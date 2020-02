Comment la plus grande star de YouTube a exposé une arnaque en ligne encore plus grande

Sensation sur YouTube et personnalité d’Internet, PewDiePie a fait partie de nombreuses controverses au fil des ans.

Bien qu’il ait attiré beaucoup d’attention négative des médias, en particulier pour son utilisation occasionnelle d’insultes et de langage que beaucoup trouvent offensants, PewDiePie a également été chargé de mettre en lumière certaines escroqueries et rumeurs sur Internet – dont une, en particulier, qui a réussi pour gagner un peu de traction avant de finalement ralentir.

Comment PewDiePie est-il devenu célèbre?

PewDiePie | Vincent Sandoval / WireImage

Né sous le nom de Felix Arvid Ulf Kjellberg en 1989 à Göteborg, en Suède, PewDiePie a été élevé par une famille prospère. Son père était dirigeant d’entreprise et sa mère était chef de l’information. En tant que jeune, PewDiePie était très intéressé par l’art et les jeux vidéo, et bien qu’il ait d’abord fréquenté le collège pour étudier la gestion de la technologie, il a finalement abandonné en 2011.

Bien que PewDiePie soit actif sur YouTube dès 2006, il n’a pas enregistré de compte sous son nom d’utilisateur actuel avant avril 2010.

Les premières vidéos de PewDiePie se concentraient principalement sur les commentaires de jeux vidéo, mais ont finalement été étendues pour inclure de nombreux types de contenu différents. Ces jours-ci, sa chaîne comprend tout, des vidéos de «critique de mème» et des critiques de différentes plateformes de médias sociaux aux critiques de Reddit et aux «vlogs», qui présentent PewDiePie discutant avec désinvolture avec ses téléspectateurs.

C’est l’une des chaînes les plus vues sur YouTube et il est peut-être devenu la plus grande star à avoir émergé de la plate-forme YouTube.

Dans quelles controverses PewDiePie a-t-il été impliqué?

Dès le début de sa carrière sur YouTube, PewDiePie a été critiqué pour l’utilisation de jurons dans ses vidéos. Beaucoup de ses critiques de jeux vidéo sont saupoudrées généreusement de mots de quatre lettres. Cependant, PewDiePie a fait l’objet de critiques plus sérieuses au fil des ans – y compris des accusations d’antisémitisme.

De nombreuses personnes ont également évoqué les blagues occasionnelles de YouTuber sur le viol et l’utilisation de plusieurs épithètes raciales dans ses vidéos. Les critiques ont déclaré que les vidéos de PewDiePie sont la «passerelle vers l’alt-droit» en raison de certaines des chaînes alt-droite qu’il suit et recommande.

Malgré les critiques, en grande partie très valables, PewDiePie est resté une présence sur les réseaux sociaux extrêmement populaire, avec littéralement des milliers de followers sur YouTube et Twitter.

PewDiePie a dévoilé l’arnaque BetterHelp

Fin 2018, PewDiePie a appelé le service de conseil en ligne appelé BetterHelp. Le site prétend offrir des conseils en santé mentale, mais comme l’a souligné PewDiePie, leurs conditions de service sont plus que louches. Il a discuté des frais pour les services du site, qui sont promus comme étant de 65 $ par semaine, mais finissent par être des frais initiaux de près de 300 $.

En outre, PewDiePie a déclaré que le site ne garantit pas réellement les antécédents ou les licences de leurs conseillers en ligne et que BetterHelp attend des utilisateurs qu’ils “effectuent leurs propres recherches” concernant les antécédents et les certifications de leur conseiller en ligne.

PewDiePie a appelé d’autres stars de YouTube

Les commentaires de PewDiePie sur BetterHelp sont devenus viraux presque immédiatement – à la fois pour ce qu’il a dit à propos de la société elle-même et pour les commentaires cinglants qu’il a faits à propos d’autres stars de YouTube qui avaient fait la promotion du site et de ses services.

Des YouTubers célèbres comme Shane Dawson et Philip DeFranco avaient promu BetterHelp sur leurs chaînes, invitant les téléspectateurs à s’inscrire – ce que PewDiePie a déclaré contraire à l’éthique, d’autant plus que les personnalités de YouTube ont reçu une commission spéciale pour leurs efforts promotionnels.

À ce jour, BetterHelp est toujours opérationnel, bien que de nombreuses stars de YouTube affiliées au site aient depuis abandonné leur parrainage de la société. On ne sait pas si les critiques de PewDiePie sur le site ont entraîné une perte de revenus ou de trafic pour l’entreprise – mais cela a certainement fait la une des journaux pendant un certain temps.