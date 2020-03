Comment Hilary Duff a inspiré Miley Cyrus à auditionner pour Hannah Montana

Miley Cyrus a révélé à quel point une influence Hilary Duff avait sur elle en grandissant.

Dans l’épisode de mercredi du talk-show sur Instagram de Miley, “Bright Minded: Live with Miley”, la chanteuse de “Malibu” a admis à son invité, Hilary, la “seule raison” pour laquelle elle a auditionné pour le rôle de “Hannah Montana” c’était parce qu’elle voulait la “copier”.

Après avoir montré un clip de retour qui montrait Miley fangirling sur le “Lizzie McGuire” alun, Miley a expliqué à Hilary à quel point elle était une fan de toujours.

“Je voulais dire que je suis venue à votre concert quand j’avais 11 ans et je vous ai dit que je portais une jupe à carreaux et des Uggs pour le spectacle parce que vous portiez une jupe à carreaux et des Uggs”, a-t-elle déclaré. “Et depuis les sièges qui saignaient du nez, j’espérais que vous me remarqueriez et vous diriez:” Hé, chère Uggs! ” Je ne sais pas à quoi je pensais. “

“J’étais obsédé par ton T-shirt,” continua Miley. “Il était ébloui et il disait ‘Nashville’, et je suis immédiatement allé acheter un éblouissant et je suis resté éveillé toute la nuit en portant tout ce que je possédais.”

La pop star a ensuite expliqué comment elle voulait devenir une star de Disney parce qu’elle voulait être comme Hilary.

“Je me suis envolé pour LA presque immédiatement pour pouvoir auditionner pour Disney et j’ai fini par décrocher le rôle”, se souvient Miley. “Mais la seule raison pour laquelle je le voulais, c’était pour que je puisse faire ce que tu faisais.”

“Et vraiment, je ne pense pas avoir foiré d’être une actrice ou une chanteuse. Je voulais juste vous copier quoi qu’il arrive”, a-t-elle admis. “Je voulais donc juste vous remercier encore une fois de m’avoir inspiré.

“Je ne serais jamais assise ici, je pourrais être une lumière si ce n’était pas pour vous et vous me montrez en quelque sorte comment faire ça”, a ajouté Miley, partageant sa gratitude d’avoir pu avoir Hilary dans son émission.

En réponse, la mère de deux enfants a exprimé à quel point Miley a également été une inspiration pour elle.

“Tout d’abord, tu es si douce. J’ai l’impression de te connaître depuis si longtemps … tu as été une lumière si brillante,” jaillit Hilary. “Je ne peux même pas croire ce que tu me dis. C’est si doux et si gentil.”

“Mais vraiment, je pense que je me tourne totalement vers vous pour trouver l’inspiration sur comment être cool et quoi porter et ce que vous faites et toutes ces conneries”, a-t-elle ajouté.

Miley a conclu avec un message à ses fans. “Vous pouvez passer de traquer quelqu’un derrière leur bus de tournée à FaceTiming en direct sur Instagram!”

