Comment la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi viennent de faire l’histoire en révélant qui sera son meilleur homme

La princesse Béatrice et Edoardo Mapelli Mozzi entrent dans l’histoire. À la fin du mois de mai, le couple devrait se marier à l’intérieur du palais Saint-James dans la chapelle royale avant de se rendre au palais de Buckingham pour la réception avec la reine Elizabeth. Il y a encore beaucoup de mystère autour du grand événement, mais Béatrice et son futur mari viennent de nommer leur homme d’honneur – et leur décision est une première pour la famille royale.

Princesse Béatrice et Edoardo Mapelli Mozzi | David M. Benett / Dave Benett / . pour Dom Pérignon

La princesse Béatrice se fiancée

Béatrice et Edoardo se sont fiancés en septembre lors d’un

vacances en Italie. La paire a gardé leur engagement silencieux jusqu’à ce qu’ils fassent le grand

annonce sur les réseaux sociaux.

Le couple a partagé plusieurs photos de fiançailles sur les réseaux sociaux pour annoncer cette nouvelle passionnante, et plusieurs membres de la famille royale les ont à leur tour félicités. Buckingham Palace a également publié une déclaration rapide, bien que les responsables n’aient révélé aucun détail sur une date ou un lieu.

La nutritionniste royale Gabriela Peacock laisse entendre qu’elle aidera une “ amie proche ” la princesse Beatrice “ à se sentir à son meilleur ” lors de son mariagehttps: //t.co/7mingUbRF1

– Daily Mail Femail (@Femail) 2 mars 2020

«Le duc et la duchesse de York sont ravis d’annoncer la

fiançailles de Son Altesse Royale la princesse Béatrice de York avec M. Edoardo

Mapelli Mozzi. Son Altesse Royale et M. Mapelli Mozzi se sont fiancés pendant

loin pour le week-end en Italie au début du mois. Le mariage aura lieu

en 2020. De plus amples détails seront annoncés en temps voulu », indique le communiqué.

lis.

La princesse d’York et son futur mari ont ensuite partagé une déclaration sur Twitter exprimant leur enthousiasme pour leurs noces à venir. La paire a révélé qu’elle était très “heureuse de partager les nouvelles de notre récent engagement”.

Ils ont ajouté qu’ils ne peuvent pas attendre pour commencer leur nouvelle vie

ensemble et a assuré aux fans qu’ils partagent des charges «d’intérêts et de

valeurs.” Ils ont depuis gardé le silence sur les projets de mariage, bien que

Buckingham Palace a récemment confirmé plusieurs détails sur le grand jour.

Buckingham Palace confirme la date du mariage

En février, les responsables du palais ont publié une déclaration confirmant la date et le lieu du mariage de la princesse Beatrice. Elle fera officiellement le noeud lors d’une cérémonie à l’intérieur de la Chapelle Royale du palais de Saint-Jacques le 29 mai.

Le communiqué a également révélé que la reine Elizabeth avait accepté d’accueillir

la réception au palais de Buckingham, bien que l’événement soit une affaire privée.

Cela signifie malheureusement que nous ne verrons probablement pas trop de photos de la paire après

le mariage est terminé.

«Le mariage de SAR la princesse Beatrice de York et de M.

Edoardo Mapelli Mozzi aura lieu le vendredi 29 mai 2020. Le couple

s’est engagé en Italie en septembre 2019. Sa Majesté la Reine a aimablement

a reçu la permission que la cérémonie ait lieu à The Chapel Royal, St James’s

Palais. La cérémonie sera suivie d’une réception privée, donnée par le

Reine, dans les jardins du palais de Buckingham », a confirmé le palais.

Peu de temps après l’annonce, le couple a révélé qu’ils

n’ont pas demandé de cadeaux de mariage à leurs invités. Au lieu de cela, ils ont

a encouragé tout le monde à faire un don à Cricket Brings Hope and Big Change, tous deux

dont aider les jeunes au Rwanda.

En parlant de leurs invités, les deux n’ont pas publié de liste d’invités officielle pour le mariage. La plupart des membres de la famille royale devraient cependant y assister, notamment le père de Béatrice, le prince Andrew, et la mère, Sarah Ferguson.

Qui sera le meilleur homme?

En ce qui concerne le meilleur homme, plusieurs noms ont été jetés

dans le mélange. Personne, cependant, n’a prédit que la décision du couple

font réellement l’histoire dans la famille royale.

Selon Bonjour

Magazine, la princesse Beatrice et Edoardo vont avoir son fils

le meilleur homme à leur mariage. Le fils d’Edoardo, Christopher, a trois ans

et va par le surnom, Wolfie.

“Je peux confirmer que Wolfie sera le meilleur homme”,

porte-parole de la paire a révélé.

Si tout se passe comme prévu, Wolfie sera le plus jeune meilleur

homme dans l’histoire des mariages royaux.

Le couple a décidé d’aller avec Wolfie parce qu’ils auraient

voulait qu’il sache qu’il est très important pour Béatrice et le reste de la

famille royale. Edoardo, bien sûr, avait Wolfie dans une relation précédente.

Tout ce que nous savons sur le mariage de la princesse Beatrice

En ce qui concerne les autres détails du mariage, Beatrice et

Edoardo a gardé un couvercle étanche sur tout. Mais cela n’a pas empêché les fans de

essayant de deviner à quoi ressemblera sa robe de mariée.

Béatrice n’a pas encore nommé son créateur de robe de mariée. Il semble que chaque mariage royal ait un créateur différent, donc on ne sait pas qui Béatrice choisira. Kate Middleton, par exemple, est allée avec Alexander McQueen, Meghan Markle a embauché Clare Waight Keller de Givenchy, et la princesse Eugénie a demandé à Christopher De Vos et Peter Pilotto de concevoir sa robe.

On ne sait pas non plus à quoi ressemblera la robe, bien qu’elle

comportent probablement des éléments particuliers à Béatrice et à Edoardo.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles la princesse Béatrice aurait une deuxième robe pour la réception, ce que d’autres membres de la famille royale ont fait dans le passé.