Comment Jay Smith aurait foiré les documents de divorce d’Ashley Martson

Les fans de 90 Day Fiancé ont grogné collectivement lorsqu’ils ont découvert que Jay Smith et Ashley Martson se sont à nouveau réunis. Le couple a eu une relation tumultueuse encore et encore depuis que Jay Smith a trompé Martson pendant leur mariage. Depuis lors, Smith et Martson se sont reconstitués une fois, se sont à nouveau séparés et se sont à nouveau réunis. Cependant, ils subissaient le processus de divorce depuis un certain temps, et les fans se demandent pourquoi les journaux n’ont jamais été examinés. Selon Martson, tout est à cause de Jay Smith.

Ashley Martson et Jay Smith réunis en été, séparés

Ashley Martson et Jay Smith se sont séparés à l’origine lorsque Smith a trompé Martson. Smith a couché avec une femme dans la salle de bain du salon de coiffure où il travaillait, ce qui a incité Martson à entamer le processus de divorce.

Cependant, le couple Fiancé des 90 jours s’est de nouveau réuni à l’été 2019. À l’époque, Martson a déclaré à In Touch Weekly: «Je suis très partisan de suivre votre cœur et il est vrai que j’ai repris Jay une fois de plus. Je sais que les gens vont me juger et, même si je peux accepter cela, c’est finalement ma décision. »

Malheureusement, il semble que l’histoire se répète. Martson a allégué que Jay Smith l’avait de nouveau trompée. Elle a affirmé: “Cependant, ce que mon ami dit s’est avéré être vrai et Jay l’a confirmé lui-même au téléphone qu’il avait effectivement une autre fille qui prétend qu’il l’a mise enceinte.”

“Il a dit qu’il ne la croyait pas, mais ils allaient passer un test et malgré tout, il était clair qu’il m’avait trompé. Je suis encore désemparé et je ramasse les morceaux et je fais de mon mieux pour continuer. Je sais que je n’ai que moi-même à blâmer pour la situation dans laquelle je me trouve à nouveau. Ce n’est la faute de personne mais la mienne. Je peux dire en toute sécurité que j’en ai fini une fois pour toutes avec Jay », a déclaré Martson à l’époque.

Le couple «90 Day Fiancé» est à nouveau réuni

Bien qu’Ashley Martson ait peut-être prétendu que sa relation de fiancée à 90 jours était terminée, ce n’était pas le cas après tout. Martson et Jay Smith se sont retrouvés dans les bras l’un de l’autre.

Jay Smith a récemment publié une vidéo sur son Instagram qui montre les deux ensemble. Smith commence la synchronisation labiale de la vidéo avant que Martson n’apparaisse à l’écran. Il embrasse ensuite Martson sur la joue et distribue des bulles pour eux-mêmes et un ami.

“Peut-être que cette quarantaine n’est pas si mauvaise après tout”, a déclaré Smith en légende de la vidéo.

“Wtf?!?! Vous n’apprendrez pas. ” a écrit un utilisateur. Un autre a ajouté: «Je suis tellement confus. Vous avez tous une relation on / off toxique. “

Ashley Martson affirme que Jay Smith a déposé des documents de divorce mal classés

Ashley Martson et Jay Smith de Fiancé de 90 jours | TLC

Bien que le duo des fiancés de 90 jours se soit à nouveau réuni, des documents de divorce étaient en cours depuis un certain temps. Les fans étaient souvent laissés pour compte, se demandant si Ashley Martson et Jay Smith avaient finalement divorcé.

Maintenant, il semble que le lent processus soit dû à Jay Smith. Le blogueur Fiancé de 90 jours, John Yates, a retranscrit une conversation dans laquelle Martson a suggéré que Smith avait mal rempli ses documents.

Dans la conversation, Martson affirme qu’elle savait que les fans perdraient la raison de sa réunion avec Jay Smith, et qu’elle voulait les divertir et les irriter. Elle a poursuivi en expliquant qu’elle et Smith n’étaient pas divorcés.

“La paperasse n’a pas été acceptée parce qu’il est daté de 2029”, a-t-elle déclaré lors de la conversation. Les fans semblaient largement incrédules face à cette affirmation.

Un utilisateur a commenté: «Quel avocat ne prendrait pas ça LOL nous sauverait des conneries s’il vous plait et ne disait rien.»

“Oui en effet. Comme son avocat n’aurait pas remarqué cette erreur avant de déposer les papiers », a ajouté un autre.