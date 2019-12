Comment le renouveau de Bob Ross a-t-il commencé?

Entrez dans n'importe quelle boutique de cadeaux et vous trouverez des articles sur le thème de Bob Ross. Des menthes «Happy Little Tree» aux jouets en peluche en passant par Funko POP! figurines, Bob Ross est en plein retour. Il y a des tournées de pub en son honneur, et Netflix propose même un échantillon de certains de ses meilleurs travaux, qui ont été diffusés en accès public il y a des décennies. Le renouveau est si fort qu'il est difficile de croire que le peintre à la voix douce est décédé en 1995. Ce qui a conduit au renouveau de l'œuvre de Ross, et pourquoi une génération, probablement trop jeune pour se souvenir de Ross de son vivant, est-elle tombée amoureuse de lui?

Qui était Bob Ross?

La carrière de Bob Ross en tant que professeur de peinture, du moins au sens télévisé, n’a commencé que dans les dernières années de sa vie. Ross, né à Daytona Beach, en Floride, a abandonné l'école en neuvième année. À 18 ans, il s'était enrôlé dans l'armée et en avait fait une carrière de 20 ans. Pendant son séjour à Fairbanks, en Alaska, Ross a suivi des cours de peinture et, à sa retraite, il a poursuivi ses études avec Bill Alexander.

Configuration des instructions de Bob Ross | Robin Marchant / . pour Super 8

Ross a été découverte dans une salle de classe à Clearwater, en Floride, par Annette Kowalski. Ensemble, ils ont développé une entreprise, et plus tard, Kowalski a aidé Ross à devenir un phénomène d'accès public. Kowalski n'a rencontré Ross que parce que son mari, désespéré de l'aider à faire face à la mort de leur fils, a parcouru plus de 800 miles pour suivre les cours de Ross. Kowalski a accepté de suivre le cours de Ross après la retraite d'Alexander de l'enseignement, selon NPR.

Alexander, qui était une star de PBS à part entière, a apparemment enseigné à Ross sa technique «mouillé sur mouillé», et Ross était l'un des rares instructeurs certifiés pour la technique, selon WFTV. Alors qu'Alexander, qui était le mentor de Ross, lui a appris une grande partie de ce qu'il savait, sa voix et la facilité avec laquelle il parlait aux gens étaient ce qui faisait de lui une star. Néanmoins, Alexander et Ross »étaient impliqués dans une rivalité amère au moment de la mort de Ross. Alexander est décédé en 1997, deux ans après le décès de Ross après une bataille contre un lymphome.

Pourquoi les gens sont-ils obsédés par lui aujourd'hui?

L'obsession actuelle de Bob Ross peut sembler nouvelle, mais le

New York Times fait valoir que ce n'est en fait pas nouveau du tout. Intérêt pour

Ross n'est jamais vraiment mort complètement. Bien sûr, à la fin des années 1990 et au début

Dans les années 2000, l'intérêt pour Ross était un peu plus modéré, mais cela avait probablement plus à voir

avec le paysage numérique émergent que toute autre chose.

Maintenant que Ross a été incorporé dans ce paysage, il

est partout. Le New York Times suggère que l'intérêt pour Ross est

un désir pour les natifs du numérique de vider leur esprit du bruit qu'ils ont grandi

autour. Le travail de Ross, faute d’un meilleur terme, est simpliste. C'est un spectacle

vous pouvez vous balancer et vous permettre de vous endormir.

Pour beaucoup de ceux qui ont grandi avec un smartphone entre les mains, la nature calme de Ross est quelque chose de complètement différent de ce qui est facilement accessible jour après jour. Pensez-y, connaissez-vous quelqu'un qui jette sur Bob Ross » La joie de la peinture tout en faisant défiler leur téléphone? Probablement pas. La plupart des gens qui regardent les œuvres du peintre le font en se concentrant complètement sur ce qui se passe devant eux et en se déconnectant du monde qui les entoure par procuration.

L'héritage de Bob Ross ne se limite pas à la peinture

L'intérêt pour le travail de Ross pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que son spectacle ne concernait pas seulement l'art. Le paysage qui se déroule sous les yeux des spectateurs n'est qu'une partie de l'attrait. Ross, pendant son mandat à la télévision à accès public, a également donné des leçons de vie assez précieuses, et elles ont toutes été proposées dans sa voix apaisante.

Buzzfeed

a noté que bon nombre de ses leçons de vie incitaient les téléspectateurs à revenir, épisode après

épisode. Ces mêmes leçons sont probablement ce qui a suscité une toute nouvelle

génération de téléspectateurs aussi. Il a rappelé à tout le monde qu'il n'y a pas d'erreurs, juste

accidents heureux. Il a dit au monde qu'ils devraient s'efforcer d'être plus comme des arbres

parce que les arbres ne poussent pas de façon uniforme et droite, ils poussent de quelque manière que la nature

prévu.

La mort de Ross a été un coup dur pour la communauté artistique, et les téléspectateurs ont pleuré sa perte en 1995. Cependant, sa vie, son travail et sa passion pour la peinture perdurent, même à l'ère numérique. PBS continue de partager son travail avec le monde et vous pouvez diffuser ses leçons sur YouTube et Netflix chaque fois que vous ressentez le besoin de voir de petits arbres heureux en cours de création.