Comment le rôle de Kathryn Hahn dans «WandaVision» va sculpter l’avenir du MCU: qui joue-t-elle?

Kathryn Hahn – connue pour jouer dans Bad Moms aux côtés de Kristen Bell et Mila Kunis, ainsi que pour les spectacles Transparent et Mme Fletcher – rejoint l’univers cinématographique Marvel pour le très attendu spectacle Disney + Marvel WandaVision.

Le spectacle, destiné à sculpter l’avenir du MCU via un dialogue avec le docteur Strange dans le Multivers de la folie, sera chargé de mettre en place le récit qui enchaîne dans le multivers. Et, comme Kevin Feige l’a déclaré, “le multivers est la prochaine étape de l’évolution du MCU et le docteur Strange dans le multivers de la folie va le faire éclater de manière à avoir des répercussions”, comme l’a cité ..

Doctor Strange 2 a besoin de WandaVision pour fonctionner. Et, il semble que Wanda d’Elizabeth Olsen puisse avoir besoin du personnage de Kathryn Hahn pour devenir le héros très célèbre – avec un nom très célèbre que Wanda n’a pas encore possédé.

Est-ce que Kathryn Hahn joue Agatha Harkness dans «WandaVision?»

Un reportage de Full Circle Cinema et d’autres médias a noté la tenue de Kathryn Hahn sur le tournage de WandaVision il y a quelque temps. Hahn portait un ensemble violet avec une ressemblance frappante avec la tenue d’Agatha Harkness dans les bandes dessinées, ce qui a conduit beaucoup à présumer que Hahn incarnerait le mentor de Wanda qui, compte tenu des plausibilités narratives entourant WandaVision et Doctor Strange 2, est une présomption logique.

Full Circle Cinema poursuit en notant les théories récentes entourant Harkness, déclarant qu’en tant que mentor de Wanda, elle sera responsable de catalyser sa transformation en Scarlet Witch. Bien que ce ne soit que spéculation à ce stade, Wanda n’a pas encore utilisé le titre Scarlet Witch dans le MCU.

Alors que les fans utilisent Scarlet Witch et Wanda de manière interchangeable, le personnage, dans la franchise, est resté Wanda, qui n’a pas encore revêtu le look classique de Scarlet Witch que les passionnés de bande dessinée connaissent et aiment. Si Kathryn Hahn joue Agatha et aide Wanda à exploiter pleinement ses pouvoirs, elle finira par porter une très grande responsabilité pour l’avenir de la franchise.

«Docteur Strange dans le multivers de la folie» s’appuiera probablement sur Wanda pour devenir Scarlet Witch

La rumeur veut que, venant Docteur Strange 2, le sorcier suprême sera chargé de nettoyer tout ce que Wanda laisse derrière lui. WandaVision suivra probablement la bande dessinée de House of M, dans laquelle sa descente dans la folie et le chagrin la conduit à fracturer la réalité (ramenant la vision de Paul Bettany à la vie).

Wanda peut se séparer de son état d’esprit plus ancré, séparé de son identité en tant que Wanda, et devenir la sorcière écarlate, avec l’aide de Harkness.

Selon des théories récentes, Harkness fera partie intégrante de cette transformation, ce qui signifie qu’elle sera essentielle pour cimenter les bases du docteur Strange 2. Autrement dit, sans Kathryn Hahn, le récit de WandaVision manquerait son ingrédient principal et le docteur Strange 2 n’aurait pas d’origine point à partir duquel étendre et «ouvrir» le MCU.