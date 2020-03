Comment Demi Lovato se sent vraiment à propos de l’engagement récent de Wilmer Valderrama

Demi Lovato et Wilmer Valderrama semblaient être ensemble pour toujours. Alors, quand ils se sont séparés en 2016, les fans ont été dévastés.

C’était encore plus choquant de voir Valderrama se fiancer en 2020 après une romance tourbillonnante avec quelqu’un d’autre. Les fans ne l’ont vraiment pas vu venir et avaient espéré que les artistes retrouveraient leur chemin.

Tout au long de tout cela, Lovato est surtout resté silencieux. Mais début mars, elle a semblé aborder les fiançailles et partager ses vrais sentiments à ce sujet. Jetons un coup d’œil rapide sur leur relation, puis parlons de cette nouvelle d’engagement.

(L-R) Demi Lovato et Wilmer Valderrama | Steve Granitz / WireImage; Frazer Harrison / . Amérique du Nord

Une brève chronologie de la relation entre Demi Lovato et Wilmer Valderrama

Lovato, 27 ans, a rencontré Valderrama en 2010 lors du tournage d’un message d’intérêt public pour Voto Latino, une organisation qui vise à autonomiser les milléniaux hispaniques et latinos en les faisant enregistrer pour voter.

“Je me suis dit:” Je dois l’avoir “, mais je n’avais que 17 ans et il m’a dit:” Éloigne-toi de moi “”, a déclaré Lovato à propos de l’acteur de 39 ans dans son documentaire de 2017 Simply Complicated (via Gens).

«Quand j’ai eu 18 ans, nous avons commencé à sortir ensemble. Je pense que c’était le coup de foudre, nous nous sommes connectés à un niveau que je n’avais jamais rencontré auparavant, il était juste mon rock, mon tout », a ajouté Lovato.

La relation s’est poursuivie pendant six ans avant que la paire n’annonce en juin 2016 leur rupture.

“Après presque 6 années d’amour et de merveilleux ensemble, nous avons décidé de mettre fin à notre relation”, ont-ils déclaré à l’époque dans un communiqué. “Ce fut une décision incroyablement difficile pour nous deux, mais nous avons réalisé plus que tout que nous sommes meilleurs en tant que meilleurs amis.”

Malgré le fait qu’il ait cessé de fumer, les deux sont restés amis. Valderrama était même là pour Lovato lorsqu’elle a fait une surdose en 2018 et est restée à ses côtés pendant qu’elle se rétablissait et se relevait.

Wilmer Valderrama est parti

Valderrama s’est fiancé à sa petite amie, la mannequin Amanda Pacheco, en janvier. Il a révélé sur sa page Instagram qu’il avait posé la question le jour du Nouvel An.

Sur la photo, il est vu sur un genou face à l’océan. Pacheco a posté des photos similaires du moment sur sa propre page, dont une montrant le magnifique cierge magique.

Les deux se fréquentaient depuis huit moments lorsque Valderrama a proposé. Ils ont été liés pour la première fois en avril 2019 lorsqu’ils ont été vus traîner à Los Angeles.

Alors que beaucoup de gens étaient ravis d’entendre les nouvelles, d’autres ont critiqué Valderrama en raison du fait qu’il s’est fiancé si rapidement mais n’a jamais proposé à Lovato tout au long de leur relation.

Certains s’attendaient à ce que Lovato ait une réaction similaire, mais des sources ont déclaré qu’elle avait des sentiments complètement différents.

Comment Demi Lovato pense de l’engagement de Wilmer Valderrama

Suite à l’annonce de l’engagement, une source a déclaré à E! Le 2 janvier, Lovato a pleinement soutenu Valderrama et était heureux pour lui.

“Elle est heureuse pour Wilmer s’il est heureux”, a expliqué la source. «Elle veut toujours le meilleur pour lui dans la vie et est heureuse qu’il ait trouvé l’amour.»

«Ils seront toujours amis et auront une place spéciale dans le cœur de chacun. Mais elle a également réalisé qu’il n’allait pas être son partenaire de vie et elle le sait depuis un certain temps », a ajouté l’initié. «Elle est passée de cela et a pris une direction différente. Elle lui souhaite cependant tout le meilleur. »

Lovato elle-même n’a pas directement commenté l’engagement à l’époque. Mais le 6 mars, elle a abandonné le clip de sa chanson, «I Love Me», qui semble y faire référence.

Vers 15 h, une mariée et un marié la dépassent alors qu’elle se tient dans la rue. Elle regarde et donne une expression faciale douce-amère. Mais étant donné tout le message de la chanson, il semble qu’elle soit globalement bien avec l’engagement parce qu’elle a assez d’amour pour se sentir bien.

La vidéo fait également référence à d’autres grands moments de sa vie, y compris son surdose de 2018 et ses jours à Camp Rock. Regardez-le ci-dessus.

