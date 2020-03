Comment l’apparence de Hank Schrader aura un impact sur la série

Better Call Saul se concentre sur Jimmy McGill, l’avocat tordu qui deviendra finalement Saul Goodman, mais les fans de Breaking Bad se réjouissent à chaque fois qu’un personnage du passé fait son apparition. Better Call Saul se terminera après une sixième et dernière saison, ce qui signifie que la chronologie de l’émission se rapproche de ce que nous avons vu dans Breaking Bad. En tant que tel, plus de personnages du passé de Breaking Bad ont commencé à apparaître, y compris le beau-frère DEA de Walter White, Hank Schrader.

Alors que Hank, joué par Dean Norris, ne devrait apparaître que dans deux épisodes de Better Call Saul saison cinq, les fans ont remarqué que sa brève apparition sert de catalyseur au commerce de la drogue à Albuquerque et au-delà.

Hank Schrader dans «Breaking Bad»

Breaking Bad nous a présenté Walter White, le professeur de sciences du secondaire devenu le pivot de la méthamphétamine Heisenberg. Tout au long de la série, nous avons également rencontré sa famille élargie, y compris son beau-frère Hank Schrader. L’agent spécial adjoint impétueux en charge de la Albuquerque Drug Enforcement Administration s’est donné pour mission d’arrêter la production de méthamphétamine dans sa communauté. Finalement, la mission de Hank a évolué pour vaincre le cartel. Une fois que Hank a découvert l’identité secrète de Walter, il se consacre à traduire son beau-frère en justice.

Dans l’une des scènes les plus déchirantes de Breaking Bad, Hank est tué dans une fusillade par le gang suprémaciste blanc de Jack Welker. Heureusement, Better Call Saul a lieu avant tout cela avec un Hank bien vivant. Son interférence planifiée sur le fonctionnement de Gus Fring est finalement ce qui déclenche le changement de pouvoir entre le cartel et Fring que nous voyons dans Breaking Bad.

Rôle de Hank dans «Better Call Saul»

Dans «The Guy For This», Hank et son partenaire Gomez sont amenés à interroger Krazy-8, un associé de la famille Salamanca et participant connu à l’entente. Après avoir pratiqué le script fourni par Lalo, Krazy-8 a informé les agents de la DEA des lieux de chute de Gus Fring.

Grâce au double agent Nacho, Gus est informé du complot de Lalo pour démanteler son opération. Pourtant, Fring permet volontiers à la DEA de découvrir les gouttes mortes. Le raisonnement de Fring pour laisser la DEA remporter cette fausse victoire est toujours un mystère, mais sachant que sa volonté et sa poursuite l’emportent, il est probable que Fring utilisera le buste de la DEA à son avantage à l’avenir. Quand nous voyons Fring dans Breaking Bad, il est toujours impliqué dans le cartel, ce qui signifie que le plan de Lalo n’a pas fonctionné.

Bien que Hank n’apparaisse que dans deux épisodes de Better Call Saul (“The Guy For This” et “Namaste”), son rôle en tant que responsable de la DEA joue un rôle essentiel dans le complot de Lalo pour éliminer Gus Fring – un impact direct sur le scénario principal de cette saison du spectacle.

Y aura-t-il plus de castings «Breaking Bad» cette saison?

Better Call Saul a déjà présenté plusieurs personnages de Breaking Bad du passé, dont Hank et son partenaire Steven Gomez. Nous avons également vu quelques autres visages familiers, dont Ed Galbraith. Également connu sous le nom de «The Disappearer», ce maître des fausses identités a été présenté à la conclusion de Breaking Bad ainsi que d’El Camino.

De plus, Tyrus Kitt, associé de Gus Fring, et Huell Babineaux, le garde du corps bien-aimé de Saul, ont également été repérés dans Better Call Saul, entre autres visages familiers. Seul le temps nous dira si la série comprend des œufs de Pâques plus célèbres Breaking Bad.

Better Call Saul est diffusé lundi soir sur AMC.