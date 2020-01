Comment la fille de David Hasselhoff, Tay, est passée de «Rich Kids» à l’immobilier

Avec le nom de Tay Hasselhoff, il est assez clair qu’elle a une grande connexion avec Hollywood – mais c’est une qu’elle a hésité à traire pour toute sa valeur lorsqu’elle s’est engagée dans une nouvelle carrière.

Alors qu’elle est apparue dans une saison de “Rich Kids of Beverly Hills” (plus à ce sujet dans une minute) et de la très courte durée “The Hasselhoffs”, Tay travaille actuellement en tant que membre de l’équipe de haut niveau de l’agent immobilier Aaron Kirman de l’agent immobilier de Los Angeles. Le travail a en fait conduit à son retour à la télé-réalité, alors que la nouvelle série de CNBC “Listing Impossible”, diffusée mercredi, suit l’agence alors qu’elle essaie de vendre des manoirs de plusieurs millions de dollars.

Selon Tay, elle s’est d’abord intéressée à l’entreprise après avoir vu sa mère, Pamela Bach, se faire “complètement foutre” par un agent alors qu’elle tentait de verrouiller un bloc-notes. “Ce fut une expérience horrible pour elle”, a déclaré Hasselhoff à TooFab, détaillant comment sa mère a appris l’existence d’une conduite de gaz illégale sous la propriété après avoir emménagé.

“J’ai l’impression d’être celle de mes amis et de ma famille qui essaie toujours de trouver des moyens de sortir les gens des situations ou d’aider les gens. Et dans cette situation, j’étais complètement déconcertée”, a-t-elle poursuivi. “Je voulais en apprendre le plus possible sur le monde de l’immobilier, de sorte que si cela arrivait, disons, à moi ou à mes amis ou à ma famille à l’avenir, je saurais en quelque sorte comment les diriger dans le bonne direction.”

Elle a ensuite commencé à travailler en réseau avec différents agents et agences et s’est rapidement rendu compte que l’industrie était tout aussi compétitive que celle dans laquelle son père gagne sa vie. Après avoir obtenu sa licence, elle a rejoint l’équipe d’Aaron au sein du John Aaroe Group, qui a depuis changé de nom et voit Kirman comme son président.

La première de la saison de “Listing Impossible” montre à Tay débattre de l’opportunité d’utiliser son célèbre nom de famille dans sa nouvelle profession, dans l’espoir de se faire un nom sans capitaliser sur son père.

“En grandissant, souvent la première question que les gens posaient, au lieu de ‘Parle-moi de toi’, c’était, ‘Parle-moi de ton père. Je veux en savoir plus sur lui, lui, lui”, a-t-elle expliqué. “Je suis habitué à ça maintenant, mais pour moi, je veux juste que les gens sachent, ‘C’est Taylor-Ann, elle a eu ça toute seule et elle a travaillé son cul pour ça et elle est qui elle est.”

“Je voulais en quelque sorte aller dans un champ avec moi juste être Tay”, at-elle poursuivi. “C’était une de ces choses où tous mes amis et même Aaron se disaient, ‘Utilisez votre nom de famille.’ Mais pour moi en tant que femme et en essayant d’être une entrepreneure et une patronne, j’aimerais pouvoir être connue pour qui je suis et en quelque sorte ce que je suis et cela enlève la notion préconçue que juste à cause de mon nom de famille, je reçois X, Y et Z. “

Tay a déclaré qu’elle savait que la situation était quelque chose à laquelle beaucoup d’enfants célèbres à qui elle avait parlé au cours des années pouvaient se rapporter et même si c’était quelque chose avec laquelle elle luttait, elle passe par Hasselhoff professionnellement maintenant. Et avec ce nom est venu l’un de ses premiers grands clients: son propre père, David Hasselhoff.

La star de “Baywatch” lui-même apparaît également dans le premier épisode, alors qu’il travaille avec sa fille pour répertorier sa maison de 3,5 millions de dollars. Tay a noté que beaucoup de membres de sa famille l’ont contactée dès qu’elle a obtenu son permis et que cette relation étroite avec un client n’a conduit qu’à plus d’honnêteté de la part de toutes les parties impliquées.

Admettant qu’elle n’était “jamais trop intéressée” par les agents avec lesquels son père travaillait initialement, son côté “protecteur” la faisait parler. “Avec moi, vous savez, sa fille aînée, nous avons une relation si forte que la première chose qu’il a dit, il était,” Enfer, je n’irais avec personne. La minute où vous obtenez votre licence, nous allons faire des choses incroyables “, a-t-elle expliqué. Ajoutant que The Hoff voulait qu’elle soit son “interlocuteur”, elle a dit que c’était “parce que je lui dis comment c’est.”

“Avec lui, je lui ai posé toutes les questions difficiles auxquelles il n’y pense pas vraiment”, a-t-elle poursuivi. “Ce fut une balade amusante et intéressante, surtout juste parce que quand nous sommes dans le processus, il me dira:” Je déteste que cette maison déteste, qu’est-ce que c’était, c’était horrible! ” Je ne pense pas qu’un client me dirait jamais cela en ces termes, mais c’est un drôle de va-et-vient. “

“Listing Impossible” est loin de ses jours “Rich Kids” et une des raisons pour lesquelles elle était intéressée par la série CNBC était de montrer à quel point elle avait vraiment grandi ces dernières années. Dire qu’elle a fait le E! Avec l’espoir de mettre en évidence sa carrière de chanteuse et de montrer ce qu’il faut pour réussir dans l’entreprise, Hasselhoff a admis que cela ne se passait pas tout à fait comme prévu.

“Bien sûr, ce n’était pas tout à fait cela. Ces producteurs aiment faire ce qu’ils peuvent pour faire autant de dramatiques que possible”, a-t-elle déclaré. “Et je pense que pour moi, je suis la personne la moins dramatique de ma vie. J’étais genre, putain de merde, c’est fou. Je ne sais pas à quoi je me suis inscrit, mais je suis coincé et j’ai juste a jeté un œil sur le côté positif. “

Cette nouvelle émission mettra en évidence où Tay est maintenant, montrant son début avec l’équipe d’Aaron. “Je suis dans un endroit très différent maintenant, ce qui, je pense, est vraiment cool de montrer aux gens votre parcours et où vous avez commencé où vous êtes allé”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est génial pour les gens dans le monde des affaires, pour les gens qui cherchent à sauter dans une nouvelle carrière mais qui sont nerveux de se lancer dans cette carrière.”

Elle aime également l’aspect commercial de la série et sa place sur CNBC, qu’elle a qualifié de “réseau fantastique”. Dit Tay, “Si je devais être sur une émission de téléréalité, je voudrais seulement être sur une émission qui va être en mesure d’inspirer et de montrer aux gens ce qu’est le jeu immobilier. Ce ne sont pas des gumdrops et des sucettes. , c’est un boulot, c’est un travail 24h / 24 et 7j / 7, vous ne posez jamais votre téléphone. “

Hasselhoff a également expliqué ce qui distingue leur émission des autres séries sur le même thème, qualifiant la sienne de plus authentique. “Je pense que d’autres émissions immobilières qui sont là-bas, pour être honnête, sont très bien, ‘Nous avons obtenu cette annonce, c’était super facile, nous avons fait tout cet argent, nous sommes sur la prochaine'”, a-t-elle expliqué. “Ce n’est pas comme ça que l’immobilier est!”

“Listing Impossible” sera diffusé le 15 janvier sur CNBC.

