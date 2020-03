Comment le légendaire D-Nice a illuminé Instagram avec son club de quarantaine

Appelez-le simplement D-Nice. Samedi, le légendaire rappeur devenu DJ D-Nice a mis le feu à Internet lorsque sa soirée de danse en quarantaine est devenue virale. La distanciation sociale pendant la crise des coronavirus a été facilitée un peu.

Tout le monde se mêlait virtuellement sur la piste de danse alors qu’il jouait des airs old-school et new-school au format marathon. Si vous ne savez pas qui il est, découvrez sa chaude soirée Instagram et un peu d’histoire hip-hop.

DJ D-Nice | Dia Dipasupil / . pour Audible

Le Club Quarantaine de D-Nice était LE lieu incontournable

Lancé comme un moyen de faire face à l’auto-isolement dans le monde entier, l’événement «Home School» de DJ D-Nice a atterri pour la première fois sur Instagram quelques jours auparavant lorsqu’il a organisé mercredi un plateau de neuf heures sur la plate-forme.

Armé de deux platines et de disques pendant des jours, il a filé dans le confort de son propre salon, et le coup virtuel a vu John Legend, Common et Big Daddy Kane s’arrêter.

Avec plus de personnes en lock-out ce week-end, la rumeur a circulé sur la fête du 21 mars et plus de 100 000 ont sauté sur Instagram Live de D-Nice pour apparaître pendant des heures.

Le hashtag «#ClubQuarantine» était tendance tout au long de la journée et de la nuit alors que les gens écoutaient et dansaient du hip-hop, de la musique house, du R&B, du reggae et des classiques de la soul. Il y a même eu un hommage à Kenny Rogers.

Alors que DJ D-Nice a mis la foule dans un groove, il a été surpris de voir passer des noms célèbres, notamment Norman Lear, Joe Biden, Bernie Sanders, Oprah et Michelle Obama.

Avec des gens de tous les jours comme nous, les vibrations ont également attiré Rihanna, Drake, Gabrielle Union, Mark Zuckerberg, Will Smith, J.Lo et Janet Jackson.

Voir Jackson dans le club a transformé DJ D-Nice en fan, “Yo,

Janet Jackson est là! Oh mon Dieu! Je reviens à mon album préféré de Janet,

Allons-y.” Jouant d’abord «Qu’as-tu fait pour moi récemment», il a donné le coup d’envoi

ensemble de ses chansons.

Diddy a pris le temps de remercier DJ D-Nice sur Twitter et selon

à divers rapports, l’événement a établi un nouveau record Instagram Live pour le nombre de

participants.

D-Nice était en train de “fangirling” comme un fou quand il l’a vue rejoindre en direct puis a joué un ensemble @JanetJackson. Comme 5 de ses chansons dos à dos.

D-Nice: “Un de mes artistes préférés est ici, Janet Jackson,”

«Nous t’aimons Janet. Allez mec. Nous t’aimons. C’est fou.” #ClubQuarantine pic.twitter.com/379YjePw1d

– ░ ░ CH A M E L E O N ░ ░ (@ Chameleon876) 22 mars 2020

D-Nice n’est pas un débutant, les amis

Il passe par DJ D-Nice, mais avant cela, il sortait des ventouses et vous ne saviez pas comment il l’avait fait en tant que rappeur (vérifiez les paroles). Faisant partie de l’équipe de hip-hop du Bronx, Boogie Down Productions, D-Nice a lancé sa carrière de rap aux côtés de KRS-One et du DJ Scott La Rock.

En 1990, il sort son premier album solo, Call Me D-Nice

– qui est toujours citable – et suivi d’un deuxième projet en 1991. Après

il est devenu producteur de disques et photographe professionnel, travaillant avec

d’autres artistes du monde de la musique.

Pendant un certain temps, D-Nice a interviewé des légendes du hip-hop – avant Unsung et N.O.R.E. Drink Champs – et a publié les vidéos en ligne.

Pendant au moins une décennie, il l’a tué en tant que DJ et soirées rock pour des événements majeurs et des célébrités. Fait amusant: le mariage de D-Nice avec Gabrielle Union et Dwyane Wade.

Gambino enfantin a laissé tomber de la nouvelle musique pendant la fête

Il y a eu de nombreux moments forts au cours de la session de 10 heures, mais vers la fin, les fêtards ont été surpris par l’une des nouvelles chansons de Childish Gambino.

Selon Vibe, D-Nice a joué “19.10” pendant la dernière heure du set, qui est l’un des morceaux du projet Donald Glover Presents de Childish Gambino.

En cette période de crise mondiale et de rapprochement, la

la fête était un événement que beaucoup n’oublieront pas de sitôt. Les gens sont prêts pour le prochain

avec D-Nice, mais il n’y a pas de mot officiel pour savoir s’il accueillera un autre club

Bientôt en quarantaine. S’il le fait, ne le manquez pas.