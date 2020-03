Comment Kenya Moore et Nene Leakes Feud ont-ils commencé? Une histoire de leur relation amour-haine

La querelle entre Nene Leakes et Kenya Moore sur RHOA a atteint son point d’ébullition. Les deux ont failli tomber, Leakes menaçant de frapper Moore et de la charger sur le dernier épisode. Leur relation controversée existe depuis longtemps, mais ils étaient autrefois amicaux les uns avec les autres. Donner où se trouve la relation de Moore et Leakes, il est difficile d’imaginer qu’ils se considéraient autrefois comme des amis.

Kenya Moore et Nene Leakes ont commencé comme amis

Moore et Leakes étaient amis pendant les premiers jours de Moore de RHOA. Moore a rejoint l’émission pendant la saison 5 et s’est rapidement lié à Leakes. Alors que la carrière d’acteur de Leakes commençait à décoller, les deux hommes partageaient un amour exagéré, car Moore a fait quelques apparitions dans le cinéma et la télévision au fil des ans et avait également sa propre société de production.

Leakes a joué le rôle d’enseignante de Moore lors de sa première saison, essayant de l’intégrer dans le cercle social avec les autres membres de la distribution. Elle a également été médiatrice entre Moore et Porsha Williams alors qu’ils se battaient tout au long de la saison. Moore s’est tourné vers Leakes pour obtenir des conseils sur la façon de naviguer au sein du groupe de femmes.

Ils se sont liés davantage alors que la querelle continue de Leakes avec l’ancienne star de RHOA Phaedra Parks s’intensifiait. Moore et Parks se sont brouillés sur un accord de production qui a mal tourné lorsque Parks a fait appel à Moore pour l’aider à créer un DVD de fitness. Les fuites et les parcs se disputaient déjà les désaccords des saisons précédentes.

Moore et Leakes se sont battus avec Parks lors de la réunion de la saison 5 et étaient convaincus que Parks menait une fausse vie pour le spectacle et était manipulateur en coulisses.

La faille de Kenya Moore et Nene Leakes a commencé lorsque Leakes a invité l’ex-petit ami de Moore à son mariageg

Pendant la saison 5 de RHOA, Moore est sorti avec un propriétaire d’une entreprise de remorquage nommé Walter. Beaucoup de ses camarades de casting pensaient que leur relation était fausse et un moyen pour Moore de participer à la série, y compris Leakes. Cependant, Leakes est resté favorable à Moore.

Son soutien s’est étendu à Moore lorsqu’elle et Walter ont rompu lors d’un voyage en casting à Anguilla après que Walter a refusé de proposer. Humilié, Leakes a réconforté Moore pendant l’épreuve embarrassante.

Les problèmes entre Moore et Leakes ont commencé dans la saison 6 après que Moore ait choisi de ne pas assister au mariage de Leakes 2013 en raison de l’invitation de Walter à la cérémonie. Leakes a expliqué que Walter figurait sur la liste des invités en tant qu’invitée de son mari – et que sa présence n’aurait pas dû l’empêcher de venir.

Nene Leakes a blâmé Kenya Moore pour un combat physique dans la saison 6

Moore et Leakes ont fait amende honorable après la dispute de mariage, pour retomber après que Leakes a blâmé Moore pour une altercation physique qui a éclaté entre les maris de la série. Moore a été confronté par un ami au mari de l’émission pour Moore disant à sa femme qu’il ne la revendiquait pas en tant que telle. Leakes croyait que lorsque Moore «chargeait» l’homme, le chaos s’ensuivait.

Moore a tenté de rattraper Leakes après le combat en honorant Leakes lors d’un événement caritatif, mais Leakes a considéré la tentative de Moore comme un stratagème pour sauver la face et non comme quelque chose d’authentique. Leakes a pris le microphone lors de l’événement et a appelé Moore devant ses invités, ce que Moore considérait comme sans classe.

Lors de la réunion de la saison 6, Leakes a doublé sa conviction que Moore était responsable du combat et s’est excusée pour son comportement lors de l’événement caritatif. Mais, elle a maintenu son affirmation selon laquelle Moore l’avait honorée pour son spectacle. Elle a également accusé Moore d’avoir engagé des petits amis pour apparaître dans la série et a affirmé que Moore sortait actuellement avec un faux prince africain.

La querelle de Kenya Moore et Nene Leake n’a fait qu’empirer

Leakes a quitté la série pendant deux saisons mais est revenue dans la saison 10. Moore et Leakes n’ont pas eu beaucoup de drame car Moore se concentrait sur son nouveau mariage et Leakes a passé la saison à discuter avec Kim Zolaziack. Moore et Leakes ont même uni leurs forces lors de la réunion de la saison 10 pour former une double équipe Zoliack, laissant les téléspectateurs croire qu’ils se seraient réconciliés en tant qu’amis.

Moore a pris une pause de l’émission pour une saison. Elle a fait une apparition dans la saison 11 en tant qu’invitée à la célébration de Cynthia Bailey pour son nouveau partenariat avec Seagrams et a ignoré les fuites tout au long de l’événement, refusant de lui parler.

Moore était visiblement enceinte lors de l’événement et Leakes a fait un commentaire à propos de Moore, comme si elle devait «donner naissance à un buffle». Quand Moore a été mise au courant de la remarque, elle a été offensée. Les deux s’étaient déjà disputés sur les réseaux sociaux pendant des mois avant de se voir lors de l’événement.

La querelle entre les deux ne semble pas bientôt disparaître. Alors que Leakes a parlé publiquement de l’extension des branches d’olivier à Moore – Moore a fait savoir qu’elle n’était pas émue par Leakes et la trouvait malhonnête.

Les aperçus des épisodes à venir montrent Leakes qui fait signe de cracher en direction de Moore. Les deux promettent de se mesurer aux pieds lors de la prochaine réunion spéciale de la saison 12.