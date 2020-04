Comment Kate Middleton a changé après la sortie royale de Meghan Markle et du prince Harry

Nous savons tous que Kate, duchesse de Cambridge, sera un jour la reine consort de Grande-Bretagne, et elle semble absolument parfaite pour le rôle. Kate a une façon spécifique de se porter, surtout quand elle sait que le monde regarde et que nous l’admirons depuis des années.

Cependant, maintenant que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry se sont officiellement séparés de la famille royale, il ne fait aucun doute que les choses sont un peu stressantes pour la duchesse de Cambridge. Les membres de la famille royale ont subi une pression énorme depuis que Meghan et le prince Harry ont annoncé leur intention de démissionner de leurs rôles, alors que tout le monde travaillait sans relâche pour comprendre comment les choses seraient gérées à partir de ce moment.

Bien qu’elle le laisse rarement apparaître, nous ne pouvons qu’imaginer que Kate ressent la pression du Megxit. Son emploi du temps est encore plus chargé qu’auparavant, car elle et le prince William doivent assumer encore plus de tâches que par le passé. Les choses sont extrêmement différentes pour la famille royale en ce moment, en particulier Kate, comme certaines personnes l’ont remarqué. Voici comment Kate a changé après la sortie royale de Meghan et du prince Harry.

Meghan et le prince Harry ne sont plus des membres de la famille royale travaillant

Tous les yeux sont rivés sur Meghan et le prince Harry depuis des mois, depuis qu’ils ont fait une annonce choquante qu’ils prévoyaient de prendre du recul par rapport aux fonctions royales. Au 31 mars 2020, ils étaient officiellement indépendants et, comme les fans le savent bien, ils viennent de s’installer dans une nouvelle maison à Los Angeles, en Californie.

Selon International Business Times, le couple espère plus d’intimité alors qu’il s’adapte à une nouvelle vie tranquille entre eux et leur bébé, Archie Harrison. Ils prévoient d’être «financièrement indépendants» et travailleront à créer la vie qu’ils souhaitent depuis un certain temps maintenant.

Kate Middleton est assez malheureuse

Nous ne pouvons qu’imaginer que la famille royale a été plus choquée que quiconque lorsque Meghan et le prince Harry ont annoncé leur décision de quitter la famille royale. Kate, en particulier, n’est pas satisfaite de la situation, comme le rapporte Daily Mail.

Megxit était extrêmement stressant pour la duchesse de Cambridge, et elle souhaite que les choses se soient déroulées différemment. Apparemment, Kate revient sur le moment où elle, le prince William et le prince Harry étaient connus comme un «trio royal», et elle manque ces jours-là.

Il est vrai qu’elle et le prince Harry avaient une relation étroite, et elle n’était pas prête à partir. La démission de Meghan et du prince Harry a été difficile à gérer pour Kate, et bien que nous ne puissions pas dire ce qui se passe derrière des portes closes, il semble qu’elle soit toujours stressée et mécontente de tout.

Comment Kate Middleton a changé après la sortie royale de Meghan Markle et du prince Harry

Kate ressent la pression du Megxit plus que la plupart des gens. En plus d’avoir à assumer des fonctions plus royales, elle sait qu’elle est surveillée de plus près qu’auparavant. Il semble que c’est maintenant au tour de Kate de briller, car elle se concentre davantage sur elle maintenant que Meghan et le prince Harry sont partis.

Cependant, un expert en langage corporel a souligné certains changements importants dans son comportement depuis la sortie royale des Sussex. Comment? Express rapporte que la duchesse de Cambridge semble se présenter un peu différemment ces jours-ci. Son langage corporel montre qu’elle veut être perçue comme plus «amusante», tout comme le prince Harry l’a fait pendant tant d’années.

Kate est peut-être sous pression en ce moment, mais elle rit et sourit un peu plus, et est plus joueuse quand elle sait que les gens regardent. C’est merveilleux de voir que Kate change pour le mieux afin de faire de son mieux dans son rôle dans la famille royale.