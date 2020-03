Comment l’ancienne Bachelorette Kaitlyn Bristowe définit les limites – «Cela change la vie»

Kaitlyn Bristowe était célibataire il y a cinq ans, mais les fans de la série se tournent toujours vers elle pour obtenir des conseils. Elle est l’hôte du podcast «Off The Vine», où elle a une énorme clientèle culte (principalement des femmes) qui vit pour elle et prend tout ce qui concerne Bachelor Nation, les relations et la vie.

Kaitlyn Bristowe | Amy Sussman / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Bristowe a toujours été ouverte sur ses hauts et ses bas sur les réseaux sociaux. Elle affichera ses hauts et elle n’a pas peur de publier ses bas. Elle partage également ce sur quoi elle travaille entre les deux.

La publication Instagram de Kaitlyn Bristowe sur la définition des limites

Dimanche, elle a publié une citation qui se lit comme suit: “Soyez gentils et pleins d’amour … mais ayez des limites comme une mère de famille.”

Elle a légendé le post: “Si vous ne pouvez pas m’aimer au pire … Alors vous avez probablement des limites saines.

Jk.

Quelqu’un d’autre a du mal à fixer des limites? Je travaille dessus depuis des années et laissez-moi vous dire que la vie change [sic]. “

Il a reçu pas mal de retours des fans.

Un fan a demandé à l’ancien bachelorette ce qui “travaillait pour [her]. “

“Ne pas dire” ça va “si ce n’est pas le cas”, a répondu Bristowe.

De nombreux autres fans ont déclaré qu’ils se débattaient avec la même chose, et certains ont commenté avec leurs propres conseils et astuces pour définir les limites.

“C’est certainement quelque chose sur lequel je travaille actuellement. J’ai rapidement pris conscience de l’importance de fixer des limites, surtout pour ma santé mentale! Merci pour le partage », a commenté un fan.

«J’ai toujours du mal à dire non. J’ai 56 ans et je me sens beaucoup marcher. C’est drôle que vous ayez posté cela aujourd’hui parce que je travaille dur depuis environ une semaine maintenant. J’espère que je ne suis pas trop vieux pour changer et me mettre en premier », a commenté un autre.

“Aime ça! J’avais besoin de lire ceci aujourd’hui, en travaillant avec quelqu’un à qui je tiens mais malheureusement, ça continue de me faire mal », a écrit un autre.

«Dites non, sans vous expliquer. Si dur parfois mais ça vaut le respect de soi !! ” a écrit un autre.

Plusieurs fans conviennent que Bristowe devrait faire un épisode de “Off The Vine” sur le sujet.

“Très difficile! Envisagerez-vous de faire un épisode de podcast à ce sujet? J’adorerais entendre vos conseils », a écrit un fan.

Avec qui Kaitlyn Bristowe établit-elle des limites?

Bristowe est actuellement en train de sortir avec un autre membre de Bachelor Nation, Jason Tartick (de la saison de Becca Kufrin). Elle a dit récemment qu’elle se méfiait d’une proposition depuis un certain temps maintenant. Bien que Bristowe n’ait pas dit avec qui elle travaille à fixer des limites dans son message (quelques fans l’ont demandé mais elle n’a pas répondu), il n’est pas impossible qu’elle travaille à fixer des limites avec Tartick. Même les relations saines ont besoin de limites. Mais il est tout aussi possible qu’elle s’efforce de fixer des limites appropriées dans sa vie professionnelle, avec des amis ou des membres de sa famille.

Peu importe avec qui Bristowe travaille pour fixer des limites, ses fans la soutiennent. Et ils continueront à lui demander des conseils pour la vie tant qu’elle est prête à les donner.

