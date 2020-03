Comment le coronavirus affecte les plans des services commémoratifs de Kenny Rogers

Kenny Rogers est décédé le 20 mars des causes naturelles des soins palliatifs. Le musicien et chanteur de 81 ans était entouré de sa famille au moment de sa mort.

Kenny Rogers 1982 | Paul Natkin / .

La pandémie de coronavirus (COVID-19), comme toutes les autres parties de la vie normale en ce moment, jette une ombre sur les services commémoratifs du chanteur.

La renommée de Kenny Rogers dans les années 1980

Récipiendaire d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1979, Rogers était l’un des plus grands noms de la musique country, en particulier dans les années 1980. Ses coups étaient nombreux, y compris Lucille; Tu as décoré ma vie; Le joueur; Elle croit en moi; Nous avons ce soir; Dame; et son énorme duo à succès avec Dolly Parton, Islands in the Stream.

Kenny Rogers et Dolly Parton, 1985 | PL Gould / IMAGES / .

Le Rogers, né au Texas, a rappelé dans une interview avec People avant sa tournée d’adieu en 2017 comment le jumelage musical avec Parton a vu le jour.

“Tout a commencé lorsque Barry Gibb a écrit” Islands in the Stream “, et il me l’a donné à enregistrer – il produisait un album.”

Rogers a fait tourner la chanson dans son studio et est arrivé à la conclusion qu’il ne l’aimait vraiment pas et en a dit autant à Gibb, qui a fait une suggestion fatidique.

“J’ai finalement dit:” Barry, je n’aime même plus cette chanson “et il a dit:” Vous savez ce dont nous avons besoin? Nous avons besoin de Dolly Parton », a rappelé Rogers.

“J’avais un studio d’enregistrement à l’époque et elle était en bas et mon manager Ken Kragen a dit:” Je viens de la voir! “Et j’ai dit:” Eh bien, allez la chercher! “Il est descendu et elle est entrée dans la pièce, et une fois qu’elle est entrée et a commencé à chanter, la chanson n’a plus jamais été la même. Il a pris une personnalité qui lui est propre. »

Twitter pleure la perte de Rogers

À la nouvelle de la mort de Rogers, ses fans sur Twitter ont rendu hommage au triple gagnant d’un Grammy.

L’acteur de Star Trek, George Takei, a tweeté: «Merci pour les chansons, Kenny Rogers. Votre voix manquera à ceux d’entre nous qui sont toujours ici à table. »

Un autre fan a tweeté », a déclaré un jour Kenny Rogers,« Tu dois savoir quand les tenir, savoir quand les replier, savoir quand s’en aller et savoir quand courir ». Le timing est la clé… RIP Legend. Merci pour toute la belle musique country ”

Et un autre a évoqué la musique de Roger et comment elle a rapproché leur famille. «Mon défunt père aimait ses chansons. J’ai tellement de souvenirs amusants en écoutant de la musique de Kenny Rogers et en chantant. De ses duos avec Dolly Parton et Lionel Richie, il était un merveilleux musicien et auteur-compositeur. RIP au joueur. “

Comment le coronavirus affecte les services commémoratifs du défunt chanteur

Avec la pandémie qui bat son plein et presque tous les événements, lieux de travail et écoles fermés ou annulés, la famille de la fin de la légende réfléchit soigneusement à la façon de gérer les services commémoratifs publics pour lui. Le chanteur Make No Mistake, She’s Mine avait une solide base de fans et un événement public à ce moment-là ne fonctionnerait tout simplement pas.

Kenny Rogers avec sa femme et ses fils

En raison de l’urgence nationale du coronavirus, la famille de Rogers prévoit pour l’instant un petit service privé avec un mémorial public prévu pour une date ultérieure.

À sa retraite des tournées, Rogers a déclaré à propos de ses jumeaux de 11 ans à l’époque dans une interview avec CMT.com en 2016: «J’espère que mes fans comprennent que je suis d’abord père et chanteur ensuite. En fait, il me manque de très belles parties de la vie de mes garçons. ”

«Je sais aussi bien que quiconque comment ce temps vous échappe. Et je ne veux pas le manquer. Je m’inquiète juste combien de temps je vais rester ici, et je veux avoir du temps à passer avec eux. C’est assez simple. “