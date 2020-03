Comment Katie Holmes réagit lorsque les gens lui disent qu’elle ne peut pas accomplir quelque chose

L’actrice Katie Holmes est surtout connue pour son rôle principal dans

la série télévisée Dawson’s Creek. Voici ce qu’elle dit qu’elle fait quand

quelqu’un lui dit qu’elle ne peut pas faire quelque chose.

Ce que Katie Holmes est en train de faire

Katie Holmes | Gilbert Carrasquillo / GC Images

Holmes a fait les gros titres au fil des ans à cause de son amour

relations avec des artistes de renom tels que Tom

Cruise et Jamie Foxx. Cependant, elle est à nouveau sous les projecteurs parce que

elle dirigera son deuxième film, Rare Objects. Le film est basé

sur un roman historique de 2016 écrit par l’auteur Kathleen Tessaro.

Le premier film réalisé par Holmes, All We Had, est basé

sur un roman de 2014 par Annie Weatherwax. Ses autres crédits de réalisation incluent un 2015

documentaire intitulé Eternal Princess et un épisode de la télévision de 2017

mini-série The Kennedys After Camelot.

Katie Holmes dit qu’elle a plus de sens d’elle-même maintenant qu’elle est dans la quarantaine

Katie Holmes en 2019 | Jim Spellman / WireImage

Holmes dit qu’il lui a fallu un certain temps pour devenir confortable

avec elle-même et trouver sa voix. Cependant, elle a dit

InStyle maintenant qu’elle est plus âgée, elle se sent chez elle dans sa propre peau. Elle

dit qu’une partie de son confort vient du fait qu’elle a été dans le divertissement

l’industrie depuis si longtemps:

Je travaille dans ce domaine depuis un certain temps. Nous savons tous les deux que vous avez des hauts et des bas. Ce fut une période vraiment excitante parce que mon film [Rare Objects, a story of female friendship] se rassemble. Suri a 14 ans, nous avons donc traversé le stade de la petite fille. Je sens que je peux être plus créatif et avoir plus de temps, avoir ma voix. C’est en quelque sorte juste comme mettre vos affaires et être vous-même. Cependant, cela prend un certain temps pour être confortable.

Ce que dit Katie Holmes quand quelqu’un dit qu’elle ne peut pas faire quelque chose

Katie Holmes au McDonald’s Haberfield pour la journée McHappy | Don Arnold / WireImage

Holmes est déterminée à faire entendre sa voix et à faire travailler

vu. Elle dit à InStyle qu’elle ne laissera rien l’empêcher de bouger

avant, même si elle entend le mot «non». Voici ce qu’elle a dit à la

publication sur sa réponse quand quelqu’un dit qu’elle ne peut pas réaliser quelque chose:

Rare Objects est en préparation depuis quatre ou cinq ans. Ça fait mal quand vous demandez l’avis des gens que vous respectez, et ils disent que ce n’est pas bon. C’est comme: «Pouvez-vous être un peu plus précis? Je ne suis pas idiot. Donnez-moi une note utile au lieu de me disséquer. “

Mais chaque fois que quelqu’un me dit «non», je continue. Je ne vais pas le faire. J’ai appelé mon père pour lui annoncer la nouvelle quand elle était verte et il a dit: “C’est merveilleux. La vie est un vrai voyage, et parfois, lorsque les choses prennent du temps et que vous devez continuer à travailler dur, cela le rend encore plus doux. Je suis vraiment fier de toi.” C’est tout ce que j’avais besoin d’entendre.

Quelle est la prochaine étape pour Katie Holmes

Holmes a deux projets à venir intitulés Brahms: The Boy

II et le secret: osez rêver. Avant cela, elle est apparue dans Coda,

Pas d’excuses et Ocean’s Eight.

