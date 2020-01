Comment Disney essaie d’empêcher les gens de vendre des poupées Baby Yoda

The Mandalorian’s The Child, alias Baby Yoda, est l’un des personnages les plus populaires de la télévision et du cinéma de l’année. Naturellement, tout le monde essaie de profiter de cette popularité. Disney se resserre sur les vendeurs sans licence de marchandises Baby Yoda.

L’enfant, alias Baby Yoda | Disney +

La révélation de Baby Yoda était sous contrôle

Disney a travaillé très dur pour ne pas gâcher le fait que The Child était un personnage de The Mandalorian. Parce qu’ils ne voulaient pas se gâter, Disney n’avait pas de bébé Baby Yoda, même pas pour les fêtes.

Le créateur de la série et producteur exécutif Jon Favreau a déclaré à Entertainment Tonight: «La façon dont le chat sort généralement du sac avec ce genre de choses est la commercialisation et les catalogues de jouets et des choses comme ça.

Il a poursuivi: «Nous voulions vraiment que vous deviez le regarder vous-même, afin que chaque fois que vous regardiez la série, de nouveaux rebondissements et secrets surgissent. Mais cela nécessite beaucoup de retenue de la part des personnes qui paient la facture. Cela tenait en partie à des choses comme les marchandises. »

Mais même si Disney voulait avoir des poupées Baby Yoda pour Noël, cela aurait été peu probable, même dans le meilleur des cas.

Richard Gottlieb, PDG de Global Toy Group, a déclaré que des prototypes publics auraient dû être dévoilés d’ici octobre 2018 pour que cela se produise. «Il y a de fortes chances que quelqu’un l’ait vu dans sa salle d’exposition et que le mot en soit sorti. Il n’y aurait aucun moyen de garder le silence », a-t-il déclaré.

Les magasins Etsy reçoivent des avis de retrait

Disney a émis des avis de retrait aux magasins Etsy qui vendent des produits Baby Yoda. Selon The Verge, Disney a demandé que les magasins qui vendaient des produits non autorisés Baby Yoda soient désactivés. Plusieurs vendeurs Etsy ont déclaré à la publication qu’ils avaient reçu les avis.

Bien que Disney n’ait pas commenté le rapport de The Verge, Etsy a réitéré qu’il se réservait «le droit de désactiver toute liste, boutique ou compte».

La situation est différente de la normale, car tant de fans aspiraient aux produits Baby Yoda, en particulier pendant la saison de Noël. Pour cette raison, le marché était grand ouvert pour qu’un assortiment de vendeurs puisse y participer.

Disney a des articles officiels Baby Yoda en préparation, y compris une peluche et un Build-A-Bear.