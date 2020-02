Comment le prince William a rencontré le prince Philip pour sa relation avec Kate Middleton

Aujourd’hui, le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, sont mariés et ont trois adorables enfants. Le couple est célèbre depuis plusieurs années avant que le prince ne pose la question. William aurait attendu si longtemps pour proposer à Kate parce qu’il voulait vraiment la connaître avant de descendre l’allée, ce que ses propres parents n’ont pas fait.

Mais alors que le royal tentait de favoriser sa relation amoureuse, le prince Philip faisait d’autres plans pour son avenir, menant William à défier ses souhaits. Lisez la suite pour savoir ce que le duc de Cambridge n’a pas fait à la demande de son grand-père, ainsi que ce que Philip a dit au prince Harry qu’il lui était interdit de faire avec Meghan Markle.

Prince Philip, Prince William et Kate Middleton | Indigo / .)

Le prince William a défié son grand-père pour sa relation

William est sorti avec sa future épouse alors qu’ils étaient au collège ensemble à St. Andrews et après avoir obtenu son diplôme, le prince a rejoint Sandhurst pour s’entraîner en tant qu’officier de l’armée.

L’expert royal Robert Jobson a affirmé que le duc d’Édimbourg voulait que son petit-fils entre dans la Royal Navy, tout comme il avait conseillé au prince Charles de le faire des années auparavant, mais William a refusé.

«Car là où Charles s’est incliné devant le désir de son père et de son grand-oncle Louis d’entrer dans la Royal Navy, une stratégie moins que subtile pour le séparer de la Camilla inappropriée, William n’a rien fait de tel», écrit Jobson dans son livre. La princesse de William. «Il a été fortement suggéré par son grand-père qu’il devrait entrer dans la Royal Navy. On lui a dit que ce serait un choix approprié pour le futur roi. »

(De gauche à droite): le prince Philip, Kate Middleton, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William | Karwai Tang / WireImage

L’auteur a ajouté que «William, montrant sa force de caractère et sa détermination à ne pas être intimidé par son chemin, a habilement évité cela… C’était un prix minime pour William, et cela en valait la peine si cela signifiait rester sur le même sol que Kate . En tant que membre de la Royal Navy, il n’y aurait aucun contact pendant des mois. »

L’ancien secrétaire privé de la princesse Diana et ancien commandant de la Royal Navy, Patrick Jephson, a déclaré à Jobson: «C’est précisément la raison pour laquelle le duc d’Édimbourg le suggérait. C’est un pragmatique. »

Mais William a tenu bon et a plutôt choisi de s’entraîner à Sandhurst. Son service dans les forces armées britanniques a pris fin en 2013. Il a ensuite obtenu une licence de pilote et a passé plus de deux ans à travailler pour la East Anglian Air Ambulance.

Le prince Harry est également allé contre la volonté de Philip avec son mariage

Prince Philip et Prince Harry | Steve Parsons – Piscine WPA / .

Le prince Harry est également allé à l’encontre des souhaits de son grand-père en ce qui concerne sa relation avec Meghan, duchesse de Sussex.

Un rapport paru dans le Sunday Times a affirmé qu’en 2017, alors que Harry et Meghan sortaient toujours ensemble, Philip a déconseillé au prince de l’épouser en raison de son occupation.

“On sort avec des actrices, on ne les épouse pas”, aurait déclaré Philip à son petit-fils.

Le maintenant duc de Sussex n’a pas écouté comme nous le savons et a épousé l’ancienne star de Suits le 19 mai 2018. Le couple a récemment annoncé qu’il se retirait de ses rôles dans la famille royale dans l’espoir de vivre une vie plus privée avec leur fils, Archie.

Lire la suite: Le prince Philip a une explosion de colère remplie d’obscénité et crie: «Sortez de ma terre!»