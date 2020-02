Comment le casting de «Vikings» voudrait-il que ses personnages meurent?

Les Vikings sont peut-être en pause jusqu’à la première moitié de la première de la saison 6, mais cela n’a pas empêché les fans de se demander quelle est la prochaine étape pour leurs personnages préférés. Une interview d’ET Canada fait le tour de Reddit et a des fans qui parlent de la façon dont certains acteurs principaux voudraient que leurs personnages meurent.

Comment le casting de «Vikings» voudrait-il vraiment que ses personnages meurent?

ET

Le Canada a parlé avec certains acteurs de Vikings et ils ont révélé comment

ils aimeraient voir leurs personnages mordre la poussière.

“De toute évidence, ce doit être la toute dernière scène du tout dernier épisode”, a déclaré Alex Høgh Andersen, qui incarne Ivar the Boneless. Il veut que ce soit la dernière chose que les fans voient. “Je veux que ce soit comme surprenant, je ne veux pas que ce soit comme cette accumulation massive, les gens vont s’attendre à ce que cela se produise. Je veux juste duper les gens. »

Georgia Hirst veut que Torvi soit «mangée» par ses enfants

Georgia Hirst | Presley Ann / .

Georgia Hirst, qui joue Torvi, a déjà réfléchi à cette idée. “Eh bien, j’y ai déjà pensé. Je l’ai suggéré à mon père, je ne sais pas s’il est à 100% à bord. J’avais en quelque sorte la vision que mes enfants me mangeraient », a révélé Hirst.

«C’est peut-être Alexander Ludwig qui m’a dit cela, je ne sais pas, mais je pense qu’il y a une histoire dans l’histoire de quelqu’un, eux et leurs enfants étaient affamés et ils ont dit: ‘Je vais me tuer et ensuite je veux vous me mangez. “Et leurs enfants ont survécu. J’ai donc pensé que mes enfants pourraient peut-être me manger pour survivre. Je veux que ce soit comme une fin humble », a expliqué Hirst.

Jordan Patrick Smith ne veut pas qu’Ubbe meure comme Aethelwulf

Jordan Patrick Smith, qui joue Ubbe, a expliqué comment il ne voudrait pas mourir. «C’est là que l’ego entre en jeu. La mort ultime des Vikings. Tout sauf ce que Moe avait », a révélé Smith. Il fait référence à la mort d’Aethelwulf, joué par Moe Dunford. Il est piqué par une abeille et en meurt.

«Se faire piquer par une abeille était assez difficile. Il a réussi cela, il a donc fait un travail incroyable piqué par une abeille. Si c’était moi, je devrais avoir des lames de gloire là-dedans, sur le champ de bataille », dit Smith à propos de ce qu’il veut pour la mort de son personnage.

Peter Franzén veut que le roi Harald Finehair se bat

Peter Franzén, qui incarne le roi Harald Finehair, a également pesé sur la mort de son personnage. “Le vrai Harald est mort de vieillesse”, dit-il en riant. “Bien sûr, je voudrais qu’il prenne son épée et enfile son armure et se lance dans la bataille”, a déclaré Franzén. “Se faire pirater en morceaux.”

Le karma ultime pour Ivar le désossé

Alex Høgh Andersen | Phillip Massey / .

“En raison de ce qui s’est passé avec l’histoire, c’est que les

la mythologie a finalement été tuée, et le christianisme a pris le dessus », Andersen

révélé. «Nous pourrions terminer avec quelque chose comme ça. Ivar était très religieux,

se rend compte que ce n’est pas le chemin. Et cela pourrait être une chose intéressante.

Et peut-être qu’un seul de ses frères devrait le tuer, je veux dire que ce serait du karma

avec un K majuscule et j’aime ça. “

Nous devrons attendre et voir ce qui arrive à nos Vikings préférés

personnages dans la dernière moitié de la saison 6.