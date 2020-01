Comment la télévision de jour a honoré Kobe et Gianna Bryant: Wendy Williams, The View and More React

La mort de Kobe Bryant, sa fille de 13 ans Gianna “Gigi” Bryant et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère au cours du week-end ont jeté une ombre sombre sur la télévision de jour lundi matin.

“La vue,” «The Wendy Williams Show» “Le vrai” et “Tamron Hall” tous ont commencé leurs spectacles avec des hommages à la superstar de la NBA, à sa famille et à ceux perdus dans le crash. Le thème de la journée était de vivre pleinement la vie, car chaque émission partageait une version de ce sentiment alors qu’elle abordait la tragédie, parfois à travers les larmes.

Continuez à lire pour voir comment chaque émission a honoré la mémoire de Bryant. Nous mettrons à jour avec “The Talk” quand il sera diffusé.

La vue

“The View” a commencé par un hommage à Kobe, Whoopi Goldberg a lancé le spectacle. “Quand les gens disent que vous devez vivre chaque jour au maximum, c’est ce qu’ils veulent dire”, a-t-elle déclaré.

Elle a également expliqué que son petit-fils – “qui est né avec un ballon de basket à la main” – était un grand fan de Bryant, Goldberg affirmant que la superstar de la NBA faisait “partie de ma famille depuis très longtemps”. Goldberg a également envoyé ses prières aux familles de toutes les autres victimes.

Tandis que Joy Behar appelé ça une situation “terrible”, Sunny Hostin a également révélé pourquoi leur mort avait frappé sa famille particulièrement durement. “Je passe chaque week-end avec l’équipe de basket-ball de ma fille et nous avons été stupéfaits et elle a pris les choses particulièrement difficiles”, a déclaré Hostin. “Elle est une basketteuse de 13 ans et elle connaissait Gigi. Nous n’avons pas pu le traiter.”

Sunny a ensuite félicité Kobe pour être un ardent défenseur des jeunes femmes dans le sport, disant que cela signifiait beaucoup d’avoir un ancien joueur de la NBA “disant que vous pouvez aussi le faire”. Meghan McCain a également déclaré que les vidéos de Gigi jouant au basket-ball lui étaient vraiment parvenues avant d’envoyer des prières à Vanessa et au reste de la famille. “Je ne peux même pas comprendre ce qu’ils traversent en ce moment”, a-t-elle noté.

Wendy Williams

Après que l’hôte habituellement exubérante ait salué son public de studio avec son énergie de marque et “Comment ça va?”, Elle est passée à un ton plus sombre.

“Je ne sais pas où tu étais quand tu l’as découvert. Bon sang,” commença-t-elle, émue en élevant Bryant. Elle a expliqué qu’elle n’était pas nécessairement une grande fan de sport elle-même, mais qu’elle savait que Kobe était une “légende vivante”, une personne que son fils idolâtrait et un homme qui défendait des causes louables.

Williams a déclaré qu’elle voulait initialement prendre une journée de congé. “Je ne peux même pas gérer ça”, a-t-elle dit, révélant qu’elle avait prévu un grand voyage avec ses parents lorsqu’elle a découvert ce qui s’était passé. “Vivez chaque jour comme si c’était votre dernier”, a déclaré Williams, “Pas dans le mauvais sens. Embrassez les gens que vous connaissez. Parfois, vous devez laisser les temps passés être passés.”

“Immédiatement, je passe en mode spectacle, je ne veux pas faire le spectacle, mais je dois le faire parce que ce spectacle stupide fait sortir les gens de leur propre tristesse au moins pendant une heure”, a-t-elle ajouté. “Je me sens comme, je suis comme le joueur de flûte de bonheur, en quelque sorte. Mais j’ai dit, nous devons reconfigurer le spectacle. Nous étions censés faire Style Squad, décomposant la meilleure et la pire mode des Grammys. Oubliez le meilleur et Pire, vous êtes vivant, nous avons tous fière allure! “

Elle a ajouté qu’elle verrait l’équipe après les Oscars. “Je ne peux pas savoir qui porte quoi”, a-t-elle ajouté. “Nous sommes vivants, nous respirons et vivons tous les jours comme si c’était le meilleur.”

Williams a promis qu’ils “vont essayer de le remettre en marche pour demain, mais en attendant, rock avec nous, d’accord?” Elle a ensuite consacré le segment suivant de son émission à Bryant alors qu’elle et l’ancienne star du basket-ball Charles Oakley parlaient de l’héritage laissé par Bryant.

Le vrai

Le plus de larmes ont été versées lors de “The Real”, car ils ont également commencé le spectacle en rendant hommage à Bryant et à sa fille.

Loni Love a commencé l’épisode, en espérant qu’ils pourraient d’abord “célébrer” les réalisations de Bryant et envoyer leurs condoléances à sa famille. “Vous êtes juste dans nos pensées et nos prières en ce moment”, a-t-elle ajouté, “que Dieu vous tienne et vous guide.”

“Quand des choses comme ça se produisent, cela met vraiment en perspective tant de choses”, a déclaré Adrienne Bailon. “Nous devrions être reconnaissants pour nos vies chaque jour. Je pense que tant de gens sur Instagram, une citation expliquait beaucoup la façon dont nous tenons pour acquis le fait de quitter nos maisons en toute sécurité tous les jours. Je pense que cela met vraiment en perspective ce qui compte dans la vie. . Même être avec sa fille était comme une affaire de famille, pour moi c’est ce qui compte. “

Dire que leurs filles étaient des fans de Cheetah Girls, Bailon a rappelé avoir rencontré les Bryants à plus d’une occasion et a appelé Vanessa “la femme la plus douce”. Elle a ajouté: “Je ne peux pas commencer à imaginer ce qu’elle traverse. Je ne peux même pas comprendre à quoi ressemble leur douleur. Pour de vrai, prenez juste un moment et priez pour eux aujourd’hui.”

Tamera Mowry-Housley a rappelé aux téléspectateurs “assurez-vous de dire à vos proches que vous les aimez” et a dit que des moments comme ceux-ci changent votre vision de la famille. Elle a également rappelé que Bryant avait été l’invité de “Sister, Sister” à l’époque, affirmant qu’elle “n’oubliera jamais son humilité”, sa gentillesse et son éthique de travail à l’époque.

Déchirant en parlant de Vanessa, elle a poursuivi: “Elle a perdu deux personnes, elle doit pleurer son mari et sa fille. Cela vous brise le cœur.” Elle a ajouté: “Cela me montre que la vie est fragile, la vie est courte et je sais que nous le disons, mais nous devons vraiment travailler dur pour rester dans le moment présent. C’est tout ce que nous avons, ce moment ici. Nous ne le faisons pas savoir ce qui va nous arriver quand nous partirons. Dites à vos proches que vous les aimez. “

Amanda Seales et Jeannie Mai a réitéré ce sentiment avant un amour visiblement émotionnel ajouté: “Nous allons traverser cela.”

“Tout le monde se tourne vers quelqu’un en ce moment et dit que je t’aime”, a-t-elle ajouté. “Demain n’est pas promis et je pense que c’était le réveil avec ça. Je pense que c’est un réveil pour nous tous. Les choses qui se passent dans ce pays, ça n’a pas d’importance. En fin de compte, notre vie compte et s’aimer les uns les autres. ”

Tamron Hall

Tamron Hall a commencé le spectacle en faisant référence au “week-end très difficile”, ajoutant que “nous sommes tous encore sous le choc”.

Hall a dit qu’elle était dans un avion lorsqu’elle a appris la nouvelle et “voulait juste rentrer à la maison, étreindre mon enfant, étreindre ma mère” lorsqu’elle a découvert ce qui s’était passé. “J’ai déménagé à Chicago le jour de la mort de la princesse Diana, elle avait le même sentiment où cette douleur universelle, que vous soyez fan de sport ou non, vous la ressentiez”, a-t-elle ajouté.

Comme d’autres l’ont noté, Hall a également déclaré que la vidéo de Kobe avec sa fille était ajoutée au “coup de poing collectif” que tout le monde ressentait.

Journaliste Jemele Hill, qui a interviewé Bryant à plusieurs reprises tout au long de sa carrière, puis l’a rejoint pour parler de son héritage. “C’est vraiment très déchirant”, a déclaré Hill et a noté que Gigi “était l’incarnation” de son père.

“Nous ne savons pas quand cela pourrait être notre dernier moment”, a-t-elle ajouté.