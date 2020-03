Comment le producteur Leonard Goldberg est-il mort?

Bleu

Le producteur exécutif de Bloods Leonard Goldberg est décédé le 4 décembre 2019 à

à l’âge de 85 ans. Il est surtout connu pour avoir aidé à apporter des émissions populaires telles que Charlie’s

Angels and Fantasy Island à la télévision. Voici un aperçu de sa vie

et carrière.

Films et émissions de télévision de Leonard Goldberg

Leonard Goldberg | Mathew Imaging / FilmMagic pour l’Académie des arts et des sciences de la télévision

Premier projet de Leonard Goldberg en tant que producteur exécutif

était le téléfilm de 1972 Les Filles de Joshua Cabe. Cette même année, il

a produit un autre téléfilm intitulé No Place to Run. En 1974, Goldberg

exécutif a produit sa première série télévisée, intitulée Firehouse.

Les autres projets télévisés de Goldberg incluent la production de Starsky

et Hutch (1975-1979), Charlie’s Angels (1976-1981), Fantasy

Island (1978-1984), Hart to Hart (1979-1984) et T.J. Talonneur

(1982-1986). Il a commencé à produire Blue Bloods depuis le spectacle

diffusé pour la première fois en 2010.

La carrière de divertissement de Leonard Goldberg

La carrière de divertissement de Goldberg comprenait plus que la production de films et d’émissions de télévision. Il a également un crédit en tant qu’acteur. Goldberg est apparu dans le film de 2007 The Underdog’s Tale, dans lequel il a joué le rôle de Hank. De plus, Goldberg avait sa propre société de production, appelée Panda Productions. Au cours de sa carrière, le directeur de la télévision a siégé au conseil d’administration de CBS, a été vice-président de la programmation de jour à ABC et vice-président de la production à Columbia Pictures (alors connu sous le nom de Screen Gems).

Comment le producteur exécutif de «Blue Bloods» Leonard Goldberg est décédé

L’épouse de Goldberg, Wendy Howard Goldberg, a déclaré que son mari

est décédé des suites de blessures causées par une chute à son domicile, rapporte

Le New York Times. Il serait décédé à Cedars-Sinai Medical

Centre à Los Angeles.

Le casting de «Blue Bloods» réagit à la mort de Leonard Goldberg

Le casting de Blue Bloods s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier des hommages à l’ancien dirigeant de CBS. La star de Blue Bloods, Donnie Wahlberg, a publié un doux hommage sur Instagram. Il a parlé à ses fans d’une rencontre qu’il avait eue avec Goldberg qui l’avait amené à jouer le rôle de Danny Reagan. Voici ce que Wahlberg a partagé sur la réunion:

Il y a dix ans, j’ai rencontré par hasard une icône de la télévision, M. Leonard Goldberg. Il m’a convaincu que je pouvais jouer le fils d’une autre icône de la télévision, M. Tom Selleck, dans Blue Bloods. 10 ans, et plus de 200 dîners en famille plus tard (l’idée de M. Goldberg bien sûr), et je travaille toujours ma queue chaque jour, dans l’espoir d’être à la hauteur de la foi de M. Goldberg en moi.

Je ne peux pas compter les façons profondes dont il a changé ma vie – au-delà de me donner le rôle d’une vie. Il était un mentor, un ami et une figure paternelle. Pas seulement pour moi, mais pour tant de personnes. Son impact sur le monde de la télévision et du cinéma (et sur nous tous en conséquence) ne peut jamais être mesuré. Il était absolument l’un des meilleurs de tous les temps! Nous avons perdu un géant de la télévision aujourd’hui et j’ai perdu un ami.

Tom Selleck a également rendu hommage à Goldberg. Dans un rapport

publié à Deadline,

Selleck a décrit Goldberg comme une «force créative» et un membre dévoué de l’équipe. «Leonard

Goldberg était tout simplement irremplaçable », a déclaré Selleck à Deadline. “Comme un

force créatrice, en tant que patron, en tant qu’ami, en tant que mari et père. Le sien

l’engagement indéfectible envers notre spectacle nous a tous inspiré à prendre à cœur son

Foire aux questions: «Que pouvons-nous faire pour l’améliorer?» Reposez en paix mon

ami. “

