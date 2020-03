Comment la pandémie de coronavirus aura-t-elle un impact sur la saison 5?

La Supergirl de la saison 5 de CW augmente l’intensité à mesure que le spectacle se rapproche de la finale. Supergirl et compagnie sont toujours aux prises avec les séquelles de Crisis on Infinite Earths, qui a laissé les héros de l’Arrowverse reconstruire leur vie sur le tout nouveau Earth-Prime. Dans les émissions, une vague rouge mortelle a anéanti le multivers. Mais le monde réel fait face à sa propre crise sous la forme d’une pandémie de coronavirus. L’épidémie est beaucoup plus grave que tout ce qui découle des pages d’une bande dessinée. Sur la base des conseils des Centers for Disease Control, de nombreuses sociétés de production télévisuelle et cinématographique ont cessé de filmer dans l’espoir de lutter contre la flambée de maladie.

Supergirl | Dean Buscher / The CW – © 2019 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservés.

“Supergirl” a-t-il suspendu la production?

Dans le monde fantastique où Kara et les autres héros vivent, ils

utilisent souvent des armes de l’imagination des écrivains de science-fiction. Dangers du monde réel

comme le coronavirus répondent aux solutions scientifiques créées par les

experts.

Alors que la pandémie a paralysé de nombreuses communautés, le CDC conseille

stratégies pour réduire la propagation de la maladie. L’agence recommande d’éviter

contact étroit et annulation des événements de grand groupe.

Avec les recommandations du CDC à l’esprit, Supergirl faisait partie des nombreuses émissions du Warner Bros. Television Group pour suspendre le tournage pour le moment. MSN a publié cette déclaration publiée par la société de médias:

Avec l’évolution rapide des événements liés à COVID-19, et par prudence, Warner Bros. Television Group arrête la production de certaines de nos 70+ séries et pilotes actuellement en tournage ou sur le point de commencer. Il n’y a eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur aucune de nos productions, mais la santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipes restent notre priorité absolue. Pendant ce temps, nous continuerons de suivre les conseils des Centers for Disease Control ainsi que des responsables locaux et des professionnels de la santé publique dans chaque ville où nos productions sont basées.

Comment l’arrêt de la production de “Supergirl” affectera-t-il la saison 5?

Supergirl a connu une série de scénarios à haute énergie

dans la moitié arrière de la saison 5. Alors que les personnages font face aux retombées de la crise

et le règne de Lex Luthor du pouvoir, les épisodes se construisent à ce qui pourrait être

une finale intense.

Malheureusement, selon TVLine, la finale n’est pas encore terminée. Avec seulement 21 des 22 épisodes terminés, cela pourrait-il signifier que la saison 5 de Supergirl se terminera prématurément?

Quel que soit le hiatus de tournage, The CW a prévu de nouveaux épisodes

de Supergirl à court terme plutôt que d’opter pour des rappels. Saison 5

L’épisode 16 sera diffusé le dimanche 22 mars, tandis que l’épisode 17 de la saison 5 est

devrait se dérouler le dimanche 29 mars.

Qu’est-ce qui doit être terminé par la finale de la saison?

Supergirl Saison 5 a suscité de nombreuses questions brûlantes,

qui, espérons-le, sera répondu d’ici la fin de la saison. Will Kara et Lena

réparer leur amitié brisée? Nia et Brainy vont-ils se réconcilier? Obsidienne

North continue de mettre les consommateurs en danger avec la réalité virtuelle de l’entreprise

La technologie? Quel rôle jouera le Léviathan à l’avenir? Alex est-il vraiment fait

travailler pour le D.E.O.? Lex restera-t-il au pouvoir avant la saison 6?

Il reste à voir quelles extrémités libres seront attachées d’ici la fin

de Supergirl Saison 5. Espérons que la production pourra reprendre à temps

pour créer une finale de saison digne du héros kryptonien. Supergirl diffuse

Dimanche à 21 h sur The CW.

