Comment la cruauté d’Ivar envers Hvitserk a aidé à sceller son destin

Ivar the Boneless (Alex Høgh Andersen) est connu pour sa cruauté envers les autres, mais son frère Hvitserk (Marco Ilsø) semble avoir le pire. La façon dont Ivar traite Hvitserk aidera à sceller son sort. Continuez à lire pour en savoir plus. Il y a des spoilers à venir pour les Vikings.

Hvitserk quitte le navire et tout change

Alex Høgh Andersen | Phillip Massey / .

Les fils de Ragnar se réunissent pour se lancer dans le plus grand

raid que l’Angleterre n’a jamais connu. Après avoir pris leur revanche sur le père de

assassiner, Ubbe (Jordan Patrick Smith) choisit de retourner à Kattegat. Hvitserk à l’origine

monte sur le navire, mais saute pour rejoindre Ivar juste à temps avant qu’il ne s’éloigne.

Hvitserk reste avec Ivar jusqu’à ce qu’il ne puisse plus le supporter

Ivar commence à travailler sa cruauté sur son frère Hvitserk

presque immédiatement. Ils se battent ensemble pour reprendre le trône de Kattegat

de Lagertha (Katheryn Winnick). Hvitserk aide à faire de son frère le roi, mais il

souhaite rapidement qu’il ne l’ait pas été. Ivar se déclare dieu et profite de

son pouvoir de la pire façon.

Ivar a tué la femme dont Hvitserk est amoureux quand Hvitserk

est loin de faire ses enchères. Quand Hvitserk va au roi Olaf (Steven Berkoff) à

L’insistance d’Ivar, il convainc Olaf d’attaquer Kattegat et d’enlever Ivar

Le trône. Ils combinent leurs forces avec son frère, Bjorn Ironside (Alexander

Ludwig), qui remplace Ivar en tant que roi du Kattegat.

Comment la cruauté d’Ivar envers Hvitserk a scellé son propre destin

Si Ivar avait été plus cordial avec son frère et pas si impitoyable,

il est possible que Hvitserk n’aurait pas convaincu Olaf d’attaquer

Kattegat. Bjorn n’a peut-être pas eu suffisamment de forces pour attaquer seul, et qui

sait ce qui aurait pu arriver? Il est possible qu’Ivar ait pu

resté roi de Kattegat. Mais au lieu de cela, il a choisi d’être cruel envers son frère, et

il est revenu le mordre à la fin.

Ivar travaille pour remonter sur le trône de Kattegat

Ivar finit par fuir Kattegat juste à temps. Mais Ivar étant qui il est ne peut pas s’arrêter là. Il trouve un nouvel allié au Prince Oleg (Danila Kozlovsky) et il recommence à comploter pour se remettre sur le trône de Kattegat.

On ne sait toujours pas comment les choses se sont déroulées

finale de mi-saison de la saison 6. Il semble qu’Ivar et ses alliés de Rus ont été victorieux

contre Bjorn et ses guerriers. Si c’est vraiment le cas, alors Ivar

sera peut-être à nouveau le roi de Kattegat. Cependant, il y a ceux

sur Reddit qui croient que la bataille était dans la tête de Bjorn et n’a pas vraiment

se produire. Il est possible que la bataille n’ait pas encore eu lieu et le sort d’Ivar est

encore incertain.

Si Ivar the Boneless avait travaillé plus dur dans sa relation

avec son frère Hvitserk, il est possible qu’il soit toujours

Roi de Kattegat. Hvitserk était totalement sur l’attitude d’Ivar et la façon dont il est

vers lui. Il a demandé de l’aide et Olaf a accepté. Avec les forces de Bjorn,

ils ont pu déraciner Ivar de Kattegat. La cruauté d’Ivar a scellé son propre destin

à la fin.