Comment le chant a aidé Miranda Lambert à surmonter son immense timidité

Miranda Lambert est l’une des plus grandes stars de la musique country. Âgé de 36 ans, il a remporté deux Grammy Awards, vendu des millions de disques et cinq succès numéro un. Son dernier album, Wildcard, a fait ses débuts au numéro un sur le tableau des albums Billboard, liant Lambert avec Carrie Underwood pour les albums les plus consécutifs à frapper le numéro un.

Pour la plupart des fans, la méga-star du pays ne semble avoir aucun problème à le dire tel qu’il est. Des chansons comme «Gunpowder and Lead» et «Momma’s Broken Heart», sont effrontées, dans vos histoires de visage sur l’amour et l’amour perdu. Donc, cela pourrait surprendre les fans d’apprendre que Lambert n’a pas toujours été aussi ouvert. En fait, elle a récemment révélé que le chant l’a aidée à surmonter son immense timidité.

Qui est Miranda Lambert?

Si vous n’êtes pas fan de Lambert, vous ne savez peut-être pas qui est le chanteur. Bien qu’elle ait un public diversifié, elle ne fait pas vraiment les trucs de crossover comme Taylor Swift ou Shania Twain.

Mais ceux qui connaissent la musique country connaissent le chanteur pour des tubes comme «Tin Man», «The House That Built Me» et «Kerosene». Et oh oui, elle a déjà été mariée à Blake Shelton.

Lambert a commencé sa carrière en participant au concours de chant Nashville Star: elle est arrivée troisième lors de la première saison de l’émission. En 2005, la chanteuse a sorti son premier album, “Kerosene”.

Avec cela, Lambert est devenu une star. Depuis ses premiers albums, elle a sorti six albums suivants, a remporté plusieurs prix, a tourné avec son propre groupe et s’est mariée et a divorcé l’un des plus grands noms de la musique country aujourd’hui.

Comment le chant a aidé Miranda Lambert dans sa timidité

À première vue, la lauréate du prix ACM peut ne pas sembler timide, mais dans une récente interview, la chanteuse a révélé que lorsqu’elle était enfant, elle était «terrifiée par la foule». Bien qu’elle ait un amour pour la musique, ce n’était pas sa passion qui était le pilote initial.

Elle dit que son père lui a donné sa première guitare à l’âge de 14 ans et à l’âge de 17 ans, tout a cliqué. Elle dit: “C’est comme si ma personnalité était devenue vivante – c’était ce que j’étais censé faire mais je ne le savais pas. Je suis toujours terrifié [of performing] parfois, mais je pense que si vous ne l’êtes pas, c’est à ce moment-là que vous devez arrêter. “

Les racines de la chanteuse la fondent

Miranda Lambert | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Lambert n’est pas étranger aux potins. Vers la fin de son mariage avec Shelton, les deux étaient sur la couverture des tabloïds non-stop. Et bien qu’il y ait eu des rumeurs de tricherie (la plupart se concentrant sur Lambert), la chanteuse est toujours restée forte.

Lors de sa récente interview, Lambert a déclaré: “Je ne me suis jamais éloignée de qui je suis exactement.” Son caractère est un trait qu’elle obtient de sa maman. Elle dit que sa mère lui a dit: “Il te suffit de savoir qui tu es et de t’y tenir.” Et elle dit qu’elle l’a fait. La chanteuse attribue ces mots à son succès, en disant: «Je n’ai jamais fait quelque chose au sujet de l’image dont j’étais incertain. Si c’est peut-être, c’est non. ” Elle a poursuivi: “C’est pourquoi nous avons eu du succès … C’est réel et c’est vrai.”

Aujourd’hui, la chanteuse a enfin trouvé ce qui la rend heureuse. Des années après son divorce, elle a trouvé un nouvel amour avec l’officier du NYPD, Brendan McLoughlin. Le jour de la Saint-Valentin 2019, Lambert a annoncé les deux mariés secrètement quelques semaines plus tôt. Le couple aurait commencé à sortir ensemble quelques mois seulement avant de descendre l’allée.

Lambert a peut-être commencé comme une fille timide du Texas, mais aujourd’hui, elle est tout sauf. Elle est forte, puissante et semble avoir tout ce qu’elle a toujours voulu. Cela montre que si vous trouvez quelque chose qui vous passionne, cela peut tout changer.