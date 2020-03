Comment Kenny Rogers a rencontré sa femme, Wanda Miller

Kenny

Rogers est connu par la plupart des gens comme un chanteur de country légendaire. Cependant, il

était aussi le mari de sa femme de plus de 20 ans, Wanda Miller. Voici

comment Kenny Rogers et Wanda Miller se sont rencontrés.

Kenny Rogers dit qu’il “sortait sans but” avant de rencontrer sa femme

Wanda Miller et Kenny Rogers en 2014 | Charley Gallay / . pour Celebrity Fight Night

Avant que Rogers ne rencontre Miller, il sortait avec désinvolture. Au

temps, aucune des relations n’était si grave. Dans son autobiographie, Luck

ou quelque chose comme ça, Rogers dit que l’une de ses dates était avec une femme qu’il a rencontrée

grâce à son ami Charlie Minor, qui a géré les promotions pour Capitol Records.

Kenny Rogers a vu Wanda Miller pour la première fois dans un restaurant

Kenny Rogers avec sa femme, Wanda Miller | Christopher Polk / ACMA2012 / . pour ACM

Rogers a rencontré Miller alors qu’il était en dîner avec le

femme Minor lui a présenté. Miller était l’hôtesse du restaurant. Selon

à Rogers, la date ne se passait pas comme prévu. Apparemment, il n’y avait pas assez de

une étincelle entre eux pour faire avancer les choses. “Nous savions tous les deux que la nourriture était excellente,

mais la relation n’allait nulle part », a déclaré Rogers dans son livre. Voici comment

Rogers a décrit le jour où il a rencontré Miller:

[My date and I] avait choisi un petit restaurant italien appelé Pricci et était au milieu de nos plaisanteries “apprendre à se connaître” quand l’hôtesse est passée à notre table.

Honnêtement, je ne suis pas sûr qu’elle me regarde, mais je l’ai vue. Je ne sais pas quoi et je ne sais pas pourquoi, mais il y avait juste quelque chose d’incroyablement différent en elle depuis la minute où je l’ai vue. Elle avait un sourire, pas un sourire d’hôtesse, mais quelque chose de plus authentique, et croyez-le ou non, cela m’a secoué.

Rogers a appelé le restaurant pour en savoir plus sur Miller

Kenny Rogers, Wanda Miller et Tim McGraw et Faith Hill | Christopher Polk / ACMA2012 / . pour ACM

Par respect pour sa date, Rogers n’a pas approché Miller. Cependant, après avoir déposé la femme, il s’est demandé qui était l’hôtesse et comment il pouvait la revoir.

«Je ne voulais pas retourner au restaurant, mais je ne voulais pas rater cette occasion, s’il y en avait une», a écrit Rogers. Il a dit que son ami (Charlie Minor, la personne qui lui a présenté son rendez-vous) fréquentait le restaurant et était là la nuit de son rendez-vous, alors il a demandé qui était l’hôtesse. Son ami lui a dit de demander plus d’informations au responsable, Jessie.

Jessie a demandé à Rogers s’il voulait rencontrer Miller. Puis il

dit Miller avait 21 ans. Rogers pensait que c’était trop jeune, puisqu’il était

54 ans à l’époque, il a donc refusé la réunion. Cependant, Minor a dit plus tard

Rogers que Miller avait en fait 26 ans. Rogers a changé d’avis et

a décidé de prendre Miller sur une date.

Les parents de Wanda Miller n’étaient pas ravis de l’écart d’âge

Rogers et Miller étaient heureux ensemble, mais ses parents n’étaient pas

ravis de l’écart d’âge de près de trois décennies. Le chanteur country a dit qu’il

compris leurs préoccupations, car il avait deux ans de plus que ses parents:

Wanda et moi sommes sortis ensemble pendant près de six mois avant qu’elle ne s’énerve pour parler de moi à ses parents. En fait, je ne sais pas si elle leur a dit, ou ils l’ont lu dans les tabloïds. De toute façon, ce n’était pas agréable. Le fait que j’avais deux ans de plus que ses parents a mis une perspective maladroite dès le départ. Pas pour moi, mais je suis sûr que ce serait gênant pour tout parent attentionné, et je l’ai compris.

Rogers et Miller ont surmonté les difficultés rencontrées

au début de leur relation et a bénéficié de plus de 20 ans de mariage avant son

mort le 20 mars 2020. Dans son autobiographie, Rogers avait ceci à dire sur son

relation avec Miller: “Aussi faux que cela puisse paraître, je le savais aussi – ma relation

avec Wanda se sentait bien pour moi. “

