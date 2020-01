Comment le directeur de la photographie de 1917 a filmé le film en un seul coup

Le film de guerre acclamé 1917 ressemble à l’ensemble du film se produit en un seul coup sans coupures. Bien sûr, il a fallu plus de 100 minutes ou même une seule journée pour réaliser le film. Le réalisateur Sam Mendes et le directeur de la photographie Roger Deakins ont tout de même filmé des prises de vue impressionnantes et ont combiné les plans de manière transparente.

George MacKay en 1917 | Universal Studios

Deakins a parlé de son travail en 1917 après une projection du film le 19 novembre. 1917 joue maintenant et a remporté les Golden Globes, Producer’s Guild of America Awards et est nominé pour les BAFTA et les Oscars.

Premièrement, Roger Deakins a répété les mouvements de la caméra «1917»

Vous ne vous contentez pas de monter sur le plateau et de commencer à tourner. Vous ne commencez même pas à répéter sur le plateau. Roger Deakins a organisé des répétitions pour pratiquer la cinématographie pour 1917 dans un studio.

Roger Deakins (à droite)} Universal Studios

«Nous allions sur le terrain et marquions une ligne de tranchées et, disons, répétions où était l’arbre au début et jusqu’où voulons-nous qu’ils marchent. Les plans se sont développés au fur et à mesure que nous faisions cela et la façon dont la caméra s’est déplacée s’est développée et une partie de la mise en scène s’est développée. En janvier / février, nous sommes allés à Salisbury Plains, où se trouvait l’essentiel du tournage, et avons cartographié, disons, la ferme et le verger et tout ce qui était piquet. Cartographié tout le lieu, puis joué la scène avec les acteurs. »

Roger Deakins, 1917 Q&R, 19/11/19

Ils ont construit les décors pour 1917 selon les spécifications de la cinématographie.

«Nous l’avons finalement filmé avec un appareil photo approprié afin que je puisse également tester l’équipement», a poursuivi Deakins. «C’était pour que nous puissions déplacer le verger, l’agrandir ou le réduire. Nous pourrions déplacer la grange où nous le voulions et verrouiller vraiment exactement ce que la caméra allait faire. »

Ils avaient construit des caméras spécialement pour le film

Roger Deakins est allé à la société Arri et leur a demandé d’accélérer la production de leurs caméras afin que 1917 soit le premier film à utiliser leur dernière technologie.

Tournage 1917 | Universal Studios

“Ma femme et moi sommes allés à Munich et nous avons tordu le bras et dit:” Nous pensons que vous allez faire une mini-version de cet appareil photo à un moment donné. [They said,] “Eh bien, oui, mais ça va être un an ou deux.” Nous avons dit: “Eh bien, peut-il être d’ici février prochain et pouvons-nous en avoir trois?” Ils sont revenus vers nous et ont dit oui, d’accord parce qu’ils ont réalisé qu’ils avaient pour le faire car tout allait être tourné sur le même appareil photo. C’était une opportunité pour eux et le dernier appareil photo est apparu environ deux semaines avant le début du tournage, je pense. »

Roger Deakins, 1917 Q&R, 19/11/19

Ils ont trouvé le meilleur opérateur de caméra pour «1917»

Charlie Rizek n’avait auparavant utilisé la caméra que sur des courts métrages. Lorsque Roger Deakins a rencontré Rizek dans les bureaux d’Arri et a vu son célibataire prendre du travail, il l’a engagé pour 1917.

“[The camera] était sur cette plate-forme appelée Trinity qui est le type de version steadicam d’Arri », a déclaré Deakins. «C’est assez lourd, mais Charlie nous le montrait à Arri à Londres. Le chant des soldats dans la forêt est l’un des siens. Ce sont de longs coups, comme huit, neuf minutes et c’est tellement de mouvement et certains sont vraiment délicats, puis il est parti en courant. “

Ils ont utilisé des fils

D’abord, ils peuvent accrocher la caméra sur des fils et la contrôler à distance, puis retirer les fils en place.

“Certaines des choses que cela ressemble à un câble à quatre points”, a déclaré Deakins. Le plan du canal est sur un fil, mais quand il tombe du pont, la caméra est retirée du fil, puis les poignées courent avec lui derrière lui dans les escaliers et dans les belvédères. “

L-R: Dean-Charles Chapman, Sam Mendes, George MacKay | Universal Studios

De nouveaux gadgets ont aidé à garder la caméra stable pour ces prises de vue élaborées.

“Nous travaillions avec cette tête de stabilisation à distance appelée Stabileye qui est une petite tête très légère qui nous a vraiment sauvé le cul”, a déclaré Deakins. «Je ne pense pas que nous aurions pu le faire sans lui. L’un des tirs les plus compliqués a été la course finale, alors qu’il courait dans la bataille. La caméra est sur un stabilisateur. Tout est télécommandé. Il commence sur une Technocrane de 50 pieds dans la tranchée. Ensuite, il explose avec George [MacKay] alors qu’il s’approche et regarde le capitaine, puis il décide de partir. »

Les poignées ont porté l’appareil photo le reste du chemin

Il faut un village pour tourner 1917 en une seule prise. Les poignées de l’appareil photo pourraient alors prendre l’appareil photo et poursuivre la prise de vue. Ils devraient être habillés comme des soldats de la Première Guerre mondiale afin de s’intégrer.

L-R: Dean-Charles Chapman et George MacKay | Universal Studios

«Pendant qu’il le fait, les poignées enlèvent ce Technocrane, le portent sur une barre comme celle-ci, reviennent avec lui, se mettent en vitesse. Il y a un véhicule de suivi, une Technocrane de 22 pieds dessus. Ils l’accrochent à cela. Le véhicule suiveur décolle à grande vitesse. Les deux poignées faisant sont habillées comme des soldats afin qu’elles courent à travers le dos du tir. Le véhicule de pistage décolle avec George, arrive au bout de la tranchée où il descend. Le véhicule entre très serré, puis il s’emballe et l’emmène tout le long de la tranchée au moment où les explosions se déclenchent. Il y a 13 prises impliquées dans cela. Charlie et Pete [Cavaciuti], les deux opérateurs qui ont fait steadicam et Trinity étaient également impliqués. »

Roger Deakins, 1917 Q&R, 19/11/19