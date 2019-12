Comment la menace de la guerre nucléaire a inspiré cette chanson de Noël classique

Au moment où quiconque dans le monde occidental atteindra un certain âge, tous les standards de Noël seront imprimés dans leur cerveau. Les chansons sont omniprésentes en novembre et décembre. Une chanson de Noël particulière a été inspirée par un événement historique qui était incroyablement éloigné du bonheur des vacances: "Entendez-vous ce que j'entends?"

Sapin de Noël au Brésil | Mario Tama / .

L'inspiration la plus étrange pour une chanson de Noël

Parfois, certaines chansons deviennent à jamais associées à des événements historiques. «American Pie» de Don McLean est lié aux turbulences généralisées aux États-Unis au cours des années 1960. De même, «Paint It Black» des Rolling Stones rappelle aux gens la guerre au Vietnam. American Idiot de Green Day reste l'album le plus populaire sur le président George W. Bush.

Selon The Atlantic, le classique de Noël «Entendez-vous ce que j'entends?» A en fait été écrit en réponse à la crise des missiles cubains. La crise des missiles cubains a duré 12 jours en 1962, au cours de laquelle la menace d'une guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis a pesé sur le monde. Curieusement, peu associent «Entendez-vous ce que j'entends?» À cet épisode tendu de l'histoire du monde. Il a été écrit par deux auteurs-compositeurs: Noël (quel nom approprié) Regney et Gloria Shayne. Selon le Los Angeles Times, le duo de compositeurs était marié lorsqu'ils l'ont composé.

Décorations de Noël | Sean Gallup / .

Regeney a expliqué l'origine de la chanson en disant: «En studio, le producteur écoutait la radio pour voir si nous avions été anéantis. En route vers ma maison, j'ai vu deux mères avec leurs bébés dans des poussettes. Les petits anges se regardaient et souriaient. »

L'image était forte dans leur esprit. Selon AXS, les événements politiques qui se sont déroulés leur ont donné envie d'écrire sur la paix. La chanson exalte l'auditeur à "Écoutez ce que je dis / Priez pour les gens de paix partout".

Shayne a réfléchi sur la chanson, disant qu'elle voulait que le morceau soit commercial mais que son mari le voulait beau. La chanson était à la fois, car son premier enregistrement par le Harry Simeone Chorale s'est vendu dans la première semaine de sa sortie. Depuis, le morceau fait partie de Noël dans le monde anglophone.

La place de la chanson dans la culture populaire

Une copie d'un album de Noël de Bing Crosby | Robert Alexander / .

Regeny a ensuite déclaré: «Je suis étonné que les gens pensent qu'ils connaissent la chanson et ne savent pas que c'est une prière pour la paix. Mais nous sommes tellement bombardés par le son et notre durée d'attention est si courte que nous n'écoutons maintenant que des débuts accrocheurs. »

La chanson est certainement liée aux gens. Avec «The Little Drummer Boy», c'est l'une des rares chansons religieuses de Noël du 20e siècle à rester populaire pendant des décennies. Il a été couvert par de nombreux musiciens, dont Whitney Houston, Idina Menzel et le roi de la musique de Noël lui-même, Bing Crosby. Il a également été présenté dans une scène mémorable du film B acclamé de Joe Dante, Gremlins.

À une époque de tendances musicales en constante évolution, «Entendez-vous ce que j'entends?» Sonne une touche à l'ancienne. Il n’est pas diffusé autant que des chansons plus récentes comme «Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi» de Mariah Carey. Cependant, son message de paix sera toujours pertinent.