Comment Emmy Rossum a réagi à une fin sans vergogne après 11 saisons

Afficher l’heure a annoncé qu’il renouvelait “Éhonté“pour une 11e et dernière saison lundi.

Et le lendemain, Emmy Rossum – qui a joué le rôle de Fiona Gallagher dans l’émission de longue durée des neuf premières saisons – a fait savoir à ses fans qu’elle avait découvert les nouvelles douces-amères en ligne.

“Je viens d’apprendre SHAMELESS sur Twitter!”, A déclaré le joueur de 33 ans. “Onze saisons, c’est dix de plus que la plupart des émissions! Bravo pour une course incroyable pour un casting et une équipe merveilleux.”

Rossum a été radiée de la série dans l’épisode “Trouvé” pendant la saison 9, mais n’a pas été tuée, il y a donc une chance de son retour.

Gary Levine, coprésident de Showtime pour le divertissement, a évoqué cette possibilité lors d’un entretien avec Date limite le lundi.

“Trop tôt pour le dire. Elle serait accueillie à bras ouverts mais Emmy ne nous doit rien”, a-t-il expliqué. “Elle a fait du bon travail pour le spectacle comme le spectacle l’a fait pour elle, et ce fut une séparation très amicale. Donc, si elle nous surprend, ce serait adorable.”

“Tous ceux qui sont cette année reviendront la saison prochaine, et on ne sait jamais dans une dernière saison quelles surprises il pourrait y avoir”, a-t-il ajouté.

William H. Macy (Frank), Jeremy Allen White (Lip), Kate Miner (Tami), Cameron Monoghan (Ian), Noel Fisher (Mickey), Emma Kenney (Debbie), Ethan Cutkosky (Carl), Christian Isaiah (Liam), Shanola Hampton ( V) et Steve Howey (Kev) devraient revenir.

“Shameless” est le plus long show scénarisé de l’histoire de Showtime. L’acteur principal Macy a remporté deux Screen Actor’s Guild Awards, tandis que Joan Cusack a remporté un Emmy pour la meilleure actrice invitée dans une série comique.

Pendant ce temps, Rossum tourne actuellement “Angelyne” sur l’icône du panneau d’affichage de Los Angeles avec son mari, Sam Esmail, qui a créé “M. Robot”. La série est basée sur un article de THR intitulé “Le mystère de la véritable identité de Billa Diva Angelyne est enfin résolu” et sera diffusée sur le nouveau service NBC Peacock.

“J’ai toujours été fasciné par l’énigme qu’est Angelyne”, a déclaré Rossum dans un communiqué à THR. “À un jeune âge, je me souviens très bien de l’avoir regardée sur un panneau d’affichage au-dessus de moi et de me demander:” Qui est cette femme? ” Le journalisme d’investigation de Gary Baum a enfin mis au jour l’identité vraie et complexe de la tristement célèbre femme qui fascine Los Angeles depuis plus de 30 ans. Dès le moment où j’ai lu le récent article de Gary, je savais que je devais raconter cette histoire. C’est une histoire poignante et bizarre sur la faim de gloire, la sexualisation des femmes et l’effacement des traumatismes passés. “

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Annulé ou renouvelé?

Afficher l’heure

Showtime vient de révéler le sort de Shameless