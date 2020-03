Comment la saison 4 de «Riverdale» sera-t-elle affectée par le coronavirus?

Riverdale n’a pas été à la télévision depuis quelques semaines, mais ce n’est pas à cause du Coronavirus (COVID-19). L’émission devait prendre une pause au moment où la pandémie commençait à déferler sur l’Amérique du Nord.

La production étant arrêtée indéfiniment, les fans commencent à se demander comment le reste de la saison 4 de Riverdale sera affecté par la perturbation du Coronavirus.

Distribution de «Riverdale» | Michael Tran / WireImage

La production de «Riverdale» a été suspendue en raison du coronavirus

Le 11 mars, Variety a signalé que Riverdale avait suspendu la production après qu’une personne impliquée dans l’émission eut contacté un patient confirmé souffrant de coronavirus. Afin d’empêcher la propagation du virus, les acteurs et les équipes ont été priés de rester à la maison.

Warner Bros. Television, qui produit la série, a publié une déclaration qui disait:

Le membre de l’équipe reçoit actuellement une évaluation médicale. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les agences de santé de Vancouver pour identifier et contacter toutes les personnes qui ont pu entrer en contact direct avec le membre de notre équipe. La santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipages est toujours notre priorité absolue. Nous avons et continuerons de prendre des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde. Par prudence, la production de Riverdale est actuellement suspendue.

Déclaration de Warner Bros Television

«Riverdale» reviendra le 8 avril

Entertainment Weekly a rapporté que l’épisode musical de Riverdale sera diffusé le 8 avril. Dans l’épisode, le casting affrontera Hedwig et Angry Itch. Contrairement au passé, les fans pourront voir Jughead Jones (Cole Sprouse) chanter dans l’épisode d’inspiration musicale de la série.

La CW n’a pas confirmé que l’épisode musical sera diffusé comme prévu, mais grâce au créateur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, il est probable que le prochain épisode sera toujours diffusé comme prévu. Il a publié des images fixes du tournage début février, suggérant qu’une grande partie de la saison quatre a déjà été tournée.

L’épisode suivant, qui serait diffusé le 22 avril, est également très probablement prêt à être visionné. Mädchen Amick, qui interprète Alice Cooper, a publié sur son histoire Instagram début février que le tournage avait commencé sur un épisode 19, qu’elle dirigeait. Amick est allée sur Instagram pour exprimer sa gratitude à la distribution et à l’équipe sur Instagram le 7 février: «Je ne pleure pas. Tu pleures. 😂 Mon premier jour de préparation en tant que réalisateur sur la meilleure émission à la télévision. Ça s’appelle #Riverdale en avez-vous entendu parler? Je suis tellement excité et plein à ras bord de gratitude. “

La finale de la saison 4 de «Riverdale» a-t-elle été filmée?

D’après ce qui a été affiché sur les réseaux sociaux, il semble que les fans de Riverdale puissent supposer que les épisodes 17, 18, 19 et peut-être même 20 ont été filmés avant l’arrêt du Coronavirus.

Les deux derniers épisodes de cette saison sont ce que les fans se demandent. Ont-ils été filmés tôt ou ne sont-ils toujours pas terminés? La finale de cette saison – l’épisode 22 – devait être diffusée le 13 mai. Cela peut ou non encore être le cas, selon la façon dont la pandémie COVID-19 se déroule.

Peu importe que le reste de la saison quatre soit retardé ou non, les fans vont toujours obtenir plus de Riverdale. KJ Apa, qui joue Archie Andrews dans la série, a révélé que son contrat était bon pour les trois prochaines années dans une interview faisant la promotion du film I Still Believe.

Connexes: «Riverdale» sera présent pendant au moins 3 ans de plus