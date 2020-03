Comment elle a “ rendu la pareille ” à Fiance P.K. Subban

En tant que lecteurs de Cheatsheet, vous avez un aperçu de la vie quotidienne des célébrités. Des athlètes aux stars de cinéma en passant par les musiciens, nous couvrons tout. Il n’est donc pas surprenant que les engagements de célébrités soient en tête de liste des actualités.

De l’ordinaire au romantique, imaginer comment les célébrités posent la question peut être comme vivre par procuration à travers elles.

Donc, quand une de ces célébrités sort et fait quelque chose d’inattendu, il est difficile de ne pas le remarquer. C’est précisément ce qui s’est passé avec la légende du ski Lindsey Vonn.

Lindsey Vonn et P.K. Subban sont engagés

Lindsey Vonn | Alexander Hassenstein / Bongarts / .

En février 2019, Vonn a annoncé sa retraite du ski professionnel. Elle avait remporté 82 Coupes du monde, trois médailles olympiques et de nombreux autres championnats.

Avec sa carrière derrière elle, c’était le moment idéal pour s’installer. En août, Vonn a annoncé qu’elle et son beau joueur de hockey sur glace professionnel P.K. Subban, ont été engagés. Ils se sont rencontrés deux ans auparavant lors d’un après-salon ESPY, mais elle sortait avec quelqu’un d’autre à l’époque.

Après la fin de sa relation avec Tiger Woods, Subban a repris contact et ils ont passé quatre mois à discuter et à se connaître.

Mais tout de suite, Vonn savait qu’il était différent. Le problème était qu’elle avait déjà été mariée et n’était pas pressée de retomber dans l’allée. Mais les deux ne pouvaient pas se séparer et partageaient des valeurs familiales similaires.

Et le moment venu, Subban a acheté une belle bague émeraude qui symbolisait sa couleur préférée et sa pierre de naissance. Il a proposé à la maison, en gardant les choses simples. Elle adorait ça, l’accord parfait avec le collier d’émeraude qu’il lui avait offert à Noël.

Retourner la faveur, style Lindsey Vonn

Vonn n’est pas votre fille typique, cependant. Elle a partagé avec NBC qu’elle croit qu’avec l’égalité, «les actions parlent plus fort que les mots. Les hommes devraient aussi recevoir des bagues de fiançailles. »

Et c’est exactement ce qu’elle a fait. En décembre, elle a posté une photo sur son Instagram montrant Subban portant une large bande autour de son doigt. C’était leur 2e anniversaire de rencontre, et elle sentait qu’elle devait lui rendre la pareille et lui demander de l’épouser. Vonn pensait qu’il le méritait; bien sûr, il a dit oui.

Le défenseur de la LNH pour les Devils du New Jersey a eu une carrière fantastique et l’aime toujours. Dans son année recrue, il était une star immédiate, marquant 38 points et sur la liste des recrues de l’année, bien qu’il n’ait pas gagné. Depuis lors, il a été meilleur que ceux qui ont terminé devant lui pour ce titre et ont continué à briller.

Au cours de sa saison 2015-2016, il était le meilleur défenseur, menant la LNH aux points et plus / moins. Il a terminé cette saison avec des sommets en carrière dans de nombreux domaines. Il est également l’une des stars les mieux payées de la LNH, prenant la 6e place en 2017. Bien qu’il ait connu une année moins que brillante la saison dernière, il n’a pas hâte de quitter de sitôt, et les deux ont l’intention de déménager dans le New Jersey.

Lindsey Vonn et P.K. Plans futurs de Subban

Les plans de mariage ne sont pas encore faits, simplement parce que les deux sont occupés par la vie. Ils veulent également profiter du moment et être engagés. Elle a dit à Vogue qu’ils n’étaient «pas très pressés de se marier. Cela dépend en quelque sorte de son horaire de jeu. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle ne voulait pas le stresser avec une saison si importante à l’horizon – maintenant c’est le véritable amour. Ce qui est certain, cependant, c’est qu’elle veut «porter quelque chose de vert, comme ma bague, pour l’après-fête».

Surtout, elle est juste excitée pour l’avenir.