Comment Kate Middleton a gagné gros avec Meghan Markle et la sortie royale du prince Harry

Le monde était sous le choc quand il a été annoncé de manière inattendue que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry envisageaient de quitter leurs fonctions de royals seniors. Soudain, la spéculation devenait folle, car tout le monde voulait connaître tous les détails concernant la raison pour laquelle ils avaient pris leur décision, où ils envisageaient de vivre et comment, exactement, ils allaient être «financièrement indépendants».

Maintenant que Megxit est finalisé, les fans royaux ont obtenu la plupart de leurs questions. Démissionner de la famille royale n’est pas quelque chose qui se produit régulièrement, voire jamais, et même si personne ne voulait voir Meghan et le prince Harry partir, c’était génial de les voir si heureux de pouvoir enfin vivre la vie calme et privée qui ils veulent et méritent.

Alors que beaucoup pensent que ce sont les Sussex qui sont sortis en tête au milieu du Megxit, ce n’est peut-être pas le cas. Voici comment Kate, la duchesse de Cambridge est la plus grande gagnante de la sortie royale de Meghan et du prince Harry.

La sortie royale que personne n’aurait pu prévoir

Il était clair depuis des mois que Meghan et le prince Harry n’étaient pas vraiment satisfaits de la vie royale. Ils ont été assez mal traités par les médias, les tabloïds britanniques les décrivant sous un jour négatif sur à peu près tout ce qu’ils pouvaient.

Le Daily Mail rapporte que le couple royal était extrêmement bouleversé, et le prince Harry a publié une déclaration à la défense de Meghan. Pourtant, les médias étaient implacables, et Meghan et le prince Harry n’avaient tout simplement pas l’intimité qu’ils voulaient.

La vie en tant que membres de la famille royale est devenue beaucoup trop écrasante et, au début de 2020, ils ont surpris tout le monde en annonçant leur décision de démissionner.

Megxit a-t-il renforcé la relation de Kate et du prince William?

Le prince William et Kate ont toujours eu de bonnes relations – c’est un fait bien connu des fans royaux du monde entier. Cependant, il semble presque que Megxit ait rendu leur relation plus forte qu’auparavant.

Selon Closer Weekly, le fait que Meghan et le prince Harry aient démissionné a causé beaucoup de stress à la famille royale. Il appartient aux autres membres de la famille, en particulier le prince William et Kate, d’intensifier les choses et de prendre le contrôle de tout ce que les Sussex ont laissé derrière eux, et ils sont plus occupés que jamais.

Au lieu de laisser la pression supplémentaire s’exercer sur eux, le prince William et Kate se donnent mutuellement tout le soutien dont ils ont besoin pendant cette période difficile afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions royales au mieux de leurs capacités. Ils ont prouvé que le travail d’équipe est la chose la plus importante et, par conséquent, leur relation semble plus forte que par le passé.

Comment Kate Middleton est la plus grande gagnante de la sortie royale de Meghan Markle et Prince Harry

Kate Middleton

La vie sous les projecteurs est difficile, ce que Meghan et le prince Harry connaissent bien. Ce que beaucoup de fans royaux semblent oublier, c’est qu’il fut un temps où Kate était dans une situation similaire.

Le New York Times rapporte à quel point les choses étaient assez difficiles pour la future reine lorsqu’elle était une jeune étudiante impliquée dans une relation sérieuse avec le futur roi de Grande-Bretagne. Elle a reçu un traitement assez dur et il a fallu beaucoup de temps pour s’y habituer.

La vie royale n’a pas vraiment bien traité Kate au début, et maintenant que Megxit est presque final, ces jours sont loin derrière elle. Elle a reçu une couverture éclatante dans la presse en raison de sa capacité à gérer tout aussi calmement et efficacement qu’elle le peut.

De plus, la fascination royale pour Meghan et le prince Harry, et leur sortie, fait que le public favorise à nouveau Kate.

“Il y avait un danger, lorsque Meghan et Harry se sont mariés pour la première fois, qu’ils allaient éclipser William et Kate”, a déclaré Penny Junor, biographe royal, au New York Times. «Ils étaient juste plus charismatiques et exotiques. En comparaison, Kate, que nous connaissons tous très bien, n’était pas la nouvelle fille du quartier. »

“Maintenant”, a ajouté Junor, “Harry et Meghan, après avoir fait ce qu’ils ont fait, ont incité les gens à penser,” Nous aimons assez ennuyeux. “”

Le Times note: «Peut-être que le seul bénéficiaire clair de la rupture Harry et Meghan est l’épouse du prince William, l’ancienne Kate Middleton. Après avoir tiré sa part des gros titres des tabloïds méchants lorsqu’elle était étudiante avec William, elle a eu une pluie de couverture de presse vaporeuse ces dernières semaines. »

Mais cela ne veut pas dire que c’est ce que Kate veut. La source de la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a suggéré que Kate n’était pas satisfaite de la sortie royale de Meghan et du prince Harry. “Pour être honnête, je pense que Kate a tout mal pris”, a expliqué la source. «Elle, Harry et William étaient autrefois un trio si heureux. Elle pense que ce qui s’est passé est très triste. »