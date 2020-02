Comment le prince William et le prince Harry ont réagi aux fiançailles du prince Charles avec Camilla Parker Bowles

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont finalement fait le lien en 2005 au milieu d’un examen minutieux du public – et les observateurs royaux n’étaient pas les seuls à avoir des sentiments mitigés à propos de l’union. Le prince William et le prince Harry n’étaient pas exactement ravis lorsqu’ils ont appris que leur père était sur le point de faire le nœud avec son ancienne maîtresse. Voici un aperçu de la façon dont William et Harry ont vraiment réagi à l’union de Charles et Camilla.

Camilla Parker Bowles, le prince Charles, le prince William et le prince Harry | Chris Jackson / .

Le prince Charles et Camilla se marient

La romance de Charles avec Camilla Parker Bowles remonte aux années 1970. Les deux étaient amoureux dans la vingtaine, mais finalement leur relation s’est effondrée et ils sont tous deux passés à d’autres personnes.

Comme les observateurs royaux le savent bien, ils ont ravivé les choses quand

Charles était marié à la princesse Diana. Leur affaire était l’une des raisons pour lesquelles

Charles et Diana se sont séparés dans les années 1990.

La mort tragique de Diana en 1997 a rendu les choses très difficiles pour Charles

et Camilla, qui a continué à ce jour dans les coulisses. Quand ils se sont finalement attachés

le nœud en 2005, le prince William et le prince Harry semblaient avoir accueilli

leur belle-mère à bras ouverts.

En fait, les frères ont aidé Charles et Camilla à célébrer leur

mariage avec style. Mais dans les coulisses, un expert royal affirme que les choses

s’est déroulé assez différemment pour William et Harry – qui n’étaient pas aussi

enthousiasmés par le mariage car ils ont amené tout le monde à croire.

Comment le prince William et le prince Harry ont-ils vraiment ressenti à propos de Charles

et Camilla?

Robert Jobson, auteur d’un livre intitulé William’s Princess,

a écrit sur ce qu’il considérait comme une période de transition difficile pour le

royals.

Selon Express, Jobson a écrit sur la façon dont Buckingham Palace

avait du mal à arranger les choses pour le mariage de Charles et Camilla, qui a laissé

William et Harry pour réfléchir à leurs réactions à la situation.

Alors que la ligne officielle était qu’ils acceptaient Camilla, les choses

étaient très différents derrière des portes closes. Jobson prétend que les frères étaient

pas heureux que leur père se marie, mais a accepté le fait que

cela arrivait.

«Effectivement, en privé, leur humeur était plutôt

«Acceptation» que joie non diluée à la perspective d’avoir Camilla comme belle-mère »,

Jobson a écrit.

Le prince William et le prince Harry, bien sûr, ne l’ont jamais admis en public et ne le feront probablement jamais. Une fois Charles sur le trône, Camilla sera à ses côtés en tant que Reine Consort – donc l’avenir de la monarchie repose entre leurs mains.

C’est pourquoi le prince Charles a attendu pour épouser Camilla

Bien que de nombreux observateurs royaux soupçonnaient Charles et Camilla

attendu pour se marier par respect pour la mémoire de Diana, il y a en fait

une autre raison pour laquelle ils ont reporté leurs noces.

Les deux hommes ont fait leur première apparition publique en 1999. À l’époque, Charles aurait eu du mal à amener la reine Elizabeth à accepter leur relation. Il ne voulait pas se marier avec Camilla pendant six ans, ce que sa famille pensait trop long.

La principale raison pour laquelle Charles a attendu si longtemps pour poser la grande question

était à cause du prince William et du prince Harry.

Le livre de Penny Juror de 2005, The Firm, soutient que William et Harry étaient très sensibles à la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles. À la fin de la journée, les garçons ne voulaient pas de belle-mère dans leur vie avant d’avoir grandi et de quitter la maison.

“Ils ne voulaient pas imposer une belle-mère à William et Harry

avant d’avoir grandi », écrit Juror. “Accepter Camilla comme un appareil

dans la vie de leur père leur a été difficile. Bien qu’ils aient été

vraiment heureux de le voir si heureux, et vraiment comme Camilla – et ses enfants

– le problème est compliqué. “

Le juré a noté que le prince William et le prince Harry aimaient leur maman

et étaient très fidèles en ce qui concerne son héritage. Considérant comment l’affaire de Charles

avec Camilla a mis fin à leur mariage, il est logique que cela prenne du temps

frères pour l’accepter dans la famille.

Un regard sur le mariage du prince Charles et de Camilla Parker Bowles

Malgré les sentiments du prince William et du prince Harry à propos de la

mariage, tout le monde a fait bonne figure en ce qui concerne la cérémonie.

Cela dit, Clarence House aurait été mal préparé lorsque les nouvelles

du mariage a éclaté, ce qui a créé une situation de cauchemar dans les mois précédant

jusqu’au syndicat.

En fait, la famille royale semblait faire face à une nouvelle controverse avec chacun

semaine qui passe et les médias ont rapidement commencé à traiter le mariage comme un «droit royal

pagaille.”

Heureusement, tout a fonctionné à la fin et le mariage

est parti sans accroc à l’intérieur de Windsor Guildhall. Avance rapide de 15 ans et

Camilla a été pleinement acceptée par la famille royale et le public.

Le prince Charles n’a pas commenté les rapports entourant la réaction du prince William et du prince Harry à son mariage.