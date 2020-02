Comment le neveu de Tyler Perry est-il mort? L’étoile a ordonné une deuxième autopsie

Le magnat du divertissement, Tyler Perry, crée des histoires diverses qui plaisent à beaucoup. Dans la vraie vie, Perry a beaucoup surmonté l’adversité. Il inspire les autres à persévérer et à travailler dur. Perry a récemment rompu son silence à propos d’un traumatisme difficile, expliquant pourquoi la mort de son neveu de 26 ans, Gavin Porter, mérite une deuxième autopsie.

Qu’est-il arrivé au neveu de Tyler Perry?

Tyler Perry assiste à la cérémonie en l’honneur du Dr Phil McGraw avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame | Michael Tran / FilmMagic

Le neveu de Tyler Perry, Gavin Porter, est décédé par suicide apparent. Il purgeait une peine dans sa cellule au centre de détention de l’Union Parish à Farmersville, en Louisiane.

Le shérif de l’Union Parish, Dusty Gates, a déclaré au News-Star que Porter s’était impliqué dans une bagarre avec d’autres détenus le samedi 27 février. Selon le shérif Gates, “aucun acte criminel n’était soupçonné”.

Il s’agit d’une enquête active et ouverte, donc les détails entourant la mort de Porter sont toujours en cours. Le corps de Porter a été transporté à Little Rock, Arkansas pour une autopsie, mais Perry veut une autre conduite.

Porter est le fils de la sœur de Perry, Melva [Porter].

Pourquoi Porter purgeait-il de la peine?

Perry dénonce la mort de son neveu Porter. Le cinéaste a expliqué pourquoi il purgeait une peine et pourquoi Perry a ordonné une deuxième autopsie par une source extérieure.

En octobre 2016, Porter a été accusé de meurtre au deuxième degré pour des crimes commis contre son père, Gary Wayne Porter. Les deux auraient éclaté dans une bagarre dans leur maison de Greensburg, en Louisiane.

Au moment où la police est arrivée, [Gary Wayne] Porter a été retrouvé mort par balle et [Gavin] Porter a été arrêté, reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison en 2017. Il a plaidé «sans contestation».

La déclaration de Perry via Instagram explique tout cela, indiquant comment les actions de Porter ont eu un impact sur lui et sa famille.

«Il y a quelques années, mon neveu a commis un crime odieux – il a tiré sur son père biologique et l’a tué à quelques mètres de ma sœur au cours d’une dispute insensée. Le meurtre a secoué toute notre famille », a-t-il écrit.

«Malgré son acte horrible, avant d’aller en prison, je suis allé le voir dans la prison locale. Je l’ai assuré que nous l’aimions toujours tous, mais il était important pour nous tous, y compris sa mère, qu’il ait été puni pour cet horrible crime qu’il avait commis. Il a été condamné à 20 ans de prison », a-t-il déclaré.

«Appelez-moi naïf, mais j’espérais qu’après avoir purgé sa peine, réfléchi vraiment, montré beaucoup de remords et demandé pardon à Dieu qu’il aurait pu venir travailler pour moi», a poursuivi Perry. «Où il rejoindrait tous les autres anciens détenus qui travaillent pour moi et changeraient sa vie, comme ils l’ont fait. Mais ce jour ne viendra jamais. »

Pourquoi Perry commande une deuxième autopsie?

Son message a continué, expliquant pourquoi il ne pouvait pas accepter la cause du décès de Porter à sa valeur nominale.

«Il y a trois jours, j’ai eu l’horrible nouvelle qu’il se serait suicidé en prison. Je dis prétendument parce que, malheureusement, notre système de justice pénale et nos prisons sont connus pour leurs dissimulations et / ou leurs erreurs. Dans cet esprit, j’ai engagé le Dr Michael Baden pour faire une deuxième autopsie, et nous attendons les résultats bientôt », a-t-il déclaré.

“Je veux être clair que nous ne sommes pas une famille de théoriciens du complot, et nous voulons croire qu’il n’y a pas eu de jeu déloyal, tout comme le shérif l’a déclaré publiquement”, a-t-il ajouté.

«Au nom de moi et de ma sœur, nous vous remercions pour toutes les pensées et les prières, et nous n’avons pas d’autres commentaires pour le moment.»

Nos pensées vont aux familles Perry et Porter en ce moment.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. Ou envoyez un SMS HOME au 741-741 pour vous connecter avec un conseiller de crise qualifié à la ligne gratuite Crisis Text Line.