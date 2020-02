Comment Hailey Bieber se sent vraiment quand Justin Bieber parle de Selena Gomez dans des interviews

Hailey et Justin Bieber sont passés du passé de Justin. Mais il semble que le passé ne lui soit pas passé. Parce que Justin avait une telle relation publique avec son ex-petite amie Selena Gomez, c’est tout ce que tout le monde veut savoir. Dans les interviews, le chanteur est constamment interrogé sur son temps avec Gomez et les fans comparent les relations. Se souvenir constamment de l’ex-mari de votre mari serait ennuyeux pour quiconque. Alors, que pense Hailey de tout le discours de Justin sur Gomez?

Justin Bieber et Hailey Bieber | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Justin Bieber et Selena Gomez

Justin et Gomez ont commencé à sortir pour la première fois en 2010, mais n’ont confirmé que quoi que ce soit était romantique jusqu’en 2011. En février de la même année, ils ont fait leurs débuts en couple à la soirée des Oscars de Vanity Fair. La paire s’est séparée plus tard en 2014 et Justin a laissé entendre que la tricherie aurait pu être la cause.

“Nous travaillions sur la façon d’être dans une relation, comment être nous-mêmes, qui nous étions, alors que les gens jugent notre relation par le biais des médias”, a-t-il déclaré à propos de la rupture avec i-D. «Je pense que ça m’a vraiment dérangé aussi. Parce qu’alors, c’est comme la confiance et toutes ces autres choses qui commencent à vous embrouiller l’esprit. Vous êtes sur la route. Et il y a de belles femmes sur la route. Et vous avez juste des ennuis… “

Après leur rupture initiale, Justin a commencé à sortir avec Hailey Bieber (alors Baldwin). Mais il n’en avait pas encore fini avec Gomez. Les deux continueraient d’être éteints et allumés jusqu’en 2018.

La relation de Justin Bieber et Hailey Bieber

Bien que les Biebers soient brièvement sortis quand Hailey avait 19 ans, les choses ne sont devenues sérieuses que bien plus tard.

“Il fut un temps où nos vies semblaient aller dans des directions très différentes”, a récemment déclaré Hailey à Elle. “Je pense en fait – maintenant que je repense à ce que je suis marié – que c’était une bonne chose pour nous deux, très en bonne santé.”

Lorsque les deux se sont remis ensemble, il était évident que Justin avait changé.

«Il avait tellement grandi», a-t-elle déclaré. «J’ai été vraiment choqué. Je pense que j’avais aussi grandi beaucoup. C’était quelqu’un que j’aimais toujours si profondément et que j’aimais très profondément. De toute évidence, il nous a fallu du travail et surmonter les choses entre nous deux, mais cela en valait vraiment la peine. »

Que pense Hailey du fait que Justin parle de Selena Gomez?

Lorsque Gomez a sorti l’un de ses nouveaux singles, “Lose You to Love Me”, les fans ont immédiatement cru que les paroles déchirantes parlaient de Justin, ce qui a fait que leur ancienne relation est redevenue la une des journaux. Certaines personnes pourraient être ennuyées que leur mari doive toujours parler de son ex dans les interviews, mais Hailey est en fait fière de son mari.

“Hailey aime vraiment la personne qu’il est et est très fier qu’il puisse parler de ses erreurs avec ses ex comme Selena parce qu’elle obtient la meilleure version de lui”, a déclaré une source à HollywoodLife. “Hailey et Justin ne vont pas se concentrer spécifiquement sur Selena et c’est pourquoi il ne l’a jamais vraiment nommée, mais ils espèrent tous les deux qu’elle pourra lui pardonner après cette dernière révélation et enfin pouvoir continuer.”