Comment la nation célibataire est passée de la haine à l’adoration de Caelynn Miller-Keyes

Bachelor Nation a rencontré Caelynn Miller-Keyes pour la première fois lors de la saison de The Bachelor de Colton Underwood. L’une des intrigues les plus dramatiques de la saison d’Underwood a été la querelle entre Miller-Keyes et la future célibataire Hannah Brown.

Caelynn Miller-Keyes et Colton Underwood | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Caelynn Miller-Keyes sur «Le baccalauréat»

Il est devenu clair que Miller-Keyes et Brown avaient une histoire issue de leurs jours de concours. Les deux femmes ont dit à Underwood qu’il ne fallait pas faire confiance à l’autre. Eh bien, Brown a dit au célibataire que Miller-Keyes était un menteur, et Miller-Keyes a dit à Underwood que Brown était jaloux d’elle. Le problème n’a jamais vraiment été résolu dans l’émission et, aujourd’hui, les femmes ne sont pas amies, mais elles sont cordiales.

Toute querelle dans Bachelor Nation a tendance à susciter de forts sentiments chez les fans. Certaines personnes faisaient partie de l’équipe Beast et d’autres de l’équipe Miller-Keyes. Plus tard dans la saison, Miller-Keyes et Cassie Randolph (l’éventuelle gagnante de la saison) ont été accusées d’avoir participé à l’émission «pour de mauvaises raisons». Cela ne convenait pas non plus à certains fans, car participer «pour de mauvaises raisons» est l’un des péchés capitaux les plus graves parmi les fans de Bachelor.

La saison dramatique de «Bachelor in Paradise» de Caelynn Miller-Keyes

Ensuite, Miller-Keyes est allé au baccalauréat au paradis et les choses ont vraiment mal tourné. Elle a accusé Blake Horstmann de la traiter comme un “sale secret” parce qu’ils avaient parlé avant le spectacle et elle avait l’impression qu’il l’ignorait depuis son arrivée. Afin de défendre sa réputation, Horstmann a publié des messages texte privés entre lui et Miller-Keyes pour montrer que la nature de leur relation avait été décontractée.

Une fois que le drame Blake a explosé dans l’émission, Miller-Keyes a établi un lien avec Dean Unglert. Unglert a lui-même une solide base de fans fidèles. Ses fans pèsent sur toute femme avec laquelle il commence à établir un lien avec, pour le meilleur ou pour le pire. Quand Unglert et Miller-Keyes ont commencé à passer du temps ensemble au Mexique, les fans d’Unglert craignaient que l’ancienne reine du concours de beauté ne prenne la «vie de van». Ces fans ont été soulagés lorsque le blogueur de voyage est parti.

Miller-Keyes a donc établi une connexion avec Connor Saeli. Mais juste au moment où les choses chauffaient entre le nouveau couple, Unglert est revenu pour Miller-Keyes. Il lui a demandé de quitter le spectacle avec lui afin qu’ils puissent être ensemble. En fin de compte, Miller-Keyes a décidé de suivre son cœur et d’aller avec Unglert, laissant Saeli le cœur brisé. Certains fans ont également eu du mal avec ça.

En tombant amoureux de Dean Unglert

Pendant plusieurs mois après la diffusion de Bachelor in Paradise, les fans sont restés sceptiques à l’égard de Miller-Keyes et Unglert. Étaient-ils vraiment adaptés?

Mais Miller-Keyes et Unglert sont toujours heureux ensemble aujourd’hui. La vie leur a jeté des boules de courbe (l’accident de ski d’Unglert, par exemple) et ils n’en sont sortis que plus forts. Les inquiétudes initiales de certains fans concernant leur compatibilité ont disparu. Miller-Keyes s’est avéré être une femme de plein air qui a pris la vie en van comme un champion et Unglert semble apprendre à être un partenaire aimant et plus altruiste.

Ils ont tous deux fait beaucoup de croissance au cours de la dernière année et ont grandi ensemble.

“Je pense que nous avons beaucoup appris les uns des autres. Je sais que j’ai appris une tonne. Je suis devenu une nouvelle version de moi-même, une version que j’aime beaucoup plus et je le défie aussi. C’est une relation tout à fait unique que les gens ne s’attendraient pas à travailler, mais elle le fait », a déclaré Miller-Keyes sur le podcast de l’ancien célibataire Nick Viall, The Viall Files.

Aujourd’hui, Miller-Keyes et Unglert ne sont plus un drame. Ils sont amoureux et ils font leur truc. Les fans n’ont d’autre choix que de stan.

Bachelor Nation peut être beaucoup trop sévère avec les stars de la franchise (il n’y a aucune excuse pour la cyberintimidation). Mais la base de fans aime aussi regarder les concurrents évoluer en tant que personnes. Il est clair que les fans sont vraiment heureux de voir Miller-Keyes heureux.

