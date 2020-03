Comment la reine Elizabeth fait tout son possible pour normaliser les choses avec le prince Harry et Meghan Markle

Le monde a été choqué quand il a appris que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry envisageaient de démissionner de leurs fonctions royales, malgré le fait qu’il était de notoriété publique que le couple était assez mécontent de la vie royale et de la couverture négative qu’ils avaient reçue. dans les médias.

Le couple a annoncé qu’il voulait une vie tranquille et plus privée entre eux et avec leur fils, Archie Harrison, et aussi qu’ils voulaient être loin des projecteurs éblouissants qui accompagnent le fait de faire partie de la famille royale. Maintenant que Mexgit sera final dans très peu de temps, les fans du monde entier sont impatients de voir comment les choses vont se dérouler.

La vie sera radicalement différente pour Meghan et le prince Harry. Au cours des derniers mois, les rumeurs ont tourné à l’infini concernant leurs relations avec les autres membres de la famille royale.

Alors, comment la reine Elizabeth sort-elle de son chemin pour se normaliser avec le prince Harry et Meghan?

Y a-t-il des tensions entre les Sussex et la reine Elizabeth?

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Bien que les fans savaient que Meghan et le prince Harry avaient du mal, personne – pas même la reine Elizabeth – ne s’attendait à ce qu’ils se retirent de leurs positions. Sa Majesté a la position unique d’examiner la situation du point de vue du monarque au pouvoir et de la grand-mère du prince Harry.

Alors que la reine est sans aucun doute triste de les voir partir, nous savons aussi qu’elle veut que son petit-fils et sa femme soient heureux. Même ainsi, il y a des rapports de tension entre les Sussex et la reine Elizabeth.

Certains fans ont remarqué la friction à certaines des dernières fonctions royales de Meghan et du prince Harry, et personne n’a retenu leur opinion sur la situation. Tout le monde a remarqué à quel point les membres de la famille royale étaient amers l’un envers l’autre, et cela a laissé beaucoup de gens inquiets de ce qui se passerait une fois que la scission serait officiellement définitive.

La reine Elizabeth aime évidemment toujours Meghan et Harry

La famille royale a un lien familial solide, et même Megxit ne peut pas le détruire. Les choses sont plus que délicates en ce moment, et il faudra probablement un certain temps pour revenir à la normale.

Au milieu de toutes les tensions et de l’amertume, Glamour rapporte que la reine n’a certainement pas oublié Meghan et Prine Harry. Tout d’abord, elle a eu un déjeuner privé avec le prince Harry. Selon Hello Magazine, les deux ont passé quatre heures ensemble. De plus, Sa Majesté a dit au prince Harry qu’il était «toujours le bienvenu» s’il changeait d’idée.

La reine Elizabeth s’est également adressée à eux deux en couple lorsqu’elle les a invités à un service religieux à Windsor, une invitation qu’ils ont acceptée avec joie. “C’était un geste vraiment doux que la reine leur a demandé d’aller à l’église”, a déclaré une source à People. «C’est révélateur dans le sens où ces deux-là sont toujours sa famille. Et en famille, ils s’aiment tous. »

“La Reine a personnellement invité Harry et Meghan à la rejoindre pour le service”, a déclaré une source royale à BAZAAR. «Elle a constamment veillé à ce qu’ils se sentent bienvenus et aimés.»

Les fans ont rapidement remarqué à quel point le couple avait l’air ravi en arrivant à la chapelle pour voir la reine et passer du temps avec elle avant de démissionner et de quitter le Royaume-Uni pour commencer le nouveau chapitre de leur vie.

La reine Elizabeth fait tout son possible pour se normaliser avec le prince Harry et Meghan Markle

Malgré tout ce qui se passe, il semble que la reine Elizabeth travaille dur pour garder les choses aussi normales que possible dans sa relation avec Meghan et le prince Harry. Après l’annonce de Megxit, Sa Majesté a fait plusieurs déclarations à leur sujet, assurant au public qu’ils seront toujours des membres de la famille appréciés. Dans l’une de ses déclarations, elle a noté que «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très appréciés» de sa famille.

“Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenue si rapidement l’un des membres de la famille. J’espère de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permettra de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible. »

Bien que le couple ne souhaite plus exercer de fonctions royales au nom de la reine, il est merveilleux qu’elle fasse tout son possible pour maintenir sa relation avec eux. Les choses peuvent devenir assez mouvementées chaque fois qu’un changement majeur se produit, et nous ne pouvons qu’imaginer que même avec tout ce qui se passe derrière les portes du palais, la reine Elizabeth attend avec impatience de voir Meghan et le prince Harry vivre la vie qu’ils veulent et méritent.