Comment Jed Wyatt se sent vraiment à propos de Chris Harrison – «Tout ce qui l’intéresse, c’est le spectacle»

Il y a un nouveau spectacle de Bachelor à l’horizon, spécialement pour les musiciens qui tombent amoureux. Il s’appelle The Bachelor: Listen to Your Heart.

L’émission est «une tentative de capturer ce que nous savons tous, que l’amour, l’émotion et la musique sont inexplicablement liés», a déclaré le président de ABC Entertainment Karey Burke pendant TCA, rapporte Us Weekly.

Hannah Brown et Jed Wyatt | Mark Bourdillon via .

L’objectif est que les candidats «forment des attractions à travers les mélodies, trouvent et révèlent leurs sentiments et, finalement, tombent amoureux», selon le communiqué de presse. “Les couples dont les performances révèlent leur amour et leur dévouement l’un à l’autre continueront d’avoir la possibilité de poursuivre leurs relations jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un couple debout.”

Le mois dernier, l’hôte de baccalauréat Chris Harrison a parlé à Us Weekly de la façon dont il pense que Wyatt devrait participer au spin-off.

«Je pense qu’il a besoin d’une chance pour peut-être se racheter, musicalement et émotionnellement. Je pense qu’il a bombardé les deux », a-t-il dit. «Ce fut une fin tragique à son histoire à tant de niveaux.»

Réponse de Jed Wyatt

La publication a récemment interviewé le gagnant de la saison de Hannah Brown au sujet de sa réaction au commentaire de Harrison. Wyatt dit qu’il est surpris Harrison “a une quelconque sympathie pour [him]. ”

“Je suis honnêtement choqué que Chris ait de la sympathie pour moi de me racheter dans tous les sens parce qu’il est venu dans les coulisses avant que je ne sois en finale et en quelque sorte, vous savez, j’ai essayé de me parler et de me construire et de me donner confiance ,” il a dit. “Puis il est sorti pour, en quelque sorte, me démolir, donc, pour commencer, je suis choqué d’entendre qu’il a de la sympathie pour moi. Cela me fait vraiment exploser – qu’il se soucie du tout. Je veux dire juger Chris par qui il est, tout ce qui l’intéresse, c’est le spectacle. C’est lui qui le paie. “

La nouvelle petite amie de Jed Wyatt

Même si sa relation avec Harrison était meilleure, Wyatt dit qu’il ne participerait pas à Listen to Your Heart.

“Je pense que le nouveau spectacle est une excellente idée et un concept, mais je n’aurais pas participé au spectacle en premier lieu si j’avais une petite amie et je ne vais pas y aller maintenant parce que j’ai effectivement une petite amie”, a-t-il déclaré . “Je suis amoureux. Je ne compromettrais jamais cela. »

Wyatt a été vu pour la première fois avec le modèle Ellen Decker en octobre. Il a reçu beaucoup de critiques des fans de la série pour être passé rapidement de Brown.

«Elle a apporté un tout nouveau niveau d’inspiration dans ma vie. Je n’ai jamais rencontré personne comme elle. Cela a simplement ouvert la porte à beaucoup de nouveaux sentiments et émotions dans ma musique qui sortiront dans le futur, je suis sûr », a-t-il déclaré à la publication. “La communication, l’amour, c’est tout ce que j’ai toujours voulu.”

Il a ajouté: “Je suis très heureux dans ma relation, et je ne cherche pas du tout à faire une autre émission de télévision.”

Lire la suite: Selon certains fans, Peter Weber est ajouté à la liste des célibataires les moins préférés