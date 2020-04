Comment le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis restent occupés pendant le verrouillage

Comme des millions d’enfants partout dans le monde, le prince George et la princesse Charlotte ne sont pas scolarisés en raison de la pandémie de coronavirus. Et tout comme les autres parents, le prince William et Catherine, la duchesse de Cambridge doit trouver des moyens de les occuper et de les divertir pendant qu’ils sont à la maison pendant le verrouillage.

Voici plus sur les efforts de homeschooling de William et Kate et ce que le temps de jeu avec leurs enfants aînés et le prince Louis comprend probablement maintenant.

Prince George et la princesse Charlotte | Samir Hussein / WireImage

William et Kate se partagent les devoirs de l’enseignement à domicile

Le 20 mars, l’école de Battersea de Thomas, où fréquentent George et Charlotte, a changé ses cours pour l’apprentissage à distance.

“A partir de cette date, le programme sera enseigné sur des plateformes d’apprentissage en ligne et nous avons demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison et d’accéder à leurs cours via ce système”, a déclaré un porte-parole de l’école dans un communiqué. «Cela garantira aux enfants la continuité de l’apprentissage lorsqu’ils ne peuvent pas aller à l’école.»

Une source a déclaré au Sun que William et sa femme ont commencé à partager certaines de ces tâches d’enseignement à domicile.

Selon l’initié, «Kate dirige la majeure partie de l’enseignement. Elle passe du temps tous les jours à faire quelque chose avec eux. Mais William retrousse également ses manches et reste coincé. Ils ont tous deux trouvé l’expérience extrêmement enrichissante. Cela leur a souligné le travail extraordinaire de nos enseignants. »

Comment les enfants royaux ont passé leurs vacances scolaires précédentes

Lors de la dernière pause scolaire des enfants en février, le duc de Cambridge a révélé que ses enfants «agnouillaient».

“Nous avons agacé les enfants cette semaine”, a-t-il déclaré lors du match de rugby des Six Nations. “Charlotte n’était pas sûre au début, mais George était là-dedans. Louis aime les tracteurs. Ils aiment voir les agneaux et se nourrir [them]. “

Cette fois, la famille étant confinée à leur domicile, George, Charlotte et le prince Louis passent probablement autant de temps que possible à l’extérieur sur le terrain de la propriété. La duchesse a toujours souligné l’importance pour les enfants de passer du temps à l’extérieur.

“En tant qu’enfants, nous avons passé beaucoup de temps à l’extérieur et c’est quelque chose qui me passionne vraiment”, a déclaré Kate sur le podcast parental de Giovanna Fletcher. “Je pense que c’est tellement bien pour le bien-être physique et mental et pour jeter ces bases.”

Les activités de Prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis font beaucoup d’exercice à l’extérieur. Ils aimeraient également faire des choses comme le dessin à la craie.

Un représentant du Norland College, où la nounou des enfants de Cambridge est allée, a parlé à Hello! sur la façon dont les parents peuvent aider dans cette activité en utilisant «une craie lavable adaptée aux enfants et en dessinant une grille ou des numéros de marelle dans différents espaces du patio. Lorsque vous appelez le numéro, l’enfant doit passer à ce numéro le plus rapidement possible. C’est formidable pour les compétences en numératie et le développement physique. »

Une activité que les jeunes membres de la famille royale aiment faire avec leur mère lorsque le temps ne leur permet pas de sortir est la cuisine. Matthew Kleiner-Mann, directeur général de l’Ivy Learning Trust, a relayé une conversation qu’il avait eue avec Kate au sujet de ses enfants aînés qui apprenaient à cuisiner.

«Elle nous disait combien ses enfants aiment cuisiner et comment ils cuisinent pour elle. Ils ont fait des pâtes au fromage l’autre jour. On remue la farine, on met le lait et le beurre. Et ils font des salades et des trucs », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le prince Louis aidera probablement aussi quand il vieillira un peu.

Lire la suite: Pourquoi le prince William a dit que la princesse Diana serait une «grand-mère de cauchemar» pour ses enfants