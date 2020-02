Comment diffuser gratuitement ‘Friday Night Lights’

Beaucoup de gens ont entendu parler du célèbre spectacle Friday Night Lights. Le casting talentueux et l’intrigue intrigante ont apporté à l’émission de télévision un succès extrême. Friday Night Lights a même reçu un prestigieux prix Peabody.

Voici le récapitulatif de la série que tout le monde a aimé et comment tout le monde peut la diffuser aujourd’hui.

Quand «Friday Night Lights» a-t-il été diffusé?

Taylor Kitsch dans le rôle de Tim Riggins, Adrianne Palicki dans le rôle de Tyra Collette | Bill Records / NBC / Banque de photos NBCU

Friday Night Lights a commencé à être diffusé sur NBC à l’automne 2006. Il a gagné une base de fidèles fidèles depuis le début. Pendant cinq saisons, la série télévisée a diverti les téléspectateurs partout.

Après avoir diffusé 76 épisodes, le drame s’est terminé en février 2011 avec la finale de la série «Always».

De nombreux fans étaient tristes de dire au revoir à la série.

Qu’est-ce que “Friday Night Lights”

Lorsque Friday Night Lights a été présenté pour la première fois, il est devenu un succès instantané. Les histoires des personnes qui vivaient dans la petite ville du Texas connue sous le nom de Dillon ont immédiatement captivé les téléspectateurs avec le drame entourant la communauté et l’équipe de football de Dillon High.

La série commence avec l’entraîneur Eric Taylor (Kyle Chandler) qui reprend l’équipe de football bien-aimée. Tout au long de la saison, Taylor apprend à gérer au mieux les problèmes rencontrés par ses joueurs et sa famille dans cette communauté soudée. La première saison se termine avec Taylor qui mène avec succès l’équipe à un championnat d’État.

Malgré son succès avec l’équipe de football de Dillon, l’entraîneur Taylor occupe un poste d’entraîneur au niveau collégial à l’Université méthodiste du Texas. Même si c’est une belle opportunité, Taylor se retrouve incapable de rester à l’écart de Dillon.

Dans la saison 2, il est retourné à sa femme, Tami (Connie Britton), et à sa fille Julie (Aimee Teegarden) et a travaillé à retrouver son ancien poste. Le public a continué d’en apprendre davantage sur les histoires complexes de personnages comme Smash Williams (Gaius Charles) et Matt Saracen (Zach Gilford).

De nouveaux personnages seraient ajoutés au cours des prochaines saisons, mais quoi qu’il en soit, la série a toujours fait un travail phénoménal pour démontrer les difficultés à naviguer les dernières années du lycée et à se préparer pour la prochaine.

À l’autre bout du spectre, Friday Night Lights a présenté les risques et les combats auxquels les personnages plus âgés étaient confrontés, du début d’une nouvelle carrière à la prise en charge de leurs proches.

Il n’est pas étonnant que le spectacle ait été si populaire en ondes.

Où est le streaming «Friday Night Lights» et comment le faire gratuitement

Friday Night Lights est disponible en streaming sur Hulu pour les membres actuels. Les cinq saisons de l’émission sont également accessibles via NBC pour les personnes qui ont un profil NBCUniversal ou qui peuvent associer un compte de fournisseur de télévision local via l’application NBC ou le site Web.

Cependant, une opportunité exclusive vient d’être rendue publique pour les fans de longue date de la série ou pour les personnes qui cherchent à y participer.

Amazon a mis à disposition gratuitement les cinq saisons de Friday Night Lights! Pourquoi payer de l’argent alors que vous pouvez regarder le drame gratuitement? Tout le monde peut regarder la série complète via IMDb TV. IMDb TV est une chaîne vidéo gratuite accessible via le site Web IMDb, Fire TV et Prime Video.

Il y a de nombreuses bonnes raisons d’envisager d’utiliser IMDb TV. Découvrez tous les avantages et avantages supplémentaires de la création d’un compte gratuit pour IMDb TV.

La réputation de Friday Night Lights perdure bien après la fin du spectacle. Que ce soit pour récapituler un épisode préféré ou pour binge toutes les saisons de Friday Night Lights, Amazon et IMDb TV l’ont rendu possible.

Découvrez comment vous pouvez regarder le casting qui a été nominé pour Primetime Emmys. Même si l’émission primée n’est plus diffusée, elle vaut certainement la peine d’être regardée.