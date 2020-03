Comment Kate Middleton reste occupée pendant le verrouillage du coronavirus

Kate Middleton et le reste de la famille royale adhèrent à la dernière ordonnance de verrouillage au Royaume-Uni. Le duc et la duchesse de Cambridge s’isolent d’eux-mêmes avec leurs trois enfants dans leur propriété de campagne et resteront probablement à l’abri des projecteurs pendant plusieurs semaines. La plupart du monde étant confronté à des circonstances similaires, voici un aperçu de la façon dont Kate, duchesse de Cambridge, est occupée pendant le verrouillage du coronavirus.

Kate Middleton | Samir Hussein / WireImage

La famille royale prend des mesures contre la pandémie de coronavirus

La pandémie de coronavirus continue de se propager dans le monde

et même la famille royale est devenue affectée par l’épidémie. La semaine dernière, le

la famille royale a annoncé plusieurs annulations et s’auto-isole maintenant pour aider

empêcher la propagation du virus.

Ces annulations devraient se poursuivre au cours du mois prochain

alors que les hauts responsables de la famille royale restent à l’écart des projecteurs.

Voir ce post sur Instagram

Catherine et moi étions fiers de rendre visite au personnel travaillant au NHS 111, pour transmettre nos remerciements personnels, ainsi qu’à ceux de ma grand-mère et de mon père, au personnel travaillant 24 heures sur 24 pour fournir des soins et des conseils à ceux qui en ont le plus besoin. • Les dernières semaines et les jours les plus récents ont été naturellement préoccupés par la propagation continue du coronavirus. • Mais c’est à des moments comme celui-ci lorsque nous réalisons à quel point le NHS représente le meilleur de notre pays et de notre société – des gens de tous horizons et horizons avec des expériences et des compétences différentes, se rassemblant pour le bien commun. • Non seulement le personnel du NHS et les secouristes répondent aux besoins du public, mais ils – comme le reste d’entre nous – se soucient de leur famille, de leurs amis et de leurs proches. • Ils ont besoin de notre soutien autant que nous avons besoin du leur. • Nous avons tous un rôle à jouer si nous voulons protéger les plus vulnérables. • Cela signifie agir sur les derniers conseils d’experts, rester à la maison si nous ou ceux avec qui nous vivons avons des symptômes et éviter les contacts non essentiels pour aider à réduire la propagation du virus. • – Le duc de Cambridge

Un post partagé par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 20 mars 2020 à 10h59 PDT

Dans une année normale, Kate Middleton passait son temps à emmener ses enfants à l’école et à remplir des fonctions royales. Ses réunions et engagements à venir, cependant, ont été annulés, et les écoles à travers le Royaume-Uni ont fermé à la lumière des mesures de distanciation sociale.

Tout comme des milliers d’autres ménages à travers le Royaume-Uni, Kate scolarise maintenant ses enfants, Prince George, Princess Charlotte et Prince Louis, et continuera de le faire jusqu’à la réouverture des écoles.

Où séjourne Kate Middleton?

La famille royale étant enfermée, le duc et la duchesse de Cambridge resteraient dans leur domaine à Sandringham, Anmer Hall. La famille de cinq personnes s’isole d’elle-même chez elle et réduit au minimum ses contacts avec le monde extérieur.

La reine Elizabeth a donné à William et Kate Middleton Anmer Hall

peu de temps après avoir fait le noeud en 2011. Les deux envisagent le palais de Kensington

leur résidence principale et utiliser Anmer Hall comme un endroit pour échapper à la ville.

Bien qu’ils se maintiennent, William a été en contact constant avec son père, le prince Charles, qui a récemment été testé positif pour le nouveau coronavirus.

Nous ne savons pas si William et Kate ont été testés pour la

virus, mais j’espère qu’ils restent en sécurité et en bonne santé au milieu de la crise actuelle.

Comment la duchesse de Cambridge est-elle occupée pendant le verrouillage?

Comme la plupart des gens dans le monde, Kate a fait de son mieux pour

restez occupé pendant le verrouillage. Selon Bonjour

Magazine, la duchesse de Cambridge fait probablement quelques choses pour

occuper elle et sa famille.

Pour commencer, Kate est un grand défenseur de sortir et de faire de l’exercice. Heureusement, Anmer Hall est situé sur une propriété tentaculaire qui dispose d’un court de tennis et d’une piscine, donnant à Kate et à ses enfants beaucoup d’espace pour profiter du plein air.

Kate Middleton a également été très ouverte sur la cuisine pour elle

enfants et a précédemment révélé que passer du temps dans la cuisine est un go-to

activité pour ses enfants. En fait, Kate a même un jardin qu’elle aime et aime

cultiver des aliments de base comme les carottes, les betteraves et les haricots.

“Nous avons des carottes, des haricots, des betteraves – un énorme favori – Louis adore

betterave », a déclaré Kate.

Compte tenu de la fermeture des écoles au Royaume-Uni, Kate est susceptible

passe la majeure partie de sa journée à scolariser ses deux enfants aînés. Heureusement, elle

reçoit de l’aide via l’apprentissage en ligne, ce qui aide sans aucun doute à

stress.

Kate Middleton et le prince William apparaîtront-ils en public?

Au milieu de la pandémie de coronavirus, William et Kate sont devenus le nouveau visage de la monarchie. La reine Elizabeth est actuellement isolée au château de Windsor tandis que le prince Charles est en quarantaine en Écosse après avoir été testé positif au virus.

Avec la plupart des membres supérieurs de la famille royale hors de la

sous les projecteurs, le prince William a récemment pris la parole devant la nation

pour rester en sécurité. Cette décision a laissé les fans se demander si nous verrons plus de William

et Kate dans un avenir proche.

Malheureusement, William et Kate resteront probablement sous le feu des projecteurs dans les semaines à venir. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a récemment annoncé un verrouillage strict de l’ensemble du pays.

Le duc et la duchesse de Cambridge suivront probablement Johnson

afin de donner le bon exemple aux autres citoyens.

Kate Middleton n’a pas commenté les informations qui l’entourent

plans pour le verrouillage.