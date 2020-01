Comment Kendall Jenner a prouvé qu’elle allait être une grande maman un jour

L’arbre généalogique de Kardashian-Jenner est en constante augmentation, et ses membres les plus célèbres ont presque tous rejoint le club de parentalité eux-mêmes. Des sœurs Kardashian-Jenner, seule Kendall Jenner n’a pas encore eu d’enfants. Certains commentaires récents de la deuxième plus jeune membre du groupe suggèrent qu’elle pourrait attraper un peu de fièvre de bébé de tous les adorables gamins de ses sœurs.

Il y a beaucoup d’enfants dans le cercle restreint de Kardashian-Jenner

Jenner est la deuxième cadette de ses frères et sœurs. Née en novembre 1995, elle a actuellement 24 ans.

Ses grandes soeurs célèbres ont toutes leurs propres enfants. Cela comprend les trois enfants de la sœur aînée Kourtney Kardashian avec son ex Scott Disick: Mason, Penelope et Reign. Il comprend également les quatre enfants de Kim Kardashian avec son mari Kanye West: North, Saint, Psalm et Chicago. La prochaine sœur aînée, Khloe Kardashian, a un enfant nommé True avec son ex Tristan Thompson.

Bien que Kylie Jenner ait deux ans de moins que Kendall Jenner, elle a également un enfant. Kylie Jenner et Travis Scott (avec qui elle a une relation compliquée) ont une fille nommée Stormi.

Kendall Jenner se réjouit de la maternité

Kendall Jenner | Karwai Tang / WireImage

Avec autant d’exemples brillants de maternité autour d’elle, il n’est pas étonnant que Kendall Jenner soit si enthousiaste à l’idée de devenir un jour elle-même une maman. Il y a quelques mois, dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians, Jenner a parlé avec sa grande sœur Kim Kardashian de la maternité et de tout ce que cela implique.

“J’ai hâte d’avoir un enfant”, a-t-elle expliqué. “Je vais lui faire faire les choses les plus cool, alors quand il est plus âgé, il est juste un étalon.”

Même si elle a peut-être dit qu’elle ne pouvait pas attendre, Jenner a également souligné qu’elle n’était pas vraiment prête à devenir mère tout de suite.

«Ça va être intéressant de voir à quoi ressemble le monde quand j’ai des enfants. Mais je ne prévois certainement pas de les avoir de sitôt », a-t-elle déclaré à son amie Cara Delevingne dans une interview en 2018.

L’attitude de Kendall Jenner prouve qu’elle sera une grande maman

Avoir des enfants quand vous vivez votre vie sous la surveillance constante du public n’est pas une tâche facile. Les réponses réfléchies de Jenner sur la façon dont elle prévoit d’équilibrer ces préoccupations lorsqu’elle deviendra maman montrent à quel point elle sera réfléchie et intelligente lorsqu’elle sera confrontée au défi.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle allait gérer ses enfants sous les projecteurs, elle a répondu: “Je pense que je vais certainement lui imposer une limite d’âge et essayer de les en éloigner autant que possible.”

Elle a ensuite réfléchi à sa propre appréciation d’avoir la chance d’être juste un enfant sans les pressions d’Hollywood et de la presse: «J’ai toujours aimé pouvoir jouer dans ma cour avec mes animaux, mon chien et mes amis. “

À la fin de l’année dernière, Jenner a fait les gros titres avec une rupture désordonnée pour son petit ami Ben Simmons. Jenner et le basketteur sortaient ensemble depuis plus d’un an, et bien qu’il y ait eu des bosses en cours de route, la rupture a surpris certains fans.

Pendant ce temps, Jenner a continué à construire une carrière très réussie en tant que mannequin très recherchée. Elle a travaillé avec des marques prestigieuses comme Estée Lauder et Adidas.

Avec tant de choses qui se passent dans sa vie personnelle et professionnelle en ce moment, il est peu probable que Jenner s’ajoute au clan Kardashian-Jenner en pleine croissance de si tôt. Mais cela augure bien que la star réfléchit soigneusement à la façon d’aborder la maternité le moment venu. Elle aura également beaucoup de soutien autour d’elle et pourra s’adresser à n’importe laquelle de ses sœurs pour apprendre les ficelles de devenir parent.