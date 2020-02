Comment le 1975 connaît-il Greta Thunberg?

Si vous êtes fan de The 1975, vous savez que le moment est venu de se rebeller. Avec une de leurs chansons récemment publiées, The 1975 a présenté l’activiste du changement climatique, Greta Thunberg et son discours sur l’environnement. Comment ce groupe de rock nominé aux Grammy connaît Greta Thunberg? Voici ce que nous savons de ce groupe et de son activisme politique.

Le 1975 a présenté Greta Thunberg sur leur chanson d’ouverture pour «Notes sur une forme conditionnelle»

Une fois que The 1975 sort son titre emblématique, les fans savent qu’une nouvelle ère ne fait que commencer. Pour la toute première fois, ce groupe de rock a présenté une autre voix sur la chanson «The 1975». Cette chanson, publiée avant l’album 2020, Notes on a Conditional Form, mettait en vedette la militante du changement climatique Greta Thunberg.

Le jeune de 16 ans a parlé de l’urgence du changement climatique sur la chanson bien connue du groupe. En quelques mois, le single a remporté plus de 3 millions d’écoutes sur Spotify. Le prochain single sorti par le groupe, «People», a suivi un thème similaire, une sorte «d’appel à l’action», la lutte contre le changement climatique et les idées régressives.

Fondatrice de Fridays For Future Greta Thunberg et co-fondatrice de This Is Zero Hour | Alex Wong / .

Matty Healy de The 1975 connaît-elle Greta Thunberg?

On ne sait pas exactement quand ni comment ces deux célébrités se sont rencontrées. Lors d’une interview avec Pedestrian.TV, le chanteur a décrit l’une des premières fois qu’il a vu Greta Thunberg – alors qu’ils enregistraient le single de 1975.

“Elle est tellement célèbre en ce qui concerne l’iconographie célèbre”, a déclaré Matty Healy. “Tu sais qu’elle est comme, sur une affiche avec Gandhi un peu célèbre. Donc, quand je l’ai vue pour la première fois à travers le studio, à travers du verre dépoli également, vous pouviez juste voir le contour d’elle. Et comme Slash l’a dit: «Pour être vraiment emblématique, vous devez être reconnaissable en silhouette.» Elle est reconnaissable en silhouette. Donc, c’était vraiment puissant. »

Matt Healy du groupe de rock anglais The 1975 | Roberto Ricciuti / WireImage

Le 1975 fait souvent des déclarations avec leur musique, notamment «Loving Someone» et «Love It If We Made It»

Ce groupe de rock n’a jamais hésité sur leurs opinions politiques. Après le tournage de Pulse Nightclub, The 1975 a projeté le drapeau LGBTQ + Pride pendant leur chanson “Loving Someone”. Depuis lors, la chanson est devenue un hymne pour les gens de la communauté et The 1975 continue de projeter une version du drapeau de la fierté lorsqu’ils se produisent en direct.

Avec leur album, A Brief Inquiry Into Online Relationships, The 1975 a créé une chanson inspirée par les manchettes de l’actualité, intitulée «Love It If We Made It». Le clip comprend des images discordantes d’événements réels, en plus des clips du groupe.

“C’est le joyau de l’espoir parmi tous les décombres”, a déclaré Healy à propos de “Love It If We Made It”, lors d’une vidéo pour Genius. «Je ne voulais pas faire une chanson de protestation. Je voulais être introspectif mais pas tellement comme mon journal. »

En contraste, le clip de «TOOTIMETOOTIMETOOTIME» présente Matty Healy avec une poignée de fans, célébrant différentes cultures et identités de genre. De plus, leur chanson «Give Yourself a Try» du même album a obtenu une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie «Best Rock Song».

La musique de The 1975, y compris leur chanson avec Greta Thunberg, est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.