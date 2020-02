Comment le corps de Jennifer Lopez a inspiré l’une des chansons de rap les plus populaires

Grâce à sa discographie éclectique, Jennifer Lopez a eu une influence significative sur la musique pop et le R&B contemporain. Ce que la plupart des fans ne savent probablement pas, c’est qu’elle a inspiré l’une des chansons de rap les plus durables de tous les temps. Voici l’histoire d’un homme qui a monté son appréciation de J. Lo en haut des charts.

L’histoire derrière l’une des chansons de rap les plus emblématiques des années 90

“J’aime les gros culs et je ne peux pas mentir.” Il y a des paroles que même les gens qui n’écoutent pas régulièrement du rap sont au courant. Il a été cité à plusieurs reprises dans des films, des séries télévisées et même d’autres chansons de rap.

La ligne est tirée de la chanson populaire de Sir Mix-A-Lot en 1992, “Baby Got Back”. Le morceau est devenu l’une des chansons de rap les plus connues jamais enregistrées et s’est avérée être l’inspiration pour de nombreuses autres chansons sur le derriere. La chanson célèbre les femmes rondes avec des répliques comme “Donc Cosmo dit que tu es grosse / Eh bien, je ne suis pas d’accord avec ça.”

Sir Mix-a-Lot a été en partie inspiré par l’écriture de la chanson parce qu’il pensait que les femmes rondes n’étaient pas positivement dépeintes dans les médias. Il a dit à Vulture: «Il y a eu un événement qui m’a vraiment fait penser que je devrais faire une chanson à ce sujet, ce qui m’a énervé. Amy et moi étions dans un hôtel en tournée, lorsque nous avons vu l’une des publicités Spuds MacKenzie pour Budweiser pendant le Super Bowl. Vous voyez ces filles dans l’annonce: chacune a la forme d’un panneau d’arrêt, avec de grands cheveux [and] pattes d’oiseaux droites de haut en bas.

Il a ajouté: «Il n’y a rien de mal à cela, mais j’en avais tellement marre de cette merde. Maintenant, [Sir Mix-a-Lot’s then girlfriend, Amylia Dorsey-Riva] n’a jamais rien dit de tout cela jusqu’à ce qu’elle se rende compte que j’étais si favorable à son physique. Elle était actrice, et elle a commencé à admettre qu’elle avait l’impression d’avoir perdu beaucoup de pièces à cause de sa silhouette de sablier. Je savais pertinemment que de nombreux artistes pensaient que s’ils n’utilisaient pas une femme de type modèle maigre dans leur vidéo, l’Amérique traditionnelle rejetterait la chanson. “

Comment Jennifer Lopez s’inscrit dans l’image

L’autre femme tout en courbes qui a inspiré la chanson était Jennifer Lopez. Selon BET, Sir Mix-A-Lot a décidé d’écrire la chanson après avoir vu Lopez dans un épisode de la série comique In Living Color. Dans In Living Color, Lopez était une Fly Girl. Les Fly Girls étaient les talentueuses danseuses de réserve de la série.

Quand Lopez était une Fly Girl, elle n’était pas aussi célèbre qu’elle allait le devenir. C’est incroyable de penser que Lopez a influencé la culture populaire avant qu’elle ne soit un nom familier. Sir Mix-a-Lot a été inspiré par «L.A. de Lopez face à un butin d’Oakland », une parole incorporée dans la chanson.

Que pense Lopez de la chanson? Tout d’abord, il n’est pas clair qu’elle soit consciente qu’elle l’a inspiré. Cependant, E News rapporte qu’elle a interprété une partie de la chanson en tant que piste de paroles pour une vidéo pour W.Similaire à Peter Sellers lisant les paroles des Beatles dans The Goon Show, Lopez a fait de son mieux pour lire dramatiquement les paroles de la chanson avec un visage impassible.

Lopez est une icône. Sa musique a résisté à l’épreuve du temps. Elle a également prouvé qu’elle n’avait même pas besoin de faire de la musique pour inspirer d’autres artistes.

