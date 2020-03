Comment Jennifer Lopez maintient la tendance du maillot de bain une pièce blanc

Il existe de nombreuses célébrités qui influencent les tendances. Jennifer Lopez est peut-être l’une des plus grandes créatrices de tendances. À 50 ans, Lopez a toujours un éclat de jeunesse à son sujet et est toujours des fans incroyables avec ses nombreux choix de tenues.

En fait, une tendance de la mode qui a fait son chemin grâce à Lopez est le maillot de bain une pièce blanc. Bien qu’il soit plus simple et discret que les autres styles de maillots de bain, Lopez s’assure que les gens ne l’ignorent pas de sitôt.

Jennifer Lopez porte des maillots de bain blancs depuis des mois maintenant

Jennifer Lopez | Amy Sussman / SHJ2019 / WireImage

Les fans qui suivent Lopez sur les réseaux sociaux pourraient remarquer que la star aime parfois aller à la plage. Ces derniers mois, elle a également été vue portant des maillots de bain blancs.

En février, elle a posté une photo d’elle sur Instagram dans un bikini blanc qui montrait ses abdos toniques et sa silhouette folle.

Début mars, Lopez a fait en sorte que les fans reviennent pour en savoir plus lorsqu’elle a publié une vidéo de sa détente à South Beach en maillot de bain une pièce blanc. Ceux qui ont consulté ses histoires Instagram ont également reçu plus de photos du même jour.

D’autres célébrités, telles que Rita Ora, Hailey Bieber et Kelly Ripa, se sont toutes lancées dans la tendance du maillot de bain blanc.

Jennifer Lopez est une icône de style depuis plus de deux décennies

Ce n’est bien sûr pas la première fois que Lopez établit des tendances. L’un des moments les plus emblématiques de Lopez a été quand elle a porté une robe plongeante Versace aux Grammy Awards en 2000.

Bien que Lopez ait admis qu’elle ne pensait pas que la robe était un gros problème au début, beaucoup de gens ont fini par être captivés par son choix de tenue. Elle a fini par inspirer la création de la fonction de recherche d’images de Google, car tant de fans voulaient voir plus de photos d’elle dans la robe.

À l’automne 2019, Lopez a même défilé pour Versace avec une version plus récente de la robe. Cette nouvelle version a été mise en vente pour plus de 9 000 $ et elle a rapidement été vendue.

Au fil des ans, Lopez a été reconnue comme une véritable icône de style. Elle est apparue sur de nombreux tapis rouges et fait constamment tomber les mâchoires partout avec ses choix de mode.

Jennifer Lopez est également créatrice de mode

Bien sûr, Lopez a également utilisé son sens de la mode impeccable pour autre chose – la conception de vêtements. En 2001, Lopez a fondé J.Lo par Jennifer Lopez, une marque de style de vie qui vend des vêtements, des accessoires et des parfums.

Le talent de Lopez a commencé quand elle était jeune. Elle a partagé une fois: «Avant même que j’apprenne à danser, chanter et jouer dans des films, je repensais juste des vêtements… Dès que j’étais petite, j’obtenais une paire de pantalons vraiment détraqués vraiment bon marché et les coupais et faisais une belle mini mini jupe hors d’eux parce que j’étais sur un budget inférieur à ce moment-là. Ou j’obtiendrais juste un sweat-shirt uni et j’en ferais des bretelles en (coupant) les manches, ou j’obtiendrais une petite paire de mon pantalon pour mon anniversaire et je les ouvrirais, les coudrais ensemble, coupez-les et j’aurais une très jolie petite mini-jupe rose. »

Plus récemment, Lopez a révélé qu’elle s’associerait à DSW Shoes pour lancer une collection de chaussures appelée JLO Jennifer Lopez. Dans un communiqué de presse, Lopez a déclaré: “Depuis le début de ma carrière, je voulais tout faire – musique, cinéma et mode. Il y a tellement de facettes dans ma carrière, et c’est ce que je voulais apporter à ma collection avec DSW… J’espère que les gens pourront trouver des chaussures qu’ils aiment et exprimer plusieurs facettes d’eux-mêmes, tout en restant fidèles à leur personnalité la plus authentique. »