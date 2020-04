Comment Devon Hamilton est-il membre de la famille Chancellor?

À l’heure actuelle, Devon Hamilton (joué par Bryton James) est le seul petit-enfant du personnage hérité, Katherine Chancellor, sur la toile The Young and the Restless. Mais pendant une bonne partie du temps du personnage dans la série, il n’était pas chancelier.

Bryton James en 2018 | Rodin Eckenroth / WireImage

L’introduction de Devon Hamilton sur l’émission et ses premières années

Le personnage de Devon a d’abord été présenté pour vivre dans un foyer de groupe adopté par Drucilla Winters et son mari, Neil Winters. Il devient le frère adoptif de leur fille, Lily Winters. Dans une interview en 2014, James a expliqué comment le personnage de Devon a été conçu.

Il a dit: «Commencer le spectacle en tant qu’enfant d’accueil… c’était très différent de ma vraie vie. Victoria Rowell (qui jouait Drucilla sur le feuilleton) a présenté cette histoire. Elle a grandi en famille d’accueil et a passé les 18 premières années de sa vie en famille d’accueil. C’était en fait son idée d’apporter cette histoire au spectacle. J’ai pu l’apprendre à travers elle et elle l’a fait à travers la plupart de cette expérience. J’ai essayé de comprendre comment dépeindre ce personnage de la personne qui a vécu une sorte de vie et un état d’esprit. C’était un gros défi. » En parlant à Daytime Confidential en 2008, Rowell a révélé qu’elle avait poussé ce personnage à être joué par un acteur noir parce que tant d’enfants dans le système des enfants adoptifs sont des garçons noirs.

Quelques années plus tard, certains membres de la famille biologique de Devon ont été présentés à sa tante Tyra Hamilton et à sa fille, Ana Hamilton. Cependant, il est révélé que Tyra est en fait la sœur adoptive de la mère de Devon et Ana est biologiquement la sœur de Devon. Une fois la poussière retombée, Devon a également eu une relation amoureuse avec Tyra, qui était une histoire controversée malgré le fait qu’il ne s’agissait pas techniquement d’inceste.

Le personnage a été reconverti pour être chancelier

Lorsque le chancelier est tombé dans le coma, il a été révélé que Devon était le fils biologique du propre fils de Katherine, Tucker McCall. Avant cela, Devon n’a jamais su qui était son père et savait seulement qu’il était abandonné.

À un moment donné au fil des ans, il a cru avoir vu quelqu’un qui était son père à Gênes, mais ne s’est pas approché d’eux. Lorsque Katherine est décédée, Devon a hérité de sa succession.

Avec McCall et Brock Reynolds (et ses descendants) tous hors de la toile à temps plein, Devon est le seul membre de la famille Chancellor qui a fait partie de la série. Mackenzie Browning, la fille de Reynolds, et ses enfants sont apparus dans l’émission au cours des dernières années, mais uniquement pour des séjours invités.

The Young and the Restless est diffusé en semaine sur CBS.