divorce il y a près de deux ans, mais ils doivent encore parvenir à un règlement complet. Ils ont maintenu une relation étroite et se concentrent sur la coparentalité de leur fille. Récemment, ils ont finalisé un accord de garde qui leur donne à tous les deux le même temps à passer avec elle.

La relation de Channing Tatum et Jenna Dewan

Tatum et Dewan se sont rencontrés sur le tournage du film de danse de 2006, Step Up. Des étincelles ont volé et ils ont commencé à sortir ensemble. Le couple s’est marié lors d’une cérémonie sur le thème des contes de fées à Malibu, en Californie en 2009. La célèbre organisatrice de mariages de célébrités, Mindy Weiss, a planifié leurs noces. Ils ont accueilli une fille, Everly, en 2013. Tatum et Dewan vivaient à Londres au moment de la naissance d’Everly alors que Tatum filmait Jupiter Ascending sur place.

Ils ont annoncé leur séparation en avril 2018 après près de neuf ans de mariage. «Nous avons choisi avec amour de nous séparer en couple. Nous sommes tombés profondément amoureux il y a tant d’années et avons fait un voyage magique ensemble », ont-ils déclaré à l’époque dans un communiqué commun. “Absolument rien n’a changé dans la mesure où nous nous aimons, mais l’amour est une belle aventure qui nous emmène sur des chemins différents pour l’instant.”

Dewan a déclaré à PEOPLE en octobre 2018 que leur scission était dévastatrice. «J’étais juste vidé. C’était tellement difficile pour moi », a-t-elle dit. «C’était la perte d’un avenir idéaliste pour moi et ma vie. À quoi cela ressemble-t-il maintenant pour moi? Par où je commence? Je l’ai rencontré quand j’avais 24 ans, je ne connaissais pas la vie sans Chan. ”

Elle a révélé que la dynamique de leur relation avait changé et elle a finalement décidé de mettre fin à la relation une fois que les choses étaient devenues malsaines pour leur fille.

Channing Tatum et Jenna Dewan concluent un accord de garde

The Blast a été le premier média à annoncer que l’ancien couple a conclu un accord à l’amiable le 27 janvier. Ils partageront la garde 50/50 d’Everly. L’accord intervient après qu’il semblait y avoir un hoquet concernant un calendrier de garde partagée pour Everly. Tatum a déposé des documents juridiques en novembre 2019 demandant à un juge d’aider à la médiation. The Blast a rapporté qu’à l’époque, Tatum a cité leurs horaires de travail chargés comme source de conflit.

“En raison de nos horaires de travail en constante évolution, nous avons eu des conflits au sujet des ajustements à nos horaires pour garantir que les deux parties puissent avoir le même temps avec notre fille, Everly”, a-t-il écrit dans ses documents juridiques.

Pour aider à garder les choses en douceur, Tatum et Dewan travailleront avec un conseiller pour arbitrer un calendrier de vacances afin qu’ils puissent passer un temps égal avec leur fille.

Parmi les termes de leur accord de garde finalisé, ils ont inclus une clause sur les médias sociaux. Aucun des parents ne peut publier de photos de sa fille pour un gain monétaire – y compris des postes rémunérés – à moins qu’ils n’y consentent tous les deux. Ils peuvent cependant publier des photos de famille. Ils publient rarement des photos montrant le visage d’Everly sur leurs réseaux sociaux maintenant, car ils préfèrent l’élever avec un niveau de confidentialité et de sécurité.

E! News a confirmé que les informations rapportées par The Blast sont exactes. D’autres détails clés de leur divorce doivent encore être finalisés – mais ils voulaient s’assurer que le problème de la garde soit réglé en premier, car leur fille reste leur priorité absolue. Dewan a demandé une pension alimentaire pour époux dans son dossier initial. Le Metro UK dit qu’un règlement immobilier est toujours en cours.

Les deux ont évolué et sont dans de nouvelles relations. Tatum sort avec la chanteuse Jessie J. Les deux hommes se sont séparés pendant quelques mois mais se sont réconciliés ont récemment professé leur amour l’un pour l’autre. Dewan sort maintenant avec Steve Kazee et le couple attend leur premier enfant ensemble.

L’ancien couple prouve que les ex peuvent entretenir une amitié saine et répondre aux besoins de leur enfant en premier! Bravo à eux!