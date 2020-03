Comment le co-créateur ‘It’s Always Sunny’ Rob McElhenny a marqué Danny DeVito

À ce jour, It’s Always Sunny à Philadelphie reste l’une des plus grandes victoires de FX pour le réseau. Le spectacle, écrit et géré entièrement par ses créateurs, est un favori des fans depuis sa création. Rob McElhenny, Kaitlin Olson, Glenn Howerton et Charlie Day ont tous été félicités pour leurs prouesses en écriture, leurs talents d’acteur et leur volonté de repousser les limites et de concrétiser leurs sujets. Mais comment une comédie écrite indépendamment lancée par des étrangers du réseau a-t-elle réussi à marquer un grand nom comme Danny DeVito?

“Il est toujours ensoleillé” avait un petit budget pilote

Rob McElhenney de «It’s Always Sunny» | Gary Gershoff / .

Lorsque Glenn Howerton, Charlie Day et Rob McElhenny ont commencé à écrire It’s Always Sunny, les trois travaillaient avec un petit budget. À l’époque, Rob McElhenny travaillait comme serveur et ne trouvait pas le travail d’acteur et d’écrivain qu’il poursuivait à L.A.

Alimenté par l’échec et le désespoir, il entreprit d’écrire un scénario avec ses amis, espérant que leur humour naturel et leur écriture fidèle à la réalité leur feraient une place à la télévision. Cependant, le trio travaillait avec un budget extrêmement faible.

«Le pilote d’origine est sorti de désespoir, je veux dire que je travaillais dans un restaurant et que je vivais à l’arrière d’un garage quelque part à West Hollywood, et que j’endettais des dettes incroyables. J’étais en quelque sorte au bout de ma corde », a expliqué McElhenny à FX.

Lorsque Rob McElhenny a présenté son idée de spectacle à FX, ce n’était pas un terrain traditionnel. Au lieu de cela, McElhenny, Howerton et Day avaient déjà filmé un épisode pilote entier. Le terrain pilote a suivi trois aspirants acteurs, espérant tous décrocher le même rôle qu’un patient atteint de cancer. Afin d’augmenter ses chances, le personnage de Charlie Day simule le cancer.

Le pilote n’a coûté au trio que 100 $, qu’ils ont dépensé pour leurs cassettes de caméscope et leur nourriture.

Rob McElhenny ne voulait pas Danny DeVito au début

Danny DeVito de «It’s Always Sunny» | Leon Bennett / .

Quand It’s Always Sunny a commencé, Danny DeVito ne faisait pas partie de la distribution ou du script. Il n’a rejoint la série que lors de la deuxième saison, quand il est devenu le père riche de Frank Reynolds, Glenn Howerton et Kaitlin Olson, absent.

Danny Devito a été un acteur déterminant sur It’s Always Sunny, Frank devenant rapidement un favori des fans. Cependant, il s’avère que Rob McElhenny ne voulait pas que DeVito apparaisse au début, et ne l’a fait qu’à la demande de FX.

McElhenny a expliqué à Stephen Colbert: «La première année, nous avons fait sept épisodes, et ils ont diffusé l’émission un mercredi soir vers 10h30 sur FX, qui était une nouvelle chaîne à l’époque. Ils n’avaient pas d’autres comédies, pas d’autres introductions. Et j’ai reçu un appel le lendemain après la première diffusion, nous étions très excités. Et le président du réseau a dit: «Personne n’a regardé le spectacle.» J’ai dit: «Vous ne l’avez pas commercialisé. Vous le mettez au milieu de la nuit, nous savons pourquoi personne ne l’a regardé. »»

McElhenny a poursuivi: “Il a dit:” Oui, eh bien, voici le truc. Nous n’avons pas de budget marketing, nous sommes aussi un réseau naissant – nous aimons le spectacle. Nous voulons qu’il réussisse. Nous voulons donc ajouter peut-être un acteur qui a un petit cache. Quelqu’un qui peut apporter une certaine exposition au spectacle. “Et il a suggéré Danny DeVito, car il avait auparavant dirigé la société de Danny. Films de Jersey. Et nous avons dit non. Nous ne voulons pas de Danny DeVito. Ce n’est rien de personnel contre Danny DeVito, j’ai grandi en regardant Danny, c’est une légende et il est incroyablement drôle et nous l’aimons mais, nous pensions que nous avions quelque chose de vraiment spécial, et nous pensions vraiment que faire venir une star de cinéma pourrait ruiner la chimie. »

Le président de FX a révélé que sans DeVito, ils devraient annuler le spectacle. McElhenny a immédiatement cédé, car il savait qu’il devait maintenir le spectacle en vie.

Danny DeVito aime travailler sur ‘It’s Always Sunny’

Danny DeVito de «It’s Always Sunny» | Leon Bennett / .

Depuis lors, Rob McElhenny et Danny DeVito ont expliqué qu’ils étaient plus qu’heureux que DeVito se soit associé. En fait, Danny DeVito, qui aurait facilement pu prendre sa retraite il y a des années, continue de travailler sur It’s Always Sunny parce qu’il aime beaucoup.

Au cours d’une interview avec Jimmy Kimmel, DeVito a expliqué: «Nous continuons tout simplement, et ils sont tellement inventifs, ils sont tout simplement géniaux. Chaque fois que vous ouvrez le script, vous avez hâte d’aller travailler. »