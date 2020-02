Comment la famille royale décide-t-elle des organismes de bienfaisance à soutenir?

Avec tant d’informations sur la famille royale dans les actualités ces derniers mois, il est facile de se laisser prendre dans le prochain grand plat et d’oublier les obligations que de nombreux membres de la famille royale respectent résolument.

En fait, sur les 16 membres de la famille royale immédiate qui contribuent à des organismes de bienfaisance, leur liste d’activités philanthropiques est d’environ 3 000 organisations. Outre les organismes de bienfaisance, ils comprennent des organismes publics, des organismes de services publics et des associations militaires.

Les œuvres de bienfaisance de la reine Elizabeth II et du duc d’Édimbourg

La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne | BEN STANSALL / . via .

La reine et le duc soutiennent «plus d’un millier de parrainages entre eux, dont beaucoup ont été hérités des monarques précédents».

Le monarque qui a régné le plus longtemps dans l’histoire britannique est également l’un des plus travailleurs. Consacrée au devoir, la reine Elizabeth estime que la fonction publique est l’un de ses rôles les plus importants.

Les parrainages de la Reine vont de ceux qui concernent les familles à l’environnement. L’Union des mères est un organisme de bienfaisance hérité de la reine Victoria. Il soutient les familles confrontées à de nombreux problèmes, notamment l’alphabétisation, la parentalité et le financement.

Alors que le duc d’Édimbourg s’est retiré de ses engagements publics en 2017, il continue d’être membre actif de plus de 780 organisations.

Son vif intérêt pour l’industrie et l’ingénierie l’a conduit à parrainer la Fondation Patron of the Work et ses conférences sur les «problèmes humains de la communauté industrielle au sein du Commonwealth».

Le duc détient également des nominations militaires, notamment «amiral du Corps des cadets de la Marine, colonel en chef de la Force des cadets de l’Armée et commodore en chef de l’Air Training Corps».

Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles

La passion du prince de Galles pour les questions environnementales remonte à des décennies. Il est le fondateur d’un certain nombre d’initiatives axées sur la durabilité locale et mondiale, notamment le projet de comptabilité pour la durabilité. Son objectif est d’inciter les dirigeants financiers à «adopter des modèles commerciaux durables et résilients».

Les plus de 90 œuvres de bienfaisance de la duchesse concernent l’alphabétisation, les victimes de violence domestique et les animaux. Elle apporte son soutien à Battersea Dogs & Cats Home, entre autres.

Le duc et la duchesse de Cambridge

Le principal intérêt du duc a été les problèmes de conservation et l’aide aux communautés pour protéger leur environnement naturel. Son parrainage royal du Tusk Trust est un exemple des initiatives qu’il soutient pour développer des programmes d’éducation environnementale.

Catherine, duchesse de Cambridge, est une fervente partisane de «fournir des plates-formes psychologiques, sociales et émotionnelles solides» aux enfants pendant leurs premières années de développement. Sa formation du groupe directeur de la Royal Society for Medicine témoigne de son engagement envers la cause.

Le duc et la duchesse défendent la coalition en santé mentale avec huit autres partenaires caritatifs pour développer Heads Together. Il s’agit d’une campagne visant à éliminer la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale et à fournir de l’aide.

Le comte et la comtesse de Wessex

D’autres membres de la famille royale, comme le comte et la comtesse de Wessex, prolongent également leur temps et leurs efforts pour aider les organisations qui ont une signification particulière pour eux.

Le plus jeune fils de la reine et du duc, Edward, comte de Sussex, est attaché au Duke of Edinburgh’s Award, un programme hérité de son père. Il est consacré à aider les jeunes à développer leurs compétences de vie et de travail.

La comtesse Sophie gère son patronage de plus de 70 organisations. Elle s’intéresse vivement à ceux qui profitent des opportunités pour les jeunes et les personnes handicapées. La Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants est l’un de ses intérêts.

Recevoir un patronage royal ajoute au statut et à la publicité de l’organisation, ce qui équivaut à un financement global plus important. Qu’un héritage royal soit hérité, lié à un titre spécifique ou à un choix personnel, il y a évidemment beaucoup de travail qui se déroule derrière les portes du palais.